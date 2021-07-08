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https://uz.sputniknews.ru/20210708/vashington-zaveril-uzbekistan-v-podderjke-ego-vstupleniya-v-vto-19603094.html
В Вашингтоне выразили готовность поддержать вступление Узбекистана в ВТО
В Вашингтоне выразили готовность поддержать вступление Узбекистана в ВТО
Говорили также о готовящихся в сентябре очередных двусторонних консультациях с участием членов узбекской межведомственной комиссии по работе с ВТО и... 08.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-08T21:21+0500
2021-07-08T21:29+0500
экономика
вто
вступление
узбекистан
сша
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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Власти Узбекистана рассчитывают на поддержку США в вопросе вступления республики в ВТО в статусе развивающейся страны. Об этом пишет ИА "Дуне".Об этом шла речь на встрече во время визита в США первого заместителя министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Лазиза Кудратова. Стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества.В ходе переговоров с офисом торгового представителя США согласованы вопросы подготовки к пятому заседанию рабочей группы по вступлению Узбекистана в ВТО, содействия американской стороны в присвоении республике статуса развивающейся страны.Говорили и о готовящихся в сентябре очередных двусторонних консультациях с участием членов узбекской межведомственной комиссии по работе с ВТО и сотрудников офиса торгового представителя США.Примерно в этот же период посетит США вице-премьер, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков. Он примет участие в узбекско-американском бизнес-форуме.В конце ноября 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время визита в Южную Корею заявил, что страна возобновила работу по вступлению в ВТО. В июле 2019-го узбекская сторона передала в ВТО обновленный меморандум о режиме внешней торговли для рассмотрения заявки на вступление страны в организацию. По данным МИД страны, Узбекистан при вступлении в ВТО намерен получить привилегии страны с развивающейся экономикой.В декабре прошлого года Узбекистан получил статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), на государства которого приходится до 28 процентов всего внешнеторгового оборота республики.В конце апреля премьер-министр РУз Абдулла Арипов и председатель Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович подписали меморандум о взаимодействии между ЕЭК и правительством республики, а также план мероприятий по реализации этого документа.
https://uz.sputniknews.ru/20210223/Eksperty-rasskazali-kak-Uzbekistanu-probitsya-v-VTO--v-etom-pomozhet-EAES-16060179.html
https://uz.sputniknews.ru/20210412/torgovlya-uzbekistana-s-eaes--chto-poluchit-respublika-ot-vstupleniya-18283860.html
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вто, вступление, узбекистан, сша

В Вашингтоне выразили готовность поддержать вступление Узбекистана в ВТО

21:21 08.07.2021 (обновлено: 21:29 08.07.2021)
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© AFP / FABRICE COFFRINIЗнак у входа в здание Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве
Знак у входа в здание Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.07.2021
© AFP / FABRICE COFFRINI
Говорили также о готовящихся в сентябре очередных двусторонних консультациях с участием членов узбекской межведомственной комиссии по работе с ВТО и сотрудников офиса торгового представителя США.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Власти Узбекистана рассчитывают на поддержку США в вопросе вступления республики в ВТО в статусе развивающейся страны. Об этом пишет ИА "Дуне".
Об этом шла речь на встрече во время визита в США первого заместителя министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Лазиза Кудратова. Стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества.
В ходе переговоров с офисом торгового представителя США согласованы вопросы подготовки к пятому заседанию рабочей группы по вступлению Узбекистана в ВТО, содействия американской стороны в присвоении республике статуса развивающейся страны.
Эмблема Всемирной торговой организации (ВТО) возле здания штаб-квартиры организации в Женеве - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.02.2021
Политика
Эксперты рассказали, как Узбекистану "пробиться" в ВТО — в этом поможет ЕАЭС
23 февраля, 11:29
2078
Говорили и о готовящихся в сентябре очередных двусторонних консультациях с участием членов узбекской межведомственной комиссии по работе с ВТО и сотрудников офиса торгового представителя США.
Примерно в этот же период посетит США вице-премьер, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков. Он примет участие в узбекско-американском бизнес-форуме.
Новая администрация Белого дома твердо привержена поддержке и развитию торгово-экономического сотрудничества с Узбекистаном путем реализации стратегических проектов с участием американских компаний и программ технического содействия.
Дэвид де Фалько
Заместитель помощника министра торговли США
В конце ноября 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время визита в Южную Корею заявил, что страна возобновила работу по вступлению в ВТО. В июле 2019-го узбекская сторона передала в ВТО обновленный меморандум о режиме внешней торговли для рассмотрения заявки на вступление страны в организацию. По данным МИД страны, Узбекистан при вступлении в ВТО намерен получить привилегии страны с развивающейся экономикой.
Торговля Узбекистана с ЕАЭС - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2021
Инфографика
Торговля Узбекистана с ЕАЭС — что получит республика от вступления
12 апреля, 15:18
8249
В декабре прошлого года Узбекистан получил статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), на государства которого приходится до 28 процентов всего внешнеторгового оборота республики.
В конце апреля премьер-министр РУз Абдулла Арипов и председатель Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович подписали меморандум о взаимодействии между ЕЭК и правительством республики, а также план мероприятий по реализации этого документа.
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