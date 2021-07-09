https://uz.sputniknews.ru/20210709/shelkovodam-uzbekistana-predostavyat-lgoty-i-subsidii-19618134.html

Шелководам Узбекистана предоставят льготы и субсидии

Шелководам Узбекистана предоставят льготы и субсидии

Меры поддержки предусмотрены постановлением президента "О дополнительных мерах по эффективному использованию имеющихся в республике пастбищ, поддержке... 09.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-09T19:14+0500

2021-07-09T19:14+0500

2021-07-09T19:14+0500

общество

льготы

фермерское хозяйство

минюст узбекистана

постановление

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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Власти Узбекистана выделят производителям субсидии в размере пяти тысяч сумов на килограмм ежегодно выращиваемого кокона тутового шелкопряда (сырого шелкопряда), сообщает Минюст.Соответствующие меры поддержки, которые возлагаются на республиканский бюджет, предусмотрены постановлением президента "О дополнительных мерах по эффективному использованию имеющихся в республике пастбищ, поддержке переработки шелка и шерсти".Получать их можно будет с 1 января 2022 года по 1 января 2025 года. В это же время плата за воду, используемую для орошения тутовых деревьев, станет вполовину дешевле.Средства, выделенные в рамках государственных программ развития семейного предпринимательства, будут направлены на приобретение овец шерстного направления, а также оборудования для ручного прядения шерсти, шелкоткачества, ковроткачества и войлочного ткачества.Согласно постановлению, на разведении мелкого рогатого скота шерстного направления будут специализироваться следующие регионы:Кроме того, власти намерены выделить двести миллиардов сумов на дальнейшее развития каракулеводства. Пятьдесят миллиардов из них на первом этапе планируется направить на выделение кредитов для реализации проектов предпринимателями районов, специализирующихся на выращивании мелкого рогатого скота шерстного направления.На 2-м этапе — до 1 апреля 2022 года средства Фонда реконструкции и развития, в эквиваленте 50 миллионов долларов, будут направлены на предоставление кредитов через коммерческие банки.Документом также предусмотрено переименование Комитета по развитию шелководства и каракулеводства в Комитет по развитию шелководства и шерстяной промышленности, а Республиканской ассоциации “Қоракўлчилик” — в Ассоциацию по развитию пастбищных хозяйств.

https://uz.sputniknews.ru/20210602/v-surxandare-naladyat-proizvodstvo-kovrov-iz-ovechey-shersti-19043036.html

https://uz.sputniknews.ru/20210709/v-uzbekistane-uvelichitsya-eksport-kovrov-ruchnoy-raboty-19605201.html

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льготы, фермерское хозяйство, минюст узбекистана, постановление