https://uz.sputniknews.ru/20210713/pyli-v-tashkente-stalo-v-tri-raza-bolshe-normy---uzgidromet--19664567.html

Пыли в Ташкенте стало в три раза больше нормы - Узгидромет

Пыли в Ташкенте стало в три раза больше нормы - Узгидромет

Диоксида азота в воздухе больше в 1,5 раза, фтористого водорода - в 1,6 раза, пыли - в 3,3 раза, а оксида углерода и фенола в 1,3 раза. 13.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-13T18:40+0500

2021-07-13T18:40+0500

2021-07-13T18:40+0500

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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. На прошлой неделе специалисты Узгидрометцентра провели мониторинг состояния воздуха в Ташкенте и выявили превышения допустимых норм загрязнения. С 5 по 10 июля предельные среднесуточные концентрации ряда веществ в атмосфере были превышены. К примеру диоксида азота в воздухе больше в 1,5 раза, фтористого водорода - в 1,6 раза, пыли - в 3,3 раза, а оксида углерода и фенола в 1,3 раза. По другим показателям превышений санитарных норм не зафиксировано.В конце весны-начале лета песчаные бури обрушились на ряд регионов Узбекистана, в том числе на Андижан. В Узгидромете объяснили, что подобные природные явления возникают из-за перегрева воздуха в приземном слое атмосферы, а с высотой температура начинает быстро падать. Такие процессы приводят формированию кучево-дождевой облачности и развитию шквалов.

https://uz.sputniknews.ru/20181015/Ne-vidno-ni-zgi-Tashkent-nakryla-peschanaya-burya-i-gryazevoy-liven-9702547.html

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