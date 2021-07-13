https://uz.sputniknews.ru/20210713/spetspolikliniki-dlya-koronavirusnyx-bolnyx-poyavilis-v-kajdom-rayone-tashkenta-19659602.html
Спецполиклиники для коронавирусных больных появились в каждом районе Ташкента
Спецполиклиники для коронавирусных больных появились в каждом районе Ташкента
В них будет оказываться первичная медико-санитарная помощь и амбулаторное лечение гражданам с подозрением на инфекцию и уже подтвержденным диагнозом. 13.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-13T14:25+0500
2021-07-13T14:25+0500
2021-07-13T14:56+0500
общество
ситуация с коронавирусом в узбекистане
минздрав узбекистана
медицина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0b/1e/15508422_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2fd25b10d7fb814efd49f88fa0da6540.jpg
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. В каждом из одиннадцати районов узбекистанской столицы начали свою работу специализированные поликлиники для пациентов с COVID-19, сообщает Минздрав.По данным ведомства, в них будет оказываться первичная медико-санитарная помощь и амбулаторное лечение гражданам с подозрением на инфекцию и уже подтвержденным диагнозом.Работа центров интегрирована со всеми семейными поликлиниками Ташкента. В них дежурят три медицинские бригады, в том числе два врача и две медсестры. Обращаться сюда могут граждане на основании направлений, через службу 103 или самостоятельно.Пациентам открывается специальная карта, где фиксируется динамика состояния больного, результаты обследования и лечение. Их сортируют по степени тяжести. Гражданам с более легким течением болезни дают необходимые рекомендации для лечения на дому, а с тяжелым — отправляют в специализированную больницу.Ранее сообщалось, что в Алмазарском районе Ташкента действуют выездные бригады медиков. Вакцинация проводится узбекско-китайской вакциной ZF-UZ-VAC2001. Медицинский персонал посещает столовые, рестораны и предприятия района и предлагает сделать прививку лицам старше 18 лет.
https://uz.sputniknews.ru/20210713/snyali-li-v-uzbekistane-koronavirusnye-ogranicheniya-vvedennye-do-12-iyunya-19654139.html
https://uz.sputniknews.ru/20210712/v-mininnovatsiy-startovala-privivochnaya-kampaniya-protiv-koronavirusa-sredi-sotrudnikov-19649048.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0b/1e/15508422_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_1ef7a89751ec641cd19e17a1368fafa6.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ситуация с коронавирусом в узбекистане, минздрав узбекистана, медицина
Спецполиклиники для коронавирусных больных появились в каждом районе Ташкента
14:25 13.07.2021 (обновлено: 14:56 13.07.2021)
В них будет оказываться первичная медико-санитарная помощь и амбулаторное лечение гражданам с подозрением на инфекцию и уже подтвержденным диагнозом.
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik.
В каждом из одиннадцати районов узбекистанской столицы начали свою работу специализированные поликлиники для пациентов с COVID-19, сообщает
Минздрав.
По данным ведомства, в них будет оказываться первичная медико-санитарная помощь и амбулаторное лечение гражданам с подозрением на инфекцию и уже подтвержденным диагнозом.
"Поликлиники функционируют круглосуточно в здании медико-санитарных учреждений. Они оснащены рентгеновскими аппаратами, кислородными конденсаторами, пульсоксиметрами, необходимыми медикаментами, расходными материалами, реактивами и другими специальными медицинскими средствами", — говорится в сообщении.
Работа центров интегрирована со всеми семейными поликлиниками Ташкента. В них дежурят три медицинские бригады, в том числе два врача и две медсестры. Обращаться сюда могут граждане на основании направлений, через службу 103 или самостоятельно.
"Однако если состояние и возможности пациента не позволяют добраться до пункта назначения самостоятельно, записывается его домашний адрес, а информация о нем предоставляется в специализированную поликлинику. Затем больного привозят туда на специально выделенном для этого автотранспорте и оказывают медико-санитарную помощь в соответствии с установленными нормами", — поясняют в Минздраве.
Пациентам открывается специальная карта, где фиксируется динамика состояния больного, результаты обследования и лечение. Их сортируют по степени тяжести. Гражданам с более легким течением болезни дают необходимые рекомендации для лечения на дому, а с тяжелым — отправляют в специализированную больницу.
Ранее сообщалось
, что в Алмазарском районе Ташкента действуют выездные бригады медиков. Вакцинация проводится узбекско-китайской вакциной ZF-UZ-VAC2001. Медицинский персонал посещает столовые, рестораны и предприятия района и предлагает сделать прививку лицам старше 18 лет.