https://uz.sputniknews.ru/20210713/spetspolikliniki-dlya-koronavirusnyx-bolnyx-poyavilis-v-kajdom-rayone-tashkenta-19659602.html

Спецполиклиники для коронавирусных больных появились в каждом районе Ташкента

Спецполиклиники для коронавирусных больных появились в каждом районе Ташкента

В них будет оказываться первичная медико-санитарная помощь и амбулаторное лечение гражданам с подозрением на инфекцию и уже подтвержденным диагнозом. 13.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-13T14:25+0500

2021-07-13T14:25+0500

2021-07-13T14:56+0500

общество

ситуация с коронавирусом в узбекистане

минздрав узбекистана

медицина

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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. В каждом из одиннадцати районов узбекистанской столицы начали свою работу специализированные поликлиники для пациентов с COVID-19, сообщает Минздрав.По данным ведомства, в них будет оказываться первичная медико-санитарная помощь и амбулаторное лечение гражданам с подозрением на инфекцию и уже подтвержденным диагнозом.Работа центров интегрирована со всеми семейными поликлиниками Ташкента. В них дежурят три медицинские бригады, в том числе два врача и две медсестры. Обращаться сюда могут граждане на основании направлений, через службу 103 или самостоятельно.Пациентам открывается специальная карта, где фиксируется динамика состояния больного, результаты обследования и лечение. Их сортируют по степени тяжести. Гражданам с более легким течением болезни дают необходимые рекомендации для лечения на дому, а с тяжелым — отправляют в специализированную больницу.Ранее сообщалось, что в Алмазарском районе Ташкента действуют выездные бригады медиков. Вакцинация проводится узбекско-китайской вакциной ZF-UZ-VAC2001. Медицинский персонал посещает столовые, рестораны и предприятия района и предлагает сделать прививку лицам старше 18 лет.

https://uz.sputniknews.ru/20210713/snyali-li-v-uzbekistane-koronavirusnye-ogranicheniya-vvedennye-do-12-iyunya-19654139.html

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ситуация с коронавирусом в узбекистане, минздрав узбекистана, медицина