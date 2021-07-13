Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20210713/glava-mok-priznalsya-chto-variant-otmeny-oi-2020-daje-ne-rassmatrivalsya-19663769.html
Глава МОК признался, что вариант отмены ОИ-2020 даже не рассматривался
Глава МОК признался, что вариант отмены ОИ-2020 даже не рассматривался
Олимпиада в Токио состоится с 23 июля до 8 августа. Игры были перенесены из-за пандемии коронавируса. 13.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-13T17:44+0500
2021-07-13T17:48+0500
в мире
олимпийские игры в токио
международный олимпийский комитет
япония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/0e/18323513_0:0:3115:1753_1920x0_80_0_0_67faa2c141e084d1bed38956b5401b6c.jpg
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Олимпиада в Японии состоялась бы при любом развитии событий, заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, передает РИА Новости. Противном случае, по его словам, мир потерял бы целое поколение спортсменов.Ранее японский министр по делам Игр Тамаё Марукава заявила, что ОИ в Токио в 2021 году пройдут без зрителей из-за обострения эпидемической обстановки, связанной с распространением COVID-19. Однако позднее МОК поддержал решение о допуске болельщиков на Олимпиаду в трех префектурах.Глава МОК отказался строить предположения о том, что может произойти, если во время ОИ ситуация с распространением опасного вируса обострится.Напомним, с 12 июля до 22 августа Кабмин Японии объявил в Токио режим ЧС из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и пройдет с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта. Планируется участие около 19 тысяч спортсменов.
https://uz.sputniknews.ru/20210711/kto-budet-zaschischat-chest-uzbekistana-na-igrax-v-tokio--itogovyy-sostav-19632384.html
япония
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/0e/18323513_251:0:2980:2047_1920x0_80_0_0_96a2d855638da57a29aabcfb8b7a48cd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
олимпийские игры в токио, международный олимпийский комитет, япония

Глава МОК признался, что вариант отмены ОИ-2020 даже не рассматривался

17:44 13.07.2021 (обновлено: 17:48 13.07.2021)
979
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon/PoolМужчина фотографируется у Олимпийских колец после мероприятия по случаю 100 дней до Олийписких игр в Токио
Мужчина фотографируется у Олимпийских колец после мероприятия по случаю 100 дней до Олийписких игр в Токио - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.07.2021
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon/Pool
Олимпиада в Токио состоится с 23 июля до 8 августа. Игры были перенесены из-за пандемии коронавируса.
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Олимпиада в Японии состоялась бы при любом развитии событий, заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, передает РИА Новости. Противном случае, по его словам, мир потерял бы целое поколение спортсменов.

"Мы, МОК, никогда не бросим спортсменов, и с отменой Игр мы бы потеряли целое поколение спортсменов. Поэтому отмена для нас не была вариантом".

- Sputnik Узбекистан
Томас Бах
Президент МОК
Ранее японский министр по делам Игр Тамаё Марукава заявила, что ОИ в Токио в 2021 году пройдут без зрителей из-за обострения эпидемической обстановки, связанной с распространением COVID-19. Однако позднее МОК поддержал решение о допуске болельщиков на Олимпиаду в трех префектурах.
Глава МОК отказался строить предположения о том, что может произойти, если во время ОИ ситуация с распространением опасного вируса обострится.
Напомним, с 12 июля до 22 августа Кабмин Японии объявил в Токио режим ЧС из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.
Олимпийские кольца - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.07.2021
Спорт
Кто от Узбекистана поедет на Олимпиаду в Токио — итоговый состав
11 июля, 15:00
7874
Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и пройдет с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта. Планируется участие около 19 тысяч спортсменов.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
23:18LADA или Chevrolet — что выберут узбекистанцы с отечественного конвейера?
21:48Поставки томатов и перца из Узбекистана в РФ ограничены — Россельхознадзор
21:21Минздрав: в больницах Зангиаты одинаково высокие условия для лечения COVID-19
21:16Узбекистан не спешит в ОДКБ, но вернуться можно в любое время
20:35Узбекистанцы не участвовали в массовой драке мигрантов в Москве
20:01Европа ждет газ: сможет ли Узбекистан заработать на ажиотажном спросе?
19:47Почему экипажи "скорой" опаздывают на вызовы — ответ медэксперта
19:41Депортация и запрет на въезд в РФ - участников драки в Москве накажут
19:04Узбекистанские академические гребцы впервые стали призерами ЧМ
18:47На Кубке вызова в Москве узбекистанские гимнастки завоевали три медали
18:40Пыли в Ташкенте стало в три раза больше нормы - Узгидромет
17:44Глава МОК признался, что вариант отмены ОИ-2020 даже не рассматривался
16:54Животноводам, птицеводам и рыбоводам выделят субсидии — условия
16:44В Намангане сошел сильнейший селевой поток — восемь человек погибли
15:33Шедевры искусства Узбекистана соберут в коллекцию
15:15Убийство в Намангане: фермеры не поделили воду
15:03В администрации Чусткого района назначен замхокима по инновационному развитию
14:35Полиция Москвы была в курсе предстоящей массовой потасовки мигрантов
14:28Метро Ташкента пополнится еще 10 российскими поездами
14:25Спецполиклиники для коронавирусных больных появились в каждом районе Ташкента