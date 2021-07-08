https://uz.sputniknews.ru/20210708/v-tashkente-nachali-vaktsinatsiyu-v-mestax-massovogo-skopleniya-lyudey-19602075.html

В Ташкенте начали вакцинацию в местах массового скопления людей

В Ташкенте начали вакцинацию в местах массового скопления людей

Медицинский персонал посещает столовые, рестораны и предприятия Алмазарского района и предлагает сделать прививку лицам старше 18 лет. 08.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-08T19:54+0500

2021-07-08T19:54+0500

2021-07-08T19:54+0500

общество

вакцинация

ташкент

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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. В Ташкенте организовали выездные бригады медиков для вакцинации населения в людных местах от коронавирусной инфекции, сообщает хокимият Алмазарского района.По данным районной администрации, вакцинация проводится узбекско-китайской вакциной ZF-UZ-VAC2001. Медицинский персонал посещает столовые, рестораны и предприятия Алмазарского района и предлагает сделать прививку лицам старше 18 лет.В эти бригады входят работники центральной районной многопрофильной поликлиники.Прививочная кампания в Узбекистане стартовала 1 апреля. В данное время в стране доступны несколько вакцин: узбекско-китайская ZF-UZ-VAC2001 и российский "Спутник V". В августе ожидается поставка новой партии вакцины AstraZeneca.На данный момент, первый компонент одного из трех препаратов вкололи около 2,5 миллиона человек. При этом полный курс вакцинации прошли всего лишь порядка 700 тысяч.Замглавы СЭС Нурмат Отабеков назвал эти цифры "очень маленькими" и высказался за обязательную вакцинацию. По его словам, в этом плане стоило бы применить опыт России, где не разрешают выходить на работу тем, кто не привился.Тем не менее, до конца года власти ожидают, что прививки от коронавируса получат до семи миллионов человек — это примерно 20 процентов жителей республики.

https://uz.sputniknews.ru/20210707/v-uzbekistane-obyasnili-nedoverie-k-vaktsinatsii-19584072.html

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вакцинация, ташкент