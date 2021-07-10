https://uz.sputniknews.ru/20210710/v-tashkente-zaderjali-moshennika-kotoryy-obeschal-privezti-avto-iz-oae-19624863.html

В Ташкенте задержали мошенника, который обещал привезти авто из ОАЭ

В Ташкенте задержали мошенника, который обещал привезти авто из ОАЭ

Мужчина отдал молодому авантюристу 48 тысяч долларов и принялся ждать автообновку - Toyota Prado. 10.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-10T16:59+0500

2021-07-10T16:59+0500

2021-07-10T16:59+0500

происшествия

гувд ташкента

мошенничество

мошенник

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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Житель столицы доверился 19-летнему парню, пообещавшему привезти ему из ОАЭ иномарку. Мужчина отдал молодому авантюристу 48 тысяч долларов и принялся ждать автообновку - Toyota Prado. Махинацией заинтересовались в ГУВД Ташкента, после того, как туда с заявлением обратился обманутый. Выяснилось, что по всем озвученным ранее срокам злоумышленник опоздал, обещания не выполнил, а деньги потратил.Следователи возбудили против него уголовное дело по статье "Мошенничество". Расследование продолжается.В феврале 2021 года UzAuto Motors призвали граждан к бдительности, предупредив об участившихся случаях мошенничества при оформлении кредитов на покупку новых автомобилей отечественного производства.Автопроизводитель предостерег желающих приобрести авто в кредит от мошенников: все обещания "решить вопрос" даже при недостаточном уровне дохода заемщика - это обман.

https://uz.sputniknews.ru/20210406/poymat-za-45-minut-kak-v-tashkente-obnarujili-ugnannyy-avtomobil-18174060.html

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гувд ташкента, мошенничество, мошенник