https://uz.sputniknews.ru/20210709/v-tokio-startovala-tseremoniya-pribytiya-olimpiyskogo-ognya-19607410.html

В Токио стартовала церемония прибытия олимпийского огня

В Токио стартовала церемония прибытия олимпийского огня

Огонь зажгли еще в 2020-м в Греции и доставили в Японию. Однако эстафету пришлось перенести на 25 марта этого года из-за пандемии коронавируса. 09.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-09T12:58+0500

2021-07-09T12:58+0500

2021-07-09T13:08+0500

в мире

олимпийские игры в токио

токио

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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. В Токио в парке Комадзава стартовала торжественная церемония прибытия олимпийского огня, передает РИА Новости.По информации новостного агентства, к началу церемонии перед стадионом собрались протестующие против проведения Олимпиады и устроили митинг. Они выкрикивали лозунги "Прекратить Олимпиаду!", "Мы против Олимпиады!".Несмотря на произошедший инцидент, губернатор Токио Юрико Коике открыла церемонию и приняла доклад о прибытии олимпийского огня в столицу. Огонь зажгли еще в 2020-м в Греции и доставили в Японию. Однако из-за пандемии коронавируса эстафету пришлось перенести на 25 марта этого года. Она началась в Фукусиме и за весь период прошла по 46 из 47 префектур страны. На церемонии было объявлено об эстафете по столичной префектуре. Первым городом станет Матида. К 23 июля на открытие Олимпиады огонь вернется в центр Токио.Ранее министр по делам Игр Тамаё Марукава заявила, что Олимпийские игры в Токио в 2021 году пройдут без зрителей из-за обострения эпидемической обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции. Это решение было озвучено в связи с режимом ЧС в Токио, введенным в городе с 12 июля по 22 августа.Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Ожидается, что она станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категорий (339). В Олимпийских играх примут участие около 19 тысяч спортсменов.

https://uz.sputniknews.ru/20210325/v-yaponii-pogas-fakel-olimpiyskogo-ognya-v-pervyy-den-estafety-17962508.html

https://uz.sputniknews.ru/20210625/pobediteley-i-prizerov-olimpiyskix-i-paralimpiyskix-igr-voznagradyat-denejnymi-prizami-19416307.html

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