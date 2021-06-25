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Верующим в Узбекистане рекомендовали молиться на открытом воздухе
Верующим в Узбекистане рекомендовали молиться на открытом воздухе
На данное решение повлияла эпидемиологическая ситуация в стране и предложения ответственных ведомств. При этом молящиеся должны быть в медицинских масках и... 25.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-25T21:02+0500
2021-06-25T21:02+0500
общество
ситуация с коронавирусом в узбекистане
религия
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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом рекомендовала верующим совершать молитвенные действия строго на открытом воздухе.На данное решение повлияла эпидемиологическая ситуация в стране и предложения ответственных ведомств. Ранее в Минздраве объявили о вводящихся в стране дополнительных ограничениях, которые будут действовать с 28 июня по 12 июля для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, в том числе появившихся новых штаммов.В связи с этим спецкомиссия рекомендовала проводить ежедневные и пятничные молитвы только на открытых площадках мечетей: открытых верандах, внутренних дворах, прилегающих к мечети внутренних улицах. При этом молящиеся должны быть в медицинских масках и соблюдать социальную дистанцию. Вместе с тем, гражданам старше 65 лет, и лицам, имеющим хронические заболевания, желательно, насколько это возможно, проводить религиозные мероприятия в домашних условиях.Данные правила рекомендовано соблюдать и представителям других религиозных организаций, действующих в Республике Узбекистан.По данным Минздрава, на 24 июня в республике зафиксировано 476 новых случаев заболевания, два пациента скончались. Ранее сообщалось о пациенте с симптомами, характерные для нового штамма коронавируса "Дельта". В настоящее время ситуация изучается, принимаются необходимые меры.При этом с 28 июня до 12 июля ограничивается въезд в столицу автомобилям из соседних регионов, работа развлекательных объектов. В стране открыта добровольная бесплатная вакцинация всех слоев населения старше 18 лет, а также граждан из групп риска.
https://uz.sputniknews.ru/20210625/v-uzbekistane-ujestochayutsya-sanitarnye-trebovaniya-iz-za-covid-spisok-novyx-ogranicheniy-19413585.html
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ситуация с коронавирусом в узбекистане, религия

Верующим в Узбекистане рекомендовали молиться на открытом воздухе

21:02 25.06.2021
257
© Sputnik / Рамиз БахтияровВерующие во время праздничного намаза
Верующие во время праздничного намаза - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.06.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
На данное решение повлияла эпидемиологическая ситуация в стране и предложения ответственных ведомств. При этом молящиеся должны быть в медицинских масках и соблюдать социальную дистанцию.
ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом рекомендовала верующим совершать молитвенные действия строго на открытом воздухе.
На данное решение повлияла эпидемиологическая ситуация в стране и предложения ответственных ведомств.
Ранее в Минздраве объявили о вводящихся в стране дополнительных ограничениях, которые будут действовать с 28 июня по 12 июля для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, в том числе появившихся новых штаммов.
Знак Стоп на въезде в Ташкент во время карантина - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.06.2021
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В связи с этим спецкомиссия рекомендовала проводить ежедневные и пятничные молитвы только на открытых площадках мечетей: открытых верандах, внутренних дворах, прилегающих к мечети внутренних улицах.
При этом молящиеся должны быть в медицинских масках и соблюдать социальную дистанцию. Вместе с тем, гражданам старше 65 лет, и лицам, имеющим хронические заболевания, желательно, насколько это возможно, проводить религиозные мероприятия в домашних условиях.
Данные правила рекомендовано соблюдать и представителям других религиозных организаций, действующих в Республике Узбекистан.
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По данным Минздрава, на 24 июня в республике зафиксировано 476 новых случаев заболевания, два пациента скончались. Ранее сообщалось о пациенте с симптомами, характерные для нового штамма коронавируса "Дельта". В настоящее время ситуация изучается, принимаются необходимые меры.
При этом с 28 июня до 12 июля ограничивается въезд в столицу автомобилям из соседних регионов, работа развлекательных объектов. В стране открыта добровольная бесплатная вакцинация всех слоев населения старше 18 лет, а также граждан из групп риска.
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