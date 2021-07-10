https://uz.sputniknews.ru/20210710/pokupat-produktsii-iz-za-rubeja-razreshili-bez-oformleniya-importa-19623766.html

Покупать продукцию из-за рубежа разрешили без оформления импорта

Покупать продукцию из-за рубежа разрешили без оформления импорта

Новый документ, принятый правительством, меняет порядок осуществления мониторинга и контроля за внешнеторговыми операциями. 10.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-10T15:09+0500

2021-07-10T15:09+0500

2021-07-10T15:17+0500

экономика

импорт

законодательство

государственный таможенный комитет узбекистана

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1327/23/13272307_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cb0bd9886a739b1bc62bc45d15031323.jpg

ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. В правительстве Узбекистана решили упростить таможенное администрирование и приняли профильное постановление, сообщает пресс-служба Минюста. Теперь в республике разрешено покупать продукцию из-за рубежа и продавать ее напрямую третьей стране без оформления процедуры импорта.С 1 августа 2021 года операции по переработке разрешены даже в случае отсутствия иностранного заказчика по требованию таможенного режимаПоявятся новые виды внешнеторговых контрактов на вывоз, ввоз, продажу и закупку. Такие документы позволят предпринимателям покупать сырье из-за рубежа и реализовывать его любому иностранному партнеру после его переработки на территории республики без уплаты таможенных платежей.Организации-экспортеры из Узбекистана теперь могут приобретать продукцию из-за рубежа и продавать ее напрямую третьей стране без оформления процедуры импорта. При этом контракт на поставку должен быть связан с контрактом на вывоз, а контракт на покупку - с контрактом на продажу.Документ также меняет порядок осуществления мониторинга и контроля за внешнеторговыми операциями. В частности, во внешнеторговых контрактах и инвойсах теперь должно быть указано, что валюта платежа устанавливается по соглашению сторон (ранее она была в иностранной валюте).Напомним, в мае этого года глава республики Шавкат Мирзиёев поставил задачу упростить процесс получения заключений и экспертиз, а также перейти на международные стандарты сертификации продукции.Власти поставили задачу оптимизировать перечень продукции, подлежащей санитарно-эпидемиологической экспертизе, а также рассмотреть вопрос об отмене дополнительного требования о наличии сертификата соответствия. Так в Узбекистане планируют "штурмовать" мировой рынок своими товарами.

https://uz.sputniknews.ru/20210323/goskomstat-uzbekistana-nazval-strany-lidery-po-importu-i-eksportu-17902539.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

импорт, законодательство, государственный таможенный комитет узбекистана, узбекистан