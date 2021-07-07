https://uz.sputniknews.ru/20210707/v-uzbekistane-obyasnili-nedoverie-k-vaktsinatsii-19584072.html

В Узбекистане объяснили недоверие к вакцинации

В Узбекистане объяснили недоверие к вакцинации

Несоблюдение требований и правил карантина приводит к дальнейшему росту заболеваемости. На фоне этого в стране растет подозрение и недоверие к вакцине. 07.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-07T19:47+0500

2021-07-07T19:47+0500

2021-07-07T19:47+0500

общество

вакцинация от covid-19 в узбекистане

ситуация с коронавирусом в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Член штаба по борьбе с коронавирусом Севара Убайдуллаева на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций пояснили почему в стране коронавирусом заражаются уже привитые граждане и почему растет недоверие к вакцинации.По словам эксперта, в связи с тем, что вакцинация в стране стартовала только в апреле, клетки иммунной защиты у привитых людей находятся лишь на стадии формирования. При этом, максимальная защита от инфекции выработается в организме в августе и позже. Несоблюдение правил карантина — одна их основных причин заболевания. Многие приходят на вакцинацию, когда вирус уже попал в их организм. Болезнь может протекать латентно, без симптомов. У таких людей, поскольку иммунная защита еще не активирована, болезнь может развиться даже после получения вакцины. В таких условиях прививка не выполняет свое назначение, так как получена уже заболевшим человеком.Она обращает внимание на то, что вакцины AstraZeneca и “Спутник V” являются векторными и могут вызывать легкую форму ОРВИ. При этом первичная иммунная защита вырабатывается в течение двух недель после вакцинации.Контакт с коронавирусным больным в результате несоблюдение карантинных правил в момент развития легкого ОРВИ в поствакцинальном периоде приводит к попаданию коронавируса в организм человека.Прививочная кампания в Узбекистане стартовала 1 апреля. Сейчас здесь получают на выбор несколько вакцин: узбекско-китайскую Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica и российский "Спутник V". В августе ожидается поставка новой партии вакцины AstraZeneca.На данный момент, первый компонент одного из трех препаратов вкололи около 2,5 миллиона человек. При этом полный курс вакцинации прошли всего лишь порядка 700 тысяч. Замглавы СЭС назвал эти цифры "очень маленькими" и выразил мнение относительно обязательной вакцинации. По его словам, стоило бы в этом плане применить опыт России, где не разрешают выходить на работу тем, кто не привился.Тем не менее, в Минздраве рассчитывают, что в апреле-июне привить от COVID-19 удастся более 11,5 процентов граждан. До конца года же власти ожидают, что прививки получат до семи миллионов человек — это примерно 20 процентов жителей республики.

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вакцинация от covid-19 в узбекистане, ситуация с коронавирусом в узбекистане