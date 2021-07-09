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В ЦБ заявили о снижении золотовалютных резервов Узбекистана
В ЦБ заявили о снижении золотовалютных резервов Узбекистана
Методика расчета золотовалютных резервов ведется в соответствии со стандартами Международного валютного фонда. 09.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-09T12:17+0500
2021-07-09T12:32+0500
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золото
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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Центральный банк обнародовал данные по валовым золотовалютным резервам Узбекистана. Эти показатели, включая валютные активы и монетарное золото, с начала года снизились на 2,2%. В долларовом эквиваленте общий объем резервов составляет 34,148 млрд долларов, сообщает РИА Новости.Объем монетарного золота за шесть прошедших месяцев увеличился на 0,6% и составил 20,231 млрд долларов, активы же в иностранной валюте снизились на 5,4% — теперь их 13,538 млрд долларов.При этом, по данным ЦБ, физический объем монетарного золота за первое полугодие увеличился до 11,5 млн тройских унций против 10,7 млн тройских унций в январе этого года.Методика расчета золотовалютных резервов ведется в соответствии со стандартами Международного валютного фонда.В марте этого года ЦБ публиковал данные за первый квартал. Объем валовых золотовалютных резервов Узбекистана на 1 марта 2021 года составил примерно 33,27 миллиарда долларов.По сравнению с февралем показатель снизился на 1,05 миллиарда долларов — тогда он составлял около 34,32 миллиарда.
https://uz.sputniknews.ru/20210619/uzbekistan-vozobnovil-eksport-zolota-19310441.html
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золото, узбекистан

В ЦБ заявили о снижении золотовалютных резервов Узбекистана

12:17 09.07.2021 (обновлено: 12:32 09.07.2021)
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© СС0 / Unsplash / Sharon McCutcheonЗолото
Золото - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.07.2021
© СС0 / Unsplash / Sharon McCutcheon
Методика расчета золотовалютных резервов ведется в соответствии со стандартами Международного валютного фонда.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Центральный банк обнародовал данные по валовым золотовалютным резервам Узбекистана. Эти показатели, включая валютные активы и монетарное золото, с начала года снизились на 2,2%. В долларовом эквиваленте общий объем резервов составляет 34,148 млрд долларов, сообщает РИА Новости.
Объем монетарного золота за шесть прошедших месяцев увеличился на 0,6% и составил 20,231 млрд долларов, активы же в иностранной валюте снизились на 5,4% — теперь их 13,538 млрд долларов.
При этом, по данным ЦБ, физический объем монетарного золота за первое полугодие увеличился до 11,5 млн тройских унций против 10,7 млн тройских унций в январе этого года.
Методика расчета золотовалютных резервов ведется в соответствии со стандартами Международного валютного фонда.
Золотые слитки - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.06.2021
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19 июня, 10:20
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В марте этого года ЦБ публиковал данные за первый квартал. Объем валовых золотовалютных резервов Узбекистана на 1 марта 2021 года составил примерно 33,27 миллиарда долларов.
По сравнению с февралем показатель снизился на 1,05 миллиарда долларов — тогда он составлял около 34,32 миллиарда.
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