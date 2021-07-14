https://uz.sputniknews.ru/20210714/vaktsinu-nujno-vosprinimat-kak-boje-blagoslovenie--upravlenie-musulman-ruz-19678616.html

Вакцину нужно воспринимать как божье благословение — Управление мусульман РУз

Вакцину нужно воспринимать как божье благословение — Управление мусульман РУз

В Узбекистане уже несколько месяцев активно идет вакцинация населения от COVID-19. 14.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-14T17:13+0500

2021-07-14T17:13+0500

2021-07-14T17:20+0500

общество

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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Ислам не запрещает прививаться, заявил первый запредседателя Управления мусульман Узбекистана Хамиджон Ишматбеков.По его словам, одно из пяти предписаний направлено на спасение человеческой жизни.Он отметил, что вакцину необходимо воспринимать как божье благословение и не нужно беспокоиться о том, не сделан ли препарат из недозволительных веществ.Отметим, что в Узбекистане уже несколько месяцев активно идет вакцинация населения от COVID-19. Гражданам предлагается сделать прививку одним из нескольких препаратов: узбекско-китайским Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica или российским "Спутником V".Также в следующем месяце ожидается поставка новой партии вакцины AstraZeneca.Власти рассчитывают до конца года привить 7 миллионов граждан — это около 20% жителей страны.Между тем в Узбекистане задумались о введении обязательной вакцинации по примеру России. В частности, данную инициативу поддержал замглавы СЭС Нурмат Отабеков.

https://uz.sputniknews.ru/20210712/rasul-kusherbaev-privilsya-kitaysko-uzbekskoy-vaktsinoy-19647917.html

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вакцинация от covid-19 в узбекистане, пандемия, ситуация с коронавирусом в узбекистане, коронавирус covid-19, управление мусульман узбекистана, вакцинация