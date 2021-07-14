https://uz.sputniknews.ru/20210714/do-kontsa-iyulya-v-uzbekistan-postupit-esche-chetyre-mln-doz-vaktsiny-19685044.html

До конца июля в Узбекистан поступит еще четыре млн доз вакцины

До конца июля в Узбекистан поступит еще четыре млн доз вакцины

Это узбекско-китайская ZF-UZ-VAC 2001. Помимо нее здесь ждут “Спутник V” и другие вакцины. До конца года власти рассчитывают привить семь миллионов граждан ... 14.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-14T21:05+0500

2021-07-14T21:05+0500

2021-07-14T21:05+0500

общество

вакцинация от covid-19 в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. В период с 20 по 25 июля Узбекистан получит еще четыре миллиона доз вакцины ZF-UZ-VAC 2001, сообщил в своем Telegram-канале депутат нижней палаты парламента Дониёр Ганиев со ссылкой на Минздрав.Кроме того, по его словам, в августе ожидается поставка 160 тысяч доз вакцины “Спутник V”, а до октября страна получит в общей сложности еще 660 тысяч доз в рамках программы COVAX. Это будет AstraZeneca или Moderna.Активная вакцинация от COVID-19 в Узбекистане продолжается уже несколько месяцев. Населению предлагается несколько препаратов: узбекско-китайский ZF-UZ-VAC 2001 и российский "Спутник V". Новая партия AstraZeneca должна прийти в следующем месяце.Власти рассчитывают до конца года привить семь миллионов граждан — это около 20 процентов жителей страны. Уже звучат предложения по внедрению обязательной вакцинации по примеру России.

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https://uz.sputniknews.ru/20210701/v-minzdrave-oprovergli-sluxi-chto-kitayskaya-vaktsina-ot-koronavirusa-opasna-dlya-jizni-19504246.html

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вакцинация от covid-19 в узбекистане