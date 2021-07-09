Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210709/rossiya-i-odkb-gotovy-k-reshitelnym-meram-v-sluchae-prigranichnogo-konflikta-19616244.html
Россия и ОДКБ готовы к решительным мерам в случае приграничного конфликта
Россия и ОДКБ готовы к решительным мерам в случае приграничного конфликта
Военная база РФ в Таджикистане обладает всем необходимым, чтобы действовать в случае обострения ситуации. 09.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-09T17:40+0500
2021-07-09T17:40+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
афганистан
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/05/19540969_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_9ea9bd61747f6dae185b2ed3af42390b.jpg
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел пресс-конференцию в Москве, передает РИА Новости.В частности, министр иностранных дел России разъяснил представителям масс-медиа ситуацию, связанную с обострением отношений между правительственными войсками Афганистана и боевиками движения "Талибан"*.В настоящий момент, заявил Лавров, запрещенная в России террористическая организация контролирует большую часть границы между Афганистаном и Таджикистаном.П️ри этом министр отметил, что Россия и ОДКБ готовы к решительным действиям дабы не допустить накал обстановки в приграничной зоне. ️Военная база РФ в Таджикистане обладает всем необходимым, чтобы действовать в случае обострения ситуации.Ранее мы писали, что 15-16 июля в Ташкенте состоится Международная конференция "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности". В числе участников - главы МИД Казахстана, РФ, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, они обсудят безопасность после вывода войск из Афганистана. А️ уже 14 июля в Душанбе пройдет встреча "ШОС – Афганистан". После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировались. Правительство страны потеряло контроль над большинством провинций. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.Источник в руководстве Госкомитета нацбезопасности Таджикистана сообщил РИА Новости, что талибы уже контролируют более 70% линии госграницы с республикой.* - террористическая организация, запрещенная в РФ.
https://uz.sputniknews.ru/20210708/afganistan-v-ogne-zaxvatyat-li-taliby-pandjsherskoe-uschele-i-vsyu-stranu--19603730.html
афганистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/05/19540969_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_a51c444d5d48dea1b7af80f7ff3a3416.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
афганистан, сергей лавров

Россия и ОДКБ готовы к решительным мерам в случае приграничного конфликта

17:40 09.07.2021
463
© AP Photo / Allauddin KhanБоевики движения Талибан
Боевики движения Талибан - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.07.2021
© AP Photo / Allauddin Khan
Военная база РФ в Таджикистане обладает всем необходимым, чтобы действовать в случае обострения ситуации.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел пресс-конференцию в Москве, передает РИА Новости.
В частности, министр иностранных дел России разъяснил представителям масс-медиа ситуацию, связанную с обострением отношений между правительственными войсками Афганистана и боевиками движения "Талибан"*.
В настоящий момент, заявил Лавров, запрещенная в России террористическая организация контролирует большую часть границы между Афганистаном и Таджикистаном.
П️ри этом министр отметил, что Россия и ОДКБ готовы к решительным действиям дабы не допустить накал обстановки в приграничной зоне. ️Военная база РФ в Таджикистане обладает всем необходимым, чтобы действовать в случае обострения ситуации.
Ранее мы писали, что 15-16 июля в Ташкенте состоится Международная конференция "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности". В числе участников - главы МИД Казахстана, РФ, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, они обсудят безопасность после вывода войск из Афганистана.
А️ уже 14 июля в Душанбе пройдет встреча "ШОС – Афганистан".
Афганистан в огне: захватят ли талибы Панджшерское ущелье и всю страну? - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.07.2021
Видео
Афганистан в огне: захватят ли талибы Панджшерское ущелье и всю страну?
Вчера, 21:58
2099
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировались. Правительство страны потеряло контроль над большинством провинций. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
Источник в руководстве Госкомитета нацбезопасности Таджикистана сообщил РИА Новости, что талибы уже контролируют более 70% линии госграницы с республикой.
* - террористическая организация, запрещенная в РФ.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:54Прохлада с Кавказа остудит Узбекистан на выходных
19:20В Коканде пройдет II международный фестиваль прикладного искусства
19:14Шелководам Узбекистана предоставят льготы и субсидии
18:44За пять месяцев на строительство потратили 37 трлн сумов - Госкомстат
18:07Готовы ли афганцы и страны ЦА к приходу талибов к власти в ИРА: риски и опасения
17:58Онищенко о заявлении МИД Франции по "Спутник V": это чистая политика
17:40Россия и ОДКБ готовы к решительным мерам в случае приграничного конфликта
17:36В Узбекистане откроется Водная академия
17:08Назначен посол Узбекистана в Японии
17:07Выдворение, лояльность и отмена РВП: что предлагает миграционная реформа РФ
16:31"РЖДстрой" начал отбор трудовых мигрантов из Узбекистана для работы на железных дорогах РФ
15:52ГУВД столицы прокомментировало скандал на "Куйлюке"
15:32Глава МИД КНР посетит страны ЦА: Ван И примет участие в заседании СМИД ШОС
15:23Как живет приграничный Термез на фоне обострения ситуации в Афганистане — спецрепортаж
14:48Взрыв на заправке в Самаркандской области — есть погибшие
14:22В Подмосковье и Уфе предотвратили теракты
14:02Лавров приедет в Ташкент для участия в международной конференции
13:46В России планируют отменить РВП для мигрантов и заменить его на ID-карты
13:11Бюджет Узбекистана решено увеличить за счет поступлений от приватизации
12:58В Токио стартовала церемония прибытия олимпийского огня