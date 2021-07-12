https://uz.sputniknews.ru/20210712/tsik-uzbekistana-priglasil-missiyu-nablyudateley-shos-na-vybory-prezidenta-19645659.html

ЦИК Узбекистана пригласил миссию наблюдателей ШОС на выборы президента

ЦИК Узбекистана пригласил миссию наблюдателей ШОС на выборы президента

Владимир Норов подчеркнул, что, несмотря на пандемию, мировое сообщество стремится к демократическим и безопасным выборам и активному участию всех слоев... 12.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-12T15:41+0500

2021-07-12T15:41+0500

2021-07-12T15:43+0500

политика

выборы президента

шос

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Глава ЦИК Узбекистана пригласил миссию ШОС во главе с ее генеральным секретарем Владимиром Норовым принять участие в предстоящих президентских выборах президента в качестве международных наблюдателей. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной избирательной компании.Вместе с тем председатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев и генеральный секретарь ШОС Владимир Норов договорились о регулярном присутствии узбекских представителей в миссии стран-участников ШОС на парламентских и президентских выборах.В ходе дискуссии Норов подчеркнул, что, несмотря на пандемию, мировое сообщество стремится к демократическим и безопасным выборам и активному участию всех слоев общества.Избирательная кампания начнется в Узбекистане в конце июля. Работа по организации кампании уже идет, сообщал пресс-секретарь президента страны несколько недель назад.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в феврале этого года подписал закон о поправках в законодательство, предусматривающих дату переноса выборов главы государства с первого воскресенья третьей декады декабря на первое воскресенье третьей декады октября (в этом году этот день выпадает на 24 октября).

https://uz.sputniknews.ru/20210518/tsik-uzbekistana-priglasil-nablyudateley-mpa-sng-na-vybory-prezidenta-v-oktyabre-18785687.html

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