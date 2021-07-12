https://uz.sputniknews.ru/20210712/rossiyskie-diplomaty-perevedeny-iz-afganistana-v-uzbekistan---mid-19649532.html

Российские дипломаты переведены из Афганистана в Узбекистан - МИД

Российские дипломаты переведены из Афганистана в Узбекистан - МИД

Консульства Турции, Пакистана и Ирана временно остановили работу в Мазари-Шарифе из-за небезопасности в этом районе. 12.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-12T18:24+0500

2021-07-12T18:24+0500

2021-07-12T18:24+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

консульство

мид узбекистана

афганистан

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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Дипломаты российского генконсульства в Мазари-Шарифе, которые вели деятельность в афганском городе Хайратон, переведены в Узбекистан. Эту информацию официально подтвердил пресс-секретарь МИД республики Юсуп Кабулжанов, заверив, что с ними все благополучно, передает РИА Новости.Ранее в СМИ Афганистана появилась информация о том, что консульства Турции, Пакистана и Ирана временно остановили работу в Мазари-Шарифе. Причина — небезопасность в этом районе на фоне продвижения боевиков из движения "Талибан"*.Аналогичное объяснение закрытию генконсульства РФ в Мазари-Шарифе дали в посольстве России в Кабуле. Известно, что работа ведомства не будет возобновлена "до прояснения ситуации".В Афганистане сохраняется напряженность — идет активное противостояние правительственных сил с "Талибаном"*.Экстремисты развернули наступление на крупные города и захватили значительные территории Афганистана. Представители радикального движения заявили о контроле над 85% афганской территории.Ранее Узбекистан заявил о невмешательстве республики в происходящие военные столкновения на афганской территории, поскольку это внутреннее дело соседней страны.* — запрещенная в РФ и ряде других стран террористическая организация

https://uz.sputniknews.ru/20210712/mirziyoev-provedet-dvustoronnie-vstrechi-s-glavami-afganistana-i-pakistana--19638793.html

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