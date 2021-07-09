https://uz.sputniknews.ru/20210709/mirziyoev-poruchil-ispolzovat-promouterov-v-prodvijenii-sportsmenov-19620735.html

Мирзиёев поручил использовать промоутеров в продвижении спортсменов

Мирзиёев поручил использовать промоутеров в продвижении спортсменов

Глава государства отметил важность развития данного направления и взаимодействия колледжей олимпийского резерва со спортивными федерациями. 09.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-09T22:14+0500

2021-07-09T22:14+0500

2021-07-09T22:14+0500

спорт

олимпиада-2020

колледж

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Президент Узбекистана в пятницу поручил широко использовать промоутеров, скаутов и агентов в продвижении талантливой молодежи, сообщает пресс-служба лидера по итогам презентации проектов по развитию спортивного образования и подготовки олимпийского резерва.Глава государства отметил важность развития данного направления и взаимодействия колледжей олимпийского резерва со спортивными федерациями. Будет выделена дополнительная квота до десяти процентов для спортсменов, направляемых в отделения паралимпийских видов спорта колледжей олимпийского резерва. При этом порядок взимания с родителей платы за обучение в этих отделениях будет отменен.Вместе с тем будет применен принцип гендерного паритета согласно требованиям Международного олимпийского комитета путем увеличения квоты для девочек.Мирзиёев поручил улучшить физическую, медицинскую и психологическую подготовку, фармакологическое обеспечение спортсменов. Отмечена необходимость развития научной составляющей спортивной подготовки и системы управления учебными заведениями.Президент выразил необходимость привлечения квалифицированных зарубежных специалистов в тех видах спорта, в которых не хватает тренеров, закрепить за ними местных тренеров и студентов для изучения опыта.Также даны указания по строительству и ремонту спортивно-образовательных учреждений, оснащению их современным оборудованием и спортивной литературой.На совещании обсуждена и подготовка к летним Олимпийским и Паралимпийским играм. Глава государства подчеркнул необходимость оказать всестороннюю поддержку спортсменам и тренерам, создать им все условия для достижения высоких результатов. Вместе с тем он поручил начать подготовку к Олимпийским играм 2024 года во Франции.

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олимпиада-2020, колледж, шавкат мирзиёев