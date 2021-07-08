https://uz.sputniknews.ru/20210708/v-samarkandskoy-oblasti-zaderjany-podozrevaemye-v-popytke-primknut-k-siriyskim-boevikam-19600917.html

В Самаркандской области задержаны подозреваемые в попытке примкнуть к сирийским боевикам

В Самаркандской области задержаны подозреваемые в попытке примкнуть к сирийским боевикам

Задержанные попали под влияние террористических организаций через социальные сети. В настоящее время в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело... 08.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-08T18:41+0500

2021-07-08T18:41+0500

2021-07-08T18:41+0500

общество

борьба с терроризмом

самаркандская область

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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов Самаркандской области задержали в Иштыханском районе группу лиц, подозреваемых в попытке примкнуть к боевикам террористических группировок в Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе областного УВД.Во время проведенного следственного мероприятия стало известно, что задержанные попали под влияние террористических организаций через социальные сети. Они собирались отправиться в Сирию через Турцию. В настоящее время в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается. Ранее служащие силовых структур республики задержали в Самарканде 14 человек. Их также подозревали в попытке примкнуть к боевикам террористических группировок в Сирии.

https://uz.sputniknews.ru/20210616/bolshuyu-gruppu-religioznyx-ekstremistov-zaderjali-v-syrdare-19271049.html

самаркандская область

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борьба с терроризмом, самаркандская область