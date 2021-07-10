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В Ташкенте задержали мошенника, который обещал привезти авто из ОАЭ
В Ташкенте задержали мошенника, который обещал привезти авто из ОАЭ
Мужчина отдал молодому авантюристу 48 тысяч долларов и принялся ждать автообновку - Toyota Prado. 10.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-10T16:59+0500
2021-07-10T16:59+0500
происшествия
гувд ташкента
мошенничество
мошенник
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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Житель столицы доверился 19-летнему парню, пообещавшему привезти ему из ОАЭ иномарку. Мужчина отдал молодому авантюристу 48 тысяч долларов и принялся ждать автообновку - Toyota Prado. Махинацией заинтересовались в ГУВД Ташкента, после того, как туда с заявлением обратился обманутый. Выяснилось, что по всем озвученным ранее срокам злоумышленник опоздал, обещания не выполнил, а деньги потратил.Следователи возбудили против него уголовное дело по статье "Мошенничество". Расследование продолжается.В феврале 2021 года UzAuto Motors призвали граждан к бдительности, предупредив об участившихся случаях мошенничества при оформлении кредитов на покупку новых автомобилей отечественного производства.Автопроизводитель предостерег желающих приобрести авто в кредит от мошенников: все обещания "решить вопрос" даже при недостаточном уровне дохода заемщика - это обман.
https://uz.sputniknews.ru/20210406/poymat-za-45-minut-kak-v-tashkente-obnarujili-ugnannyy-avtomobil-18174060.html
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гувд ташкента, мошенничество, мошенник

В Ташкенте задержали мошенника, который обещал привезти авто из ОАЭ

16:59 10.07.2021
168
© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клетки
Наручники на двери клетки - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.07.2021
© Sputnik / Виталий Белоусов
/
Перейти в фотобанк
Мужчина отдал молодому авантюристу 48 тысяч долларов и принялся ждать автообновку - Toyota Prado.
ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Житель столицы доверился 19-летнему парню, пообещавшему привезти ему из ОАЭ иномарку. Мужчина отдал молодому авантюристу 48 тысяч долларов и принялся ждать автообновку - Toyota Prado.
Махинацией заинтересовались в ГУВД Ташкента, после того, как туда с заявлением обратился обманутый. Выяснилось, что по всем озвученным ранее срокам злоумышленник опоздал, обещания не выполнил, а деньги потратил.
Следователи возбудили против него уголовное дело по статье "Мошенничество". Расследование продолжается.
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В феврале 2021 года UzAuto Motors призвали граждан к бдительности, предупредив об участившихся случаях мошенничества при оформлении кредитов на покупку новых автомобилей отечественного производства.
Автопроизводитель предостерег желающих приобрести авто в кредит от мошенников: все обещания "решить вопрос" даже при недостаточном уровне дохода заемщика - это обман.
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