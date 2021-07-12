https://uz.sputniknews.ru/20210712/tsik-uzbekistana-priglasil-missiyu-nablyudateley-shos-na-vybory-prezidenta-19645659.html
ЦИК Узбекистана пригласил миссию наблюдателей ШОС на выборы президента
ЦИК Узбекистана пригласил миссию наблюдателей ШОС на выборы президента
Владимир Норов подчеркнул, что, несмотря на пандемию, мировое сообщество стремится к демократическим и безопасным выборам и активному участию всех слоев... 12.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-12T15:41+0500
2021-07-12T15:41+0500
2021-07-12T15:43+0500
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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Глава ЦИК Узбекистана пригласил миссию ШОС во главе с ее генеральным секретарем Владимиром Норовым принять участие в предстоящих президентских выборах президента в качестве международных наблюдателей. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной избирательной компании.Вместе с тем председатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев и генеральный секретарь ШОС Владимир Норов договорились о регулярном присутствии узбекских представителей в миссии стран-участников ШОС на парламентских и президентских выборах.В ходе дискуссии Норов подчеркнул, что, несмотря на пандемию, мировое сообщество стремится к демократическим и безопасным выборам и активному участию всех слоев общества.Избирательная кампания начнется в Узбекистане в конце июля. Работа по организации кампании уже идет, сообщал пресс-секретарь президента страны несколько недель назад.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в феврале этого года подписал закон о поправках в законодательство, предусматривающих дату переноса выборов главы государства с первого воскресенья третьей декады декабря на первое воскресенье третьей декады октября (в этом году этот день выпадает на 24 октября).
https://uz.sputniknews.ru/20210518/tsik-uzbekistana-priglasil-nablyudateley-mpa-sng-na-vybory-prezidenta-v-oktyabre-18785687.html
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выборы президента, шос, узбекистан
ЦИК Узбекистана пригласил миссию наблюдателей ШОС на выборы президента
15:41 12.07.2021 (обновлено: 15:43 12.07.2021)
Владимир Норов подчеркнул, что, несмотря на пандемию, мировое сообщество стремится к демократическим и безопасным выборам и активному участию всех слоев общества.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik.
Глава ЦИК Узбекистана пригласил миссию ШОС во главе с ее генеральным секретарем Владимиром Норовым принять участие в предстоящих президентских выборах президента в качестве международных наблюдателей. Об этом сообщили
в пресс-службе Центральной избирательной компании.
Вместе с тем председатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев и генеральный секретарь ШОС Владимир Норов договорились о регулярном присутствии узбекских представителей в миссии стран-участников ШОС на парламентских и президентских выборах.
В ходе дискуссии Норов подчеркнул, что, несмотря на пандемию, мировое сообщество стремится к демократическим и безопасным выборам и активному участию всех слоев общества.
Избирательная кампания начнется
в Узбекистане в конце июля. Работа по организации кампании уже идет, сообщал пресс-секретарь президента страны несколько недель назад.
"Мы неоднократно принимали миссию Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. И готовы провести предвыборный этап в соответствии с самыми передовыми мировыми стандартами, в частности, ОБСЕ".
Шерзод Асадов
Пресс-секретарь президента Узбекистана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в феврале этого года подписал закон о поправках в законодательство, предусматривающих дату переноса выборов главы государства с первого воскресенья третьей декады декабря на первое воскресенье третьей декады октября (в этом году этот день выпадает на 24 октября).