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Минздрав: в больницах Зангиаты одинаково высокие условия для лечения COVID-19
Минздрав: в больницах Зангиаты одинаково высокие условия для лечения COVID-19
В министерстве здравоохранения рассказали об условиях, созданных в больничных комплексах Зангиата-1 и Зангиата-2. 13.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-13T21:21+0500
2021-07-13T21:21+0500
общество
ситуация с коронавирусом в узбекистане
министерство здравоохранения узбекистана
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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Пользователи сети с утра обсуждают появившееся в мессенджере Telegram аудиосообщение о том, что условия содержания и ухода за пациентами во второй Зангиатинской больнице,якобы, значительно хуже, чем в первой.Беспокойство граждан дошло и до пресс-службы Минздрава, в ведомстве немедленно опровергли эти слухи, уверив пользователей сети в том, что медицинские услуги в обоих клиниках оказываются на одинаково высоком уровне.Инфекционная больница в Зангиотинском районе столицы включает в себя 2 крупных лечебных комплекса. Их конструкция учитывает характер инфекционных заболеваний и требования современной медицины. Оба учреждения рассчитаны на 4 000 коек. В них можно определить антитела в крови за 10 минут, используя один и тот же метод экспресс-теста. Также в приемно-диагностическом отделении обоих комплексов возможно одновременное выполнение мультиспиральной компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии, цифровой рентгеновской и ультразвуковой диагностики.Здания разделены зелеными, желтыми и красными коридорами. Это обеспечивает безопасность тех, чей диагноз не установлен, врачей и другого персонала.Ранее мы писали о том, что в каждом из одиннадцати районов узбекистанской столицы начали свою работу специализированные поликлиники для пациентов с COVID-19.По данным ведомства, в них будет оказываться первичная медико-санитарная помощь и амбулаторное лечение гражданам с подозрением на инфекцию и уже подтвержденным диагнозом.
https://uz.sputniknews.ru/20210708/v-samarkande-vnov-otkryt-medtsentr-dlya-lecheniya-patsientov-s-koronavirusom-19596257.html
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ситуация с коронавирусом в узбекистане, министерство здравоохранения узбекистана

Минздрав: в больницах Зангиаты одинаково высокие условия для лечения COVID-19

21:21 13.07.2021
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© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛечение больных с COVID-19 в ГКБ №52
Лечение больных с COVID-19 в ГКБ №52 - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.07.2021
© Sputnik / Илья Питалев
/
Перейти в фотобанк
В министерстве здравоохранения рассказали об условиях, созданных в больничных комплексах Зангиата-1 и Зангиата-2.
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Пользователи сети с утра обсуждают появившееся в мессенджере Telegram аудиосообщение о том, что условия содержания и ухода за пациентами во второй Зангиатинской больнице,якобы, значительно хуже, чем в первой.
Беспокойство граждан дошло и до пресс-службы Минздрава, в ведомстве немедленно опровергли эти слухи, уверив пользователей сети в том, что медицинские услуги в обоих клиниках оказываются на одинаково высоком уровне.
Инфекционная больница в Зангиотинском районе столицы включает в себя 2 крупных лечебных комплекса. Их конструкция учитывает характер инфекционных заболеваний и требования современной медицины. Оба учреждения рассчитаны на 4 000 коек. В них можно определить антитела в крови за 10 минут, используя один и тот же метод экспресс-теста.
- Sputnik Узбекистан, 1920, 08.07.2021
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8 июля, 14:32
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Также в приемно-диагностическом отделении обоих комплексов возможно одновременное выполнение мультиспиральной компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии, цифровой рентгеновской и ультразвуковой диагностики.
Здания разделены зелеными, желтыми и красными коридорами. Это обеспечивает безопасность тех, чей диагноз не установлен, врачей и другого персонала.
Ранее мы писали о том, что в каждом из одиннадцати районов узбекистанской столицы начали свою работу специализированные поликлиники для пациентов с COVID-19.
По данным ведомства, в них будет оказываться первичная медико-санитарная помощь и амбулаторное лечение гражданам с подозрением на инфекцию и уже подтвержденным диагнозом.
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