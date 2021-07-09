https://uz.sputniknews.ru/20210709/guvd-stolitsy-prokommentirovalo-skandal-na-kuylyuke-19611753.html

ГУВД столицы прокомментировало скандал на "Куйлюке"

ГУВД столицы прокомментировало скандал на "Куйлюке"

В момент составления протокола в отношении нарушителя карантина его супруга стала кричать, оказывать активное сопротивление, всячески пыталась привлечь... 09.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-09T15:52+0500

2021-07-09T15:52+0500

2021-07-09T15:58+0500

происшествия

гувд ташкента

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ташкент

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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Правоохранители прокомментировали видео, где сотрудники правопорядка применяют силу к женщине, заталкивая ее в автозак. По данным ведомства, ночью 7 июля на рынке "Куйлюк" в Бектемирском районе столицы сотрудники ГУВД заметили продавцов продуктов питания, не соблюдающих требования карантина. В отношении мужчины был составлен протокол по признакам правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 54 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности. Находящаяся рядом с ним 39-летняя супруга отделалась устным предупреждением.Однако в момент составления протокола в отношении ее мужа она стала вмешиваться в процесс: кричала, оказывала активное сопротивление, всячески пыталась привлечь внимание общественности с целью помешать представителям органов правопорядка.Сотрудники ГУВД Ташкента были вынуждены проводить ее в автобус принудительно.

https://uz.sputniknews.ru/20210617/besprizorniki-edva-ne-obokrali-jenschinu-v-tashkente---guvd-predprinimaet-mery-19279516.html

https://uz.sputniknews.ru/20210527/v-guvd-prokommentirovali-izbienie-devushki-s-osobennostyami-razvitiya-tremya-sosedkami--video-18951284.html

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