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Спецполиклиники для коронавирусных больных появились в каждом районе Ташкента
Спецполиклиники для коронавирусных больных появились в каждом районе Ташкента
В них будет оказываться первичная медико-санитарная помощь и амбулаторное лечение гражданам с подозрением на инфекцию и уже подтвержденным диагнозом. 13.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-13T14:25+0500
2021-07-13T14:56+0500
общество
ситуация с коронавирусом в узбекистане
минздрав узбекистана
медицина
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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. В каждом из одиннадцати районов узбекистанской столицы начали свою работу специализированные поликлиники для пациентов с COVID-19, сообщает Минздрав.По данным ведомства, в них будет оказываться первичная медико-санитарная помощь и амбулаторное лечение гражданам с подозрением на инфекцию и уже подтвержденным диагнозом.Работа центров интегрирована со всеми семейными поликлиниками Ташкента. В них дежурят три медицинские бригады, в том числе два врача и две медсестры. Обращаться сюда могут граждане на основании направлений, через службу 103 или самостоятельно.Пациентам открывается специальная карта, где фиксируется динамика состояния больного, результаты обследования и лечение. Их сортируют по степени тяжести. Гражданам с более легким течением болезни дают необходимые рекомендации для лечения на дому, а с тяжелым — отправляют в специализированную больницу.Ранее сообщалось, что в Алмазарском районе Ташкента действуют выездные бригады медиков. Вакцинация проводится узбекско-китайской вакциной ZF-UZ-VAC2001. Медицинский персонал посещает столовые, рестораны и предприятия района и предлагает сделать прививку лицам старше 18 лет.
https://uz.sputniknews.ru/20210713/snyali-li-v-uzbekistane-koronavirusnye-ogranicheniya-vvedennye-do-12-iyunya-19654139.html
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ситуация с коронавирусом в узбекистане, минздрав узбекистана, медицина

Спецполиклиники для коронавирусных больных появились в каждом районе Ташкента

14:25 13.07.2021 (обновлено: 14:56 13.07.2021)
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© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.07.2021
© Sputnik / Илья Питалев
/
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В них будет оказываться первичная медико-санитарная помощь и амбулаторное лечение гражданам с подозрением на инфекцию и уже подтвержденным диагнозом.
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. В каждом из одиннадцати районов узбекистанской столицы начали свою работу специализированные поликлиники для пациентов с COVID-19, сообщает Минздрав.
По данным ведомства, в них будет оказываться первичная медико-санитарная помощь и амбулаторное лечение гражданам с подозрением на инфекцию и уже подтвержденным диагнозом.

"Поликлиники функционируют круглосуточно в здании медико-санитарных учреждений. Они оснащены рентгеновскими аппаратами, кислородными конденсаторами, пульсоксиметрами, необходимыми медикаментами, расходными материалами, реактивами и другими специальными медицинскими средствами", — говорится в сообщении.

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Работа центров интегрирована со всеми семейными поликлиниками Ташкента. В них дежурят три медицинские бригады, в том числе два врача и две медсестры. Обращаться сюда могут граждане на основании направлений, через службу 103 или самостоятельно.

"Однако если состояние и возможности пациента не позволяют добраться до пункта назначения самостоятельно, записывается его домашний адрес, а информация о нем предоставляется в специализированную поликлинику. Затем больного привозят туда на специально выделенном для этого автотранспорте и оказывают медико-санитарную помощь в соответствии с установленными нормами", — поясняют в Минздраве.

Пациентам открывается специальная карта, где фиксируется динамика состояния больного, результаты обследования и лечение. Их сортируют по степени тяжести. Гражданам с более легким течением болезни дают необходимые рекомендации для лечения на дому, а с тяжелым — отправляют в специализированную больницу.
Ранее сообщалось, что в Алмазарском районе Ташкента действуют выездные бригады медиков. Вакцинация проводится узбекско-китайской вакциной ZF-UZ-VAC2001. Медицинский персонал посещает столовые, рестораны и предприятия района и предлагает сделать прививку лицам старше 18 лет.
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