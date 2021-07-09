https://uz.sputniknews.ru/20210709/mirziyoev-poruchil-ispolzovat-promouterov-v-prodvijenii-sportsmenov-19620735.html
Мирзиёев поручил использовать промоутеров в продвижении спортсменов
Мирзиёев поручил использовать промоутеров в продвижении спортсменов
Глава государства отметил важность развития данного направления и взаимодействия колледжей олимпийского резерва со спортивными федерациями. 09.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-09T22:14+0500
2021-07-09T22:14+0500
2021-07-09T22:14+0500
спорт
олимпиада-2020
колледж
шавкат мирзиёев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/04/18143829_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_f61a0d790e3c9c33b18b743616fb6d47.jpg
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Президент Узбекистана в пятницу поручил широко использовать промоутеров, скаутов и агентов в продвижении талантливой молодежи, сообщает пресс-служба лидера по итогам презентации проектов по развитию спортивного образования и подготовки олимпийского резерва.Глава государства отметил важность развития данного направления и взаимодействия колледжей олимпийского резерва со спортивными федерациями. Будет выделена дополнительная квота до десяти процентов для спортсменов, направляемых в отделения паралимпийских видов спорта колледжей олимпийского резерва. При этом порядок взимания с родителей платы за обучение в этих отделениях будет отменен.Вместе с тем будет применен принцип гендерного паритета согласно требованиям Международного олимпийского комитета путем увеличения квоты для девочек.Мирзиёев поручил улучшить физическую, медицинскую и психологическую подготовку, фармакологическое обеспечение спортсменов. Отмечена необходимость развития научной составляющей спортивной подготовки и системы управления учебными заведениями.Президент выразил необходимость привлечения квалифицированных зарубежных специалистов в тех видах спорта, в которых не хватает тренеров, закрепить за ними местных тренеров и студентов для изучения опыта.Также даны указания по строительству и ремонту спортивно-образовательных учреждений, оснащению их современным оборудованием и спортивной литературой.На совещании обсуждена и подготовка к летним Олимпийским и Паралимпийским играм. Глава государства подчеркнул необходимость оказать всестороннюю поддержку спортсменам и тренерам, создать им все условия для достижения высоких результатов. Вместе с тем он поручил начать подготовку к Олимпийским играм 2024 года во Франции.
https://uz.sputniknews.ru/20210623/doch-sidneya-djaksona-ya-udivlyalas-pochemu-otets-vybral-boks--ego-otvet-zapomnila-navsegda-19374575.html
https://uz.sputniknews.ru/20210705/sbornaya-uzbekistana-po-boksu-vyletela-v-yaponiyu-na-oi-2020-19544487.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/04/18143829_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_13ffac4c4d4137fe759dcc958a492c9b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
олимпиада-2020, колледж, шавкат мирзиёев
Мирзиёев поручил использовать промоутеров в продвижении спортсменов
Глава государства отметил важность развития данного направления и взаимодействия колледжей олимпийского резерва со спортивными федерациями.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik.
Президент Узбекистана в пятницу поручил широко использовать промоутеров, скаутов и агентов в продвижении талантливой молодежи, сообщает
пресс-служба лидера по итогам презентации проектов по развитию спортивного образования и подготовки олимпийского резерва.
Глава государства отметил важность развития данного направления и взаимодействия колледжей олимпийского резерва со спортивными федерациями.
Будет выделена дополнительная квота до десяти процентов для спортсменов, направляемых в отделения паралимпийских видов спорта колледжей олимпийского резерва. При этом порядок взимания с родителей платы за обучение в этих отделениях будет отменен.
Вместе с тем будет применен принцип гендерного паритета согласно требованиям Международного олимпийского комитета путем увеличения квоты для девочек.
“Даны указания по усилению селекционной работы, обеспечению открытости и прозрачности, искоренению коррупционных проявлений в этом процессе. Поставлена задача запустить электронную платформу для приема студентов в колледжи олимпийского резерва, отбора одаренных спортсменов и организации соревнований”, — говорится в сообщении.
Мирзиёев поручил улучшить физическую, медицинскую и психологическую подготовку, фармакологическое обеспечение спортсменов. Отмечена необходимость развития научной составляющей спортивной подготовки и системы управления учебными заведениями.
“С 2021/2022 учебного года в спортивных школах будет налажена подготовка спортсменов с разрядами и званиями на основе государственного заказа”, — отмечает пресс-служба лидера.
Президент выразил необходимость привлечения квалифицированных зарубежных специалистов в тех видах спорта, в которых не хватает тренеров, закрепить за ними местных тренеров и студентов для изучения опыта.
Также даны указания по строительству и ремонту спортивно-образовательных учреждений, оснащению их современным оборудованием и спортивной литературой.
На совещании обсуждена и подготовка к летним Олимпийским и Паралимпийским играм. Глава государства подчеркнул необходимость оказать всестороннюю поддержку спортсменам и тренерам, создать им все условия для достижения высоких результатов. Вместе с тем он поручил начать подготовку к Олимпийским играм 2024 года во Франции.