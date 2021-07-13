https://uz.sputniknews.ru/20210713/glava-mok-priznalsya-chto-variant-otmeny-oi-2020-daje-ne-rassmatrivalsya-19663769.html

Глава МОК признался, что вариант отмены ОИ-2020 даже не рассматривался

Глава МОК признался, что вариант отмены ОИ-2020 даже не рассматривался

Олимпиада в Токио состоится с 23 июля до 8 августа. Игры были перенесены из-за пандемии коронавируса. 13.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-13T17:44+0500

2021-07-13T17:44+0500

2021-07-13T17:48+0500

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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Олимпиада в Японии состоялась бы при любом развитии событий, заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, передает РИА Новости. Противном случае, по его словам, мир потерял бы целое поколение спортсменов.Ранее японский министр по делам Игр Тамаё Марукава заявила, что ОИ в Токио в 2021 году пройдут без зрителей из-за обострения эпидемической обстановки, связанной с распространением COVID-19. Однако позднее МОК поддержал решение о допуске болельщиков на Олимпиаду в трех префектурах.Глава МОК отказался строить предположения о том, что может произойти, если во время ОИ ситуация с распространением опасного вируса обострится.Напомним, с 12 июля до 22 августа Кабмин Японии объявил в Токио режим ЧС из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и пройдет с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта. Планируется участие около 19 тысяч спортсменов.

https://uz.sputniknews.ru/20210711/kto-budet-zaschischat-chest-uzbekistana-na-igrax-v-tokio--itogovyy-sostav-19632384.html

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олимпийские игры в токио, международный олимпийский комитет, япония