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Золотоносные участки в Навоийской области выставили на аукцион
Золотоносные участки в Навоийской области выставили на аукцион
На продажу выставили пять золотоносных земельных участков в Нуратинском районе Навоийской области площадью от 3 до 4,5 гектар. 10.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-10T19:52+0500
2021-07-10T19:52+0500
экономика
агентство по управлению государственными активами
драгоценные металлы
аукцион
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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Агентство по управлению государственными активами выставило на продажу землю, в недрах которой имеются залежи драгоценных металлов. Приобрести эти участки через аукцион смогут добытчики ископаемых.Пять золотоносных земельных участков находятся в Нуратинском районе Навоийской области. Их площадь от 3 до 4,5 гектар, а стартовая цена от 25,7 до 38,5 млн сумов. Право пользования земельным участком предоставляется сроком на 3 года.В марте этого года Навоийский золотодобывающий рудник "Мурунтау" признан крупнейшим в мире.Отмечается, что за 2020-й в "Мурунтау" было добыто чуть более 2 миллионов унций золота (почти 57 тонн).Учитывая потрясающую ресурсную базу, оцениваемую более чем в 150 миллионов унций, "Мурунтау", скорее всего, в ближайшем будущем сохранит свое звание крупнейшего золотого рудника в мире.
https://uz.sputniknews.ru/20210619/uzbekistan-vozobnovil-eksport-zolota-19310441.html
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агентство по управлению государственными активами, драгоценные металлы, аукцион

Золотоносные участки в Навоийской области выставили на аукцион

19:52 10.07.2021
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© Sputnik / Марк Агнор / Перейти в фотобанкПогрузка золотосодержащей руды
Погрузка золотосодержащей руды - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.07.2021
© Sputnik / Марк Агнор
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На продажу выставили пять золотоносных земельных участков в Нуратинском районе Навоийской области площадью от 3 до 4,5 гектар.
ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Агентство по управлению государственными активами выставило на продажу землю, в недрах которой имеются залежи драгоценных металлов. Приобрести эти участки через аукцион смогут добытчики ископаемых.
Пять золотоносных земельных участков находятся в Нуратинском районе Навоийской области. Их площадь от 3 до 4,5 гектар, а стартовая цена от 25,7 до 38,5 млн сумов.
Право пользования земельным участком предоставляется сроком на 3 года.
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19 июня, 10:20
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В марте этого года Навоийский золотодобывающий рудник "Мурунтау" признан крупнейшим в мире.
Отмечается, что за 2020-й в "Мурунтау" было добыто чуть более 2 миллионов унций золота (почти 57 тонн).
Учитывая потрясающую ресурсную базу, оцениваемую более чем в 150 миллионов унций, "Мурунтау", скорее всего, в ближайшем будущем сохранит свое звание крупнейшего золотого рудника в мире.
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