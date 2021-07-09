https://uz.sputniknews.ru/20210709/rossiya-i-odkb-gotovy-k-reshitelnym-meram-v-sluchae-prigranichnogo-konflikta-19616244.html

Россия и ОДКБ готовы к решительным мерам в случае приграничного конфликта

Россия и ОДКБ готовы к решительным мерам в случае приграничного конфликта

Военная база РФ в Таджикистане обладает всем необходимым, чтобы действовать в случае обострения ситуации. 09.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-09T17:40+0500

2021-07-09T17:40+0500

2021-07-09T17:40+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

афганистан

сергей лавров

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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел пресс-конференцию в Москве, передает РИА Новости.В частности, министр иностранных дел России разъяснил представителям масс-медиа ситуацию, связанную с обострением отношений между правительственными войсками Афганистана и боевиками движения "Талибан"*.В настоящий момент, заявил Лавров, запрещенная в России террористическая организация контролирует большую часть границы между Афганистаном и Таджикистаном.П️ри этом министр отметил, что Россия и ОДКБ готовы к решительным действиям дабы не допустить накал обстановки в приграничной зоне. ️Военная база РФ в Таджикистане обладает всем необходимым, чтобы действовать в случае обострения ситуации.Ранее мы писали, что 15-16 июля в Ташкенте состоится Международная конференция "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности". В числе участников - главы МИД Казахстана, РФ, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, они обсудят безопасность после вывода войск из Афганистана. А️ уже 14 июля в Душанбе пройдет встреча "ШОС – Афганистан". После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировались. Правительство страны потеряло контроль над большинством провинций. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.Источник в руководстве Госкомитета нацбезопасности Таджикистана сообщил РИА Новости, что талибы уже контролируют более 70% линии госграницы с республикой.* - террористическая организация, запрещенная в РФ.

https://uz.sputniknews.ru/20210708/afganistan-v-ogne-zaxvatyat-li-taliby-pandjsherskoe-uschele-i-vsyu-stranu--19603730.html

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афганистан, сергей лавров