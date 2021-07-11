https://uz.sputniknews.ru/20210711/vy-pod-ugrozoy-doktor-myasnikov-nazval-smertelnyy-tip-golovnoy-boli-19628435.html

"Вы под угрозой": доктор Мясников назвал смертельный тип головной боли

"Вы под угрозой": доктор Мясников назвал смертельный тип головной боли

Согласно статистике, каждый десятый житель планеты страдает от головной боли при мигрени. 11.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-11T11:30+0500

2021-07-11T11:30+0500

2021-07-11T11:30+0500

общество

врач

здоровье

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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Известный врач и телеведущий Александр Мясников назвал самый опасный тип головной боли.Такой симптом может указывать на аневризму сосудов головного мозга.Какие еще "звоночки" говорят о наличии данного заболевания? Мясников отметил, что в случае аневризмы боль может усиливаться "при кашле, при перемене положения тела". Между тем эти же симптомы порой говорят о развивающейся опухоли мозга. Оба этих недуга — смертельно опасные и требуют срочного обращения к специалисту. Ранее врач-невролог Александр Евдокимов рассказал, что крайне нежелательно делать, если заболела голова. В частности, медик обратил внимание на опасность приема обезболивающих, которые лишь заглушают симптом.Если головные боли участились, необходимо обследоваться. При этом следует понаблюдать за своим состоянием и дать ему оценку. Есть визуальная шкала от 0 до 10 баллов, позволяющая определить, насколько сильная боль. От момента появления этого симптома до визита к врачу стоит записать показатели интенсивности боли. Это очень поможет при постановке диагноза, отмечают эксперты.

https://uz.sputniknews.ru/20210629/doktor-myasnikov-razveyal-opasnyy-mif-o-temperature-tela-19451468.html

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