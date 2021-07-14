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До конца июля в Узбекистан поступит еще четыре млн доз вакцины
До конца июля в Узбекистан поступит еще четыре млн доз вакцины
Это узбекско-китайская ZF-UZ-VAC 2001. Помимо нее здесь ждут “Спутник V” и другие вакцины. До конца года власти рассчитывают привить семь миллионов граждан ... 14.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-14T21:05+0500
2021-07-14T21:05+0500
общество
вакцинация от covid-19 в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. В период с 20 по 25 июля Узбекистан получит еще четыре миллиона доз вакцины ZF-UZ-VAC 2001, сообщил в своем Telegram-канале депутат нижней палаты парламента Дониёр Ганиев со ссылкой на Минздрав.Кроме того, по его словам, в августе ожидается поставка 160 тысяч доз вакцины “Спутник V”, а до октября страна получит в общей сложности еще 660 тысяч доз в рамках программы COVAX. Это будет AstraZeneca или Moderna.Активная вакцинация от COVID-19 в Узбекистане продолжается уже несколько месяцев. Населению предлагается несколько препаратов: узбекско-китайский ZF-UZ-VAC 2001 и российский "Спутник V". Новая партия AstraZeneca должна прийти в следующем месяце.Власти рассчитывают до конца года привить семь миллионов граждан — это около 20 процентов жителей страны. Уже звучат предложения по внедрению обязательной вакцинации по примеру России.
https://uz.sputniknews.ru/20210714/vaktsinu-nujno-vosprinimat-kak-boje-blagoslovenie--upravlenie-musulman-ruz-19678616.html
https://uz.sputniknews.ru/20210701/v-minzdrave-oprovergli-sluxi-chto-kitayskaya-vaktsina-ot-koronavirusa-opasna-dlya-jizni-19504246.html
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вакцинация от covid-19 в узбекистане

До конца июля в Узбекистан поступит еще четыре млн доз вакцины

21:05 14.07.2021
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© Виталий БелоусовМедицинский работник набирает в шприц российскую вакцину "Спутник Лайт", применяемую для вакцинации на территории ТЦ "Садовод" в Москве.
Медицинский работник набирает в шприц российскую вакцину Спутник Лайт, применяемую для вакцинации на территории ТЦ Садовод в Москве. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.07.2021
© Виталий Белоусов
Это узбекско-китайская ZF-UZ-VAC 2001. Помимо нее здесь ждут “Спутник V” и другие вакцины. До конца года власти рассчитывают привить семь миллионов граждан — это около 20 процентов жителей страны.
ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. В период с 20 по 25 июля Узбекистан получит еще четыре миллиона доз вакцины ZF-UZ-VAC 2001, сообщил в своем Telegram-канале депутат нижней палаты парламента Дониёр Ганиев со ссылкой на Минздрав.
Кроме того, по его словам, в августе ожидается поставка 160 тысяч доз вакцины “Спутник V”, а до октября страна получит в общей сложности еще 660 тысяч доз в рамках программы COVAX. Это будет AstraZeneca или Moderna.
Пара - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.07.2021
Общество
Вакцину нужно воспринимать как божье благословение — Управление мусульман РУз
17:13
308
Активная вакцинация от COVID-19 в Узбекистане продолжается уже несколько месяцев. Населению предлагается несколько препаратов: узбекско-китайский ZF-UZ-VAC 2001 и российский "Спутник V". Новая партия AstraZeneca должна прийти в следующем месяце.
Власти рассчитывают до конца года привить семь миллионов граждан — это около 20 процентов жителей страны. Уже звучат предложения по внедрению обязательной вакцинации по примеру России.
В Ташкент доставлена партия китайско-узбекской вакцины - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.07.2021
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В Минздраве опровергли слухи, что китайская вакцина от коронавируса опасна для жизни
1 июля, 19:25
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