https://uz.sputniknews.ru/20210709/shelkovodam-uzbekistana-predostavyat-lgoty-i-subsidii-19618134.html
Шелководам Узбекистана предоставят льготы и субсидии
Шелководам Узбекистана предоставят льготы и субсидии
Меры поддержки предусмотрены постановлением президента "О дополнительных мерах по эффективному использованию имеющихся в республике пастбищ, поддержке... 09.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-09T19:14+0500
2021-07-09T19:14+0500
2021-07-09T19:14+0500
общество
льготы
фермерское хозяйство
минюст узбекистана
постановление
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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Власти Узбекистана выделят производителям субсидии в размере пяти тысяч сумов на килограмм ежегодно выращиваемого кокона тутового шелкопряда (сырого шелкопряда), сообщает Минюст.Соответствующие меры поддержки, которые возлагаются на республиканский бюджет, предусмотрены постановлением президента "О дополнительных мерах по эффективному использованию имеющихся в республике пастбищ, поддержке переработки шелка и шерсти".Получать их можно будет с 1 января 2022 года по 1 января 2025 года. В это же время плата за воду, используемую для орошения тутовых деревьев, станет вполовину дешевле.Средства, выделенные в рамках государственных программ развития семейного предпринимательства, будут направлены на приобретение овец шерстного направления, а также оборудования для ручного прядения шерсти, шелкоткачества, ковроткачества и войлочного ткачества.Согласно постановлению, на разведении мелкого рогатого скота шерстного направления будут специализироваться следующие регионы:Кроме того, власти намерены выделить двести миллиардов сумов на дальнейшее развития каракулеводства. Пятьдесят миллиардов из них на первом этапе планируется направить на выделение кредитов для реализации проектов предпринимателями районов, специализирующихся на выращивании мелкого рогатого скота шерстного направления.На 2-м этапе — до 1 апреля 2022 года средства Фонда реконструкции и развития, в эквиваленте 50 миллионов долларов, будут направлены на предоставление кредитов через коммерческие банки.Документом также предусмотрено переименование Комитета по развитию шелководства и каракулеводства в Комитет по развитию шелководства и шерстяной промышленности, а Республиканской ассоциации “Қоракўлчилик” — в Ассоциацию по развитию пастбищных хозяйств.
https://uz.sputniknews.ru/20210602/v-surxandare-naladyat-proizvodstvo-kovrov-iz-ovechey-shersti-19043036.html
https://uz.sputniknews.ru/20210709/v-uzbekistane-uvelichitsya-eksport-kovrov-ruchnoy-raboty-19605201.html
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льготы, фермерское хозяйство, минюст узбекистана, постановление
Шелководам Узбекистана предоставят льготы и субсидии
Меры поддержки предусмотрены постановлением президента "О дополнительных мерах по эффективному использованию имеющихся в республике пастбищ, поддержке переработки шелка и шерсти".
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik.
Власти Узбекистана выделят производителям субсидии в размере пяти тысяч сумов на килограмм ежегодно выращиваемого кокона тутового шелкопряда (сырого шелкопряда), сообщает
Минюст.
Соответствующие меры поддержки, которые возлагаются на республиканский бюджет, предусмотрены постановлением президента "О дополнительных мерах по эффективному использованию имеющихся в республике пастбищ, поддержке переработки шелка и шерсти".
Получать их можно будет с 1 января 2022 года по 1 января 2025 года. В это же время плата за воду, используемую для орошения тутовых деревьев, станет вполовину дешевле.
Средства, выделенные в рамках государственных программ развития семейного предпринимательства, будут направлены на приобретение овец шерстного направления, а также оборудования для ручного прядения шерсти, шелкоткачества, ковроткачества и войлочного ткачества.
Согласно постановлению, на разведении мелкого рогатого скота шерстного направления будут специализироваться следующие регионы:
Гузарский и Дехканабадский районы Кашкадарьинской области;
Кошрабатский район Самаркандской области;
Кумкурганский и Байсунский районы Сурхандарьинской области.
Кроме того, власти намерены выделить двести миллиардов сумов на дальнейшее развития каракулеводства. Пятьдесят миллиардов из них на первом этапе планируется направить на выделение кредитов для реализации проектов предпринимателями районов, специализирующихся на выращивании мелкого рогатого скота шерстного направления.
На 2-м этапе — до 1 апреля 2022 года средства Фонда реконструкции и развития, в эквиваленте 50 миллионов долларов, будут направлены на предоставление кредитов через коммерческие банки.
Документом также предусмотрено переименование Комитета по развитию шелководства и каракулеводства в Комитет по развитию шелководства и шерстяной промышленности, а Республиканской ассоциации “Қоракўлчилик” — в Ассоциацию по развитию пастбищных хозяйств.