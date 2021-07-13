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Пыли в Ташкенте стало в три раза больше нормы - Узгидромет
Пыли в Ташкенте стало в три раза больше нормы - Узгидромет
Диоксида азота в воздухе больше в 1,5 раза, фтористого водорода - в 1,6 раза, пыли - в 3,3 раза, а оксида углерода и фенола в 1,3 раза. 13.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-13T18:40+0500
2021-07-13T18:40+0500
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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. На прошлой неделе специалисты Узгидрометцентра провели мониторинг состояния воздуха в Ташкенте и выявили превышения допустимых норм загрязнения. С 5 по 10 июля предельные среднесуточные концентрации ряда веществ в атмосфере были превышены. К примеру диоксида азота в воздухе больше в 1,5 раза, фтористого водорода - в 1,6 раза, пыли - в 3,3 раза, а оксида углерода и фенола в 1,3 раза. По другим показателям превышений санитарных норм не зафиксировано.В конце весны-начале лета песчаные бури обрушились на ряд регионов Узбекистана, в том числе на Андижан. В Узгидромете объяснили, что подобные природные явления возникают из-за перегрева воздуха в приземном слое атмосферы, а с высотой температура начинает быстро падать. Такие процессы приводят формированию кучево-дождевой облачности и развитию шквалов.
https://uz.sputniknews.ru/20181015/Ne-vidno-ni-zgi-Tashkent-nakryla-peschanaya-burya-i-gryazevoy-liven-9702547.html
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узгидромет, погода, узбекистан

Пыли в Ташкенте стало в три раза больше нормы - Узгидромет

18:40 13.07.2021
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© Sputnik / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкПылевая буря в пустыне Средней Азии
Пылевая буря в пустыне Средней Азии - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.07.2021
© Sputnik / Андрей Стенин
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Диоксида азота в воздухе больше в 1,5 раза, фтористого водорода - в 1,6 раза, пыли - в 3,3 раза, а оксида углерода и фенола в 1,3 раза.
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. На прошлой неделе специалисты Узгидрометцентра провели мониторинг состояния воздуха в Ташкенте и выявили превышения допустимых норм загрязнения.
С 5 по 10 июля предельные среднесуточные концентрации ряда веществ в атмосфере были превышены. К примеру диоксида азота в воздухе больше в 1,5 раза, фтористого водорода - в 1,6 раза, пыли - в 3,3 раза, а оксида углерода и фенола в 1,3 раза.
По другим показателям превышений санитарных норм не зафиксировано.
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В конце весны-начале лета песчаные бури обрушились на ряд регионов Узбекистана, в том числе на Андижан.
В Узгидромете объяснили, что подобные природные явления возникают из-за перегрева воздуха в приземном слое атмосферы, а с высотой температура начинает быстро падать. Такие процессы приводят формированию кучево-дождевой облачности и развитию шквалов.
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