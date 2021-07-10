https://uz.sputniknews.ru/20210710/zolotonosnye-uchastki-v-navoiyskoy-oblasti-vystavili-na-auktsion-19626451.html

Золотоносные участки в Навоийской области выставили на аукцион

Золотоносные участки в Навоийской области выставили на аукцион

На продажу выставили пять золотоносных земельных участков в Нуратинском районе Навоийской области площадью от 3 до 4,5 гектар. 10.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-10T19:52+0500

2021-07-10T19:52+0500

2021-07-10T19:52+0500

экономика

агентство по управлению государственными активами

драгоценные металлы

аукцион

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/19/19408748_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_2c7a6b441c833ed51f02ce2ddaed98bc.jpg

ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Агентство по управлению государственными активами выставило на продажу землю, в недрах которой имеются залежи драгоценных металлов. Приобрести эти участки через аукцион смогут добытчики ископаемых.Пять золотоносных земельных участков находятся в Нуратинском районе Навоийской области. Их площадь от 3 до 4,5 гектар, а стартовая цена от 25,7 до 38,5 млн сумов. Право пользования земельным участком предоставляется сроком на 3 года.В марте этого года Навоийский золотодобывающий рудник "Мурунтау" признан крупнейшим в мире.Отмечается, что за 2020-й в "Мурунтау" было добыто чуть более 2 миллионов унций золота (почти 57 тонн).Учитывая потрясающую ресурсную базу, оцениваемую более чем в 150 миллионов унций, "Мурунтау", скорее всего, в ближайшем будущем сохранит свое звание крупнейшего золотого рудника в мире.

https://uz.sputniknews.ru/20210619/uzbekistan-vozobnovil-eksport-zolota-19310441.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

агентство по управлению государственными активами, драгоценные металлы, аукцион