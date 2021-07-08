https://uz.sputniknews.ru/20210708/vashington-zaveril-uzbekistan-v-podderjke-ego-vstupleniya-v-vto-19603094.html

В Вашингтоне выразили готовность поддержать вступление Узбекистана в ВТО

В Вашингтоне выразили готовность поддержать вступление Узбекистана в ВТО

Говорили также о готовящихся в сентябре очередных двусторонних консультациях с участием членов узбекской межведомственной комиссии по работе с ВТО и... 08.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-08T21:21+0500

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узбекистан

сша

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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Власти Узбекистана рассчитывают на поддержку США в вопросе вступления республики в ВТО в статусе развивающейся страны. Об этом пишет ИА "Дуне".Об этом шла речь на встрече во время визита в США первого заместителя министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Лазиза Кудратова. Стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества.В ходе переговоров с офисом торгового представителя США согласованы вопросы подготовки к пятому заседанию рабочей группы по вступлению Узбекистана в ВТО, содействия американской стороны в присвоении республике статуса развивающейся страны.Говорили и о готовящихся в сентябре очередных двусторонних консультациях с участием членов узбекской межведомственной комиссии по работе с ВТО и сотрудников офиса торгового представителя США.Примерно в этот же период посетит США вице-премьер, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков. Он примет участие в узбекско-американском бизнес-форуме.В конце ноября 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время визита в Южную Корею заявил, что страна возобновила работу по вступлению в ВТО. В июле 2019-го узбекская сторона передала в ВТО обновленный меморандум о режиме внешней торговли для рассмотрения заявки на вступление страны в организацию. По данным МИД страны, Узбекистан при вступлении в ВТО намерен получить привилегии страны с развивающейся экономикой.В декабре прошлого года Узбекистан получил статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), на государства которого приходится до 28 процентов всего внешнеторгового оборота республики.В конце апреля премьер-министр РУз Абдулла Арипов и председатель Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович подписали меморандум о взаимодействии между ЕЭК и правительством республики, а также план мероприятий по реализации этого документа.

https://uz.sputniknews.ru/20210223/Eksperty-rasskazali-kak-Uzbekistanu-probitsya-v-VTO--v-etom-pomozhet-EAES-16060179.html

https://uz.sputniknews.ru/20210412/torgovlya-uzbekistana-s-eaes--chto-poluchit-respublika-ot-vstupleniya-18283860.html

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