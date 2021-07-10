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Покупать продукцию из-за рубежа разрешили без оформления импорта
Покупать продукцию из-за рубежа разрешили без оформления импорта
Новый документ, принятый правительством, меняет порядок осуществления мониторинга и контроля за внешнеторговыми операциями. 10.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-10T15:09+0500
2021-07-10T15:17+0500
экономика
импорт
законодательство
государственный таможенный комитет узбекистана
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. В правительстве Узбекистана решили упростить таможенное администрирование и приняли профильное постановление, сообщает пресс-служба Минюста. Теперь в республике разрешено покупать продукцию из-за рубежа и продавать ее напрямую третьей стране без оформления процедуры импорта.С 1 августа 2021 года операции по переработке разрешены даже в случае отсутствия иностранного заказчика по требованию таможенного режимаПоявятся новые виды внешнеторговых контрактов на вывоз, ввоз, продажу и закупку. Такие документы позволят предпринимателям покупать сырье из-за рубежа и реализовывать его любому иностранному партнеру после его переработки на территории республики без уплаты таможенных платежей.Организации-экспортеры из Узбекистана теперь могут приобретать продукцию из-за рубежа и продавать ее напрямую третьей стране без оформления процедуры импорта. При этом контракт на поставку должен быть связан с контрактом на вывоз, а контракт на покупку - с контрактом на продажу.Документ также меняет порядок осуществления мониторинга и контроля за внешнеторговыми операциями. В частности, во внешнеторговых контрактах и инвойсах теперь должно быть указано, что валюта платежа устанавливается по соглашению сторон (ранее она была в иностранной валюте).Напомним, в мае этого года глава республики Шавкат Мирзиёев поставил задачу упростить процесс получения заключений и экспертиз, а также перейти на международные стандарты сертификации продукции.Власти поставили задачу оптимизировать перечень продукции, подлежащей санитарно-эпидемиологической экспертизе, а также рассмотреть вопрос об отмене дополнительного требования о наличии сертификата соответствия. Так в Узбекистане планируют "штурмовать" мировой рынок своими товарами.
https://uz.sputniknews.ru/20210323/goskomstat-uzbekistana-nazval-strany-lidery-po-importu-i-eksportu-17902539.html
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импорт, законодательство, государственный таможенный комитет узбекистана, узбекистан

Покупать продукцию из-за рубежа разрешили без оформления импорта

15:09 10.07.2021 (обновлено: 15:17 10.07.2021)
769
© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКупюры американских долларов
Купюры американских долларов - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.07.2021
© Sputnik / Виталий Тимкив
/
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Новый документ, принятый правительством, меняет порядок осуществления мониторинга и контроля за внешнеторговыми операциями.
ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. В правительстве Узбекистана решили упростить таможенное администрирование и приняли профильное постановление, сообщает пресс-служба Минюста. Теперь в республике разрешено покупать продукцию из-за рубежа и продавать ее напрямую третьей стране без оформления процедуры импорта.
С 1 августа 2021 года операции по переработке разрешены даже в случае отсутствия иностранного заказчика по требованию таможенного режима
Появятся новые виды внешнеторговых контрактов на вывоз, ввоз, продажу и закупку. Такие документы позволят предпринимателям покупать сырье из-за рубежа и реализовывать его любому иностранному партнеру после его переработки на территории республики без уплаты таможенных платежей.
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Организации-экспортеры из Узбекистана теперь могут приобретать продукцию из-за рубежа и продавать ее напрямую третьей стране без оформления процедуры импорта. При этом контракт на поставку должен быть связан с контрактом на вывоз, а контракт на покупку - с контрактом на продажу.
Документ также меняет порядок осуществления мониторинга и контроля за внешнеторговыми операциями. В частности, во внешнеторговых контрактах и инвойсах теперь должно быть указано, что валюта платежа устанавливается по соглашению сторон (ранее она была в иностранной валюте).
Изменения, предусмотренные законодательством

Добавлены контракты, состоящие из 2 цифр, которые представляют внешнеторговые операции:

➖ 16-контракт на импорт;

➖ 17-контракт на экспорт;

➖ 18-контракт на покупку;

➖ 19-контракт на продажу.

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Напомним, в мае этого года глава республики Шавкат Мирзиёев поставил задачу упростить процесс получения заключений и экспертиз, а также перейти на международные стандарты сертификации продукции.
Власти поставили задачу оптимизировать перечень продукции, подлежащей санитарно-эпидемиологической экспертизе, а также рассмотреть вопрос об отмене дополнительного требования о наличии сертификата соответствия. Так в Узбекистане планируют "штурмовать" мировой рынок своими товарами.
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