https://uz.sputniknews.ru/20210625/veruyuschim-v-uzbekistane-rekomendovali-molitsya-na-otkrytom-vozduxe-19418582.html

Верующим в Узбекистане рекомендовали молиться на открытом воздухе

Верующим в Узбекистане рекомендовали молиться на открытом воздухе

На данное решение повлияла эпидемиологическая ситуация в стране и предложения ответственных ведомств. При этом молящиеся должны быть в медицинских масках и... 25.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-25T21:02+0500

2021-06-25T21:02+0500

2021-06-25T21:02+0500

общество

ситуация с коронавирусом в узбекистане

религия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/0d/18713430_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6cd8d185a52ad6b1103d27daf9961bbd.jpg

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом рекомендовала верующим совершать молитвенные действия строго на открытом воздухе.На данное решение повлияла эпидемиологическая ситуация в стране и предложения ответственных ведомств. Ранее в Минздраве объявили о вводящихся в стране дополнительных ограничениях, которые будут действовать с 28 июня по 12 июля для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, в том числе появившихся новых штаммов.В связи с этим спецкомиссия рекомендовала проводить ежедневные и пятничные молитвы только на открытых площадках мечетей: открытых верандах, внутренних дворах, прилегающих к мечети внутренних улицах. При этом молящиеся должны быть в медицинских масках и соблюдать социальную дистанцию. Вместе с тем, гражданам старше 65 лет, и лицам, имеющим хронические заболевания, желательно, насколько это возможно, проводить религиозные мероприятия в домашних условиях.Данные правила рекомендовано соблюдать и представителям других религиозных организаций, действующих в Республике Узбекистан.По данным Минздрава, на 24 июня в республике зафиксировано 476 новых случаев заболевания, два пациента скончались. Ранее сообщалось о пациенте с симптомами, характерные для нового штамма коронавируса "Дельта". В настоящее время ситуация изучается, принимаются необходимые меры.При этом с 28 июня до 12 июля ограничивается въезд в столицу автомобилям из соседних регионов, работа развлекательных объектов. В стране открыта добровольная бесплатная вакцинация всех слоев населения старше 18 лет, а также граждан из групп риска.

https://uz.sputniknews.ru/20210625/v-uzbekistane-ujestochayutsya-sanitarnye-trebovaniya-iz-za-covid-spisok-novyx-ogranicheniy-19413585.html

https://uz.sputniknews.ru/20210624/delta-shtamm-indiyskogo-koronavirusa-vyyavlen-v-uzbekistane-19392818.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ситуация с коронавирусом в узбекистане, религия