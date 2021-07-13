https://uz.sputniknews.ru/20210713/minzdrav-v-bolnitsax-zangiaty-odinakovo-vysokie-usloviya-dlya-lecheniya-covid-19-19667425.html

Минздрав: в больницах Зангиаты одинаково высокие условия для лечения COVID-19

Минздрав: в больницах Зангиаты одинаково высокие условия для лечения COVID-19

В министерстве здравоохранения рассказали об условиях, созданных в больничных комплексах Зангиата-1 и Зангиата-2. 13.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-13T21:21+0500

2021-07-13T21:21+0500

2021-07-13T21:21+0500

общество

ситуация с коронавирусом в узбекистане

министерство здравоохранения узбекистана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/0d/19664087_0:70:3393:1978_1920x0_80_0_0_2ffd71abfae943a739d8dfb3302c1ece.jpg

ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Пользователи сети с утра обсуждают появившееся в мессенджере Telegram аудиосообщение о том, что условия содержания и ухода за пациентами во второй Зангиатинской больнице,якобы, значительно хуже, чем в первой.Беспокойство граждан дошло и до пресс-службы Минздрава, в ведомстве немедленно опровергли эти слухи, уверив пользователей сети в том, что медицинские услуги в обоих клиниках оказываются на одинаково высоком уровне.Инфекционная больница в Зангиотинском районе столицы включает в себя 2 крупных лечебных комплекса. Их конструкция учитывает характер инфекционных заболеваний и требования современной медицины. Оба учреждения рассчитаны на 4 000 коек. В них можно определить антитела в крови за 10 минут, используя один и тот же метод экспресс-теста. Также в приемно-диагностическом отделении обоих комплексов возможно одновременное выполнение мультиспиральной компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии, цифровой рентгеновской и ультразвуковой диагностики.Здания разделены зелеными, желтыми и красными коридорами. Это обеспечивает безопасность тех, чей диагноз не установлен, врачей и другого персонала.Ранее мы писали о том, что в каждом из одиннадцати районов узбекистанской столицы начали свою работу специализированные поликлиники для пациентов с COVID-19.По данным ведомства, в них будет оказываться первичная медико-санитарная помощь и амбулаторное лечение гражданам с подозрением на инфекцию и уже подтвержденным диагнозом.

https://uz.sputniknews.ru/20210708/v-samarkande-vnov-otkryt-medtsentr-dlya-lecheniya-patsientov-s-koronavirusom-19596257.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ситуация с коронавирусом в узбекистане, министерство здравоохранения узбекистана