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В Узбекистане завершились военные учения совместно с РФ
В Узбекистане завершились военные учения совместно с РФ
В программу подготовки были включены дневные и ночные тактические занятия в составе мотострелковых подразделений, огневая подготовка с применением вооружения... 12.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-12T17:23+0500
2021-07-12T17:23+0500
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военнослужащие
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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Военнослужащие Узбекистана завершили подготовку в Сурхандарьинской и Самаркандской областях, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО). Учения проводились совместно с офицерами-инструкторами окружного учебного центра подготовки младших специалистов ЦВО, дислоцированного в Свердловской области.Более 300 военнослужащих ВС Узбекистана прошли обучение на полигонах "Термез" и "Сазаган" в Сурхандарьинской и Самаркандской областях Узбекистана.В программу подготовки были включены дневные и ночные тактические занятия в составе мотострелковых подразделений, огневая подготовка с применением вооружения модернизированных бронетранспортеров БТР-82, упражнения контрольных стрельб из гранатометов, говорится на сайте ЦВО РФ.Военные также участвовали в занятиях по стрельбе и управлению огнем артиллерии с использованием технических средств разведки.Напомним, месяц назад бойцы спецназа ЦВО, дислоцированные в Самарской области, также прибыли в Узбекистан на совместные тренировки. Занятия проходили в центре горной подготовки "Чимган" ВС Узбекистана, военнослужащие обменялись опытом подготовки подразделений в горной местности, выполнили комплекс тренировок по тактико-специальной подготовке.В начале августа планируется провести узбекистано-российские учения в Сурхандарьинской области. Главным мероприятием совместной подготовки в летний период войск станет антитеррористическое учение "Мирная миссия – 2021".
https://uz.sputniknews.ru/20210611/sovmestnye-ucheniya-spetsnaza-rossii-i-uzbekistana-zavershilis-v-sibiri--video-19209247.html
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военное сотрудничество, военнослужащие

В Узбекистане завершились военные учения совместно с РФ

17:23 12.07.2021
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© Министерство обороны УзбекистанаАрмия Узбекистана возобновила военные учения
Армия Узбекистана возобновила военные учения - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.07.2021
© Министерство обороны Узбекистана
В программу подготовки были включены дневные и ночные тактические занятия в составе мотострелковых подразделений, огневая подготовка с применением вооружения модернизированных бронетранспортеров БТР-82.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Военнослужащие Узбекистана завершили подготовку в Сурхандарьинской и Самаркандской областях, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО). Учения проводились совместно с офицерами-инструкторами окружного учебного центра подготовки младших специалистов ЦВО, дислоцированного в Свердловской области.
Более 300 военнослужащих ВС Узбекистана прошли обучение на полигонах "Термез" и "Сазаган" в Сурхандарьинской и Самаркандской областях Узбекистана.
В программу подготовки были включены дневные и ночные тактические занятия в составе мотострелковых подразделений, огневая подготовка с применением вооружения модернизированных бронетранспортеров БТР-82, упражнения контрольных стрельб из гранатометов, говорится на сайте ЦВО РФ.
Военные также участвовали в занятиях по стрельбе и управлению огнем артиллерии с использованием технических средств разведки.
Военнослужащие вооруженных сил Узбекистана во время прохождения этапа Тропа разведчика в конкурсе Отличники войсковой разведки в рамках Армейских международных игр АрМИ-2020 - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.06.2021
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Совместные учения спецназа России и Узбекистана завершились в Сибири — видео
11 июня, 13:01
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Напомним, месяц назад бойцы спецназа ЦВО, дислоцированные в Самарской области, также прибыли в Узбекистан на совместные тренировки. Занятия проходили в центре горной подготовки "Чимган" ВС Узбекистана, военнослужащие обменялись опытом подготовки подразделений в горной местности, выполнили комплекс тренировок по тактико-специальной подготовке.
В начале августа планируется провести узбекистано-российские учения в Сурхандарьинской области. Главным мероприятием совместной подготовки в летний период войск станет антитеррористическое учение "Мирная миссия – 2021".
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