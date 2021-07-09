https://uz.sputniknews.ru/20210709/v-tsb-zayavili-o-snijenii-zolotovalyutnyx-rezervov-uzbekistana-19606846.html

В ЦБ заявили о снижении золотовалютных резервов Узбекистана

В ЦБ заявили о снижении золотовалютных резервов Узбекистана

Методика расчета золотовалютных резервов ведется в соответствии со стандартами Международного валютного фонда. 09.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-09T12:17+0500

2021-07-09T12:17+0500

2021-07-09T12:32+0500

экономика

золото

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Центральный банк обнародовал данные по валовым золотовалютным резервам Узбекистана. Эти показатели, включая валютные активы и монетарное золото, с начала года снизились на 2,2%. В долларовом эквиваленте общий объем резервов составляет 34,148 млрд долларов, сообщает РИА Новости.Объем монетарного золота за шесть прошедших месяцев увеличился на 0,6% и составил 20,231 млрд долларов, активы же в иностранной валюте снизились на 5,4% — теперь их 13,538 млрд долларов.При этом, по данным ЦБ, физический объем монетарного золота за первое полугодие увеличился до 11,5 млн тройских унций против 10,7 млн тройских унций в январе этого года.Методика расчета золотовалютных резервов ведется в соответствии со стандартами Международного валютного фонда.В марте этого года ЦБ публиковал данные за первый квартал. Объем валовых золотовалютных резервов Узбекистана на 1 марта 2021 года составил примерно 33,27 миллиарда долларов.По сравнению с февралем показатель снизился на 1,05 миллиарда долларов — тогда он составлял около 34,32 миллиарда.

https://uz.sputniknews.ru/20210619/uzbekistan-vozobnovil-eksport-zolota-19310441.html

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