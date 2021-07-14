https://uz.sputniknews.ru/20210714/vaktsinu-nujno-vosprinimat-kak-boje-blagoslovenie--upravlenie-musulman-ruz-19678616.html
Вакцину нужно воспринимать как божье благословение — Управление мусульман РУз
Вакцину нужно воспринимать как божье благословение — Управление мусульман РУз
В Узбекистане уже несколько месяцев активно идет вакцинация населения от COVID-19. 14.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-14T17:13+0500
2021-07-14T17:13+0500
2021-07-14T17:20+0500
общество
вакцинация от covid-19 в узбекистане
пандемия
ситуация с коронавирусом в узбекистане
коронавирус covid-19
управление мусульман узбекистана
вакцинация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/0e/19678754_0:1156:2048:2308_1920x0_80_0_0_10163dab8ee2df7dfec6f201c96dffd8.jpg
ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Ислам не запрещает прививаться, заявил первый запредседателя Управления мусульман Узбекистана Хамиджон Ишматбеков.По его словам, одно из пяти предписаний направлено на спасение человеческой жизни.Он отметил, что вакцину необходимо воспринимать как божье благословение и не нужно беспокоиться о том, не сделан ли препарат из недозволительных веществ.Отметим, что в Узбекистане уже несколько месяцев активно идет вакцинация населения от COVID-19. Гражданам предлагается сделать прививку одним из нескольких препаратов: узбекско-китайским Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica или российским "Спутником V".Также в следующем месяце ожидается поставка новой партии вакцины AstraZeneca.Власти рассчитывают до конца года привить 7 миллионов граждан — это около 20% жителей страны.Между тем в Узбекистане задумались о введении обязательной вакцинации по примеру России. В частности, данную инициативу поддержал замглавы СЭС Нурмат Отабеков.
https://uz.sputniknews.ru/20210712/rasul-kusherbaev-privilsya-kitaysko-uzbekskoy-vaktsinoy-19647917.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/0e/19678754_0:964:2048:2500_1920x0_80_0_0_6a0784390317761d25ea2a6f263dcc6a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
вакцинация от covid-19 в узбекистане, пандемия, ситуация с коронавирусом в узбекистане, коронавирус covid-19, управление мусульман узбекистана, вакцинация
Вакцину нужно воспринимать как божье благословение — Управление мусульман РУз
17:13 14.07.2021 (обновлено: 17:20 14.07.2021)
В Узбекистане уже несколько месяцев активно идет вакцинация населения от COVID-19.
ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik.
Ислам не запрещает прививаться, заявил
первый запредседателя Управления мусульман Узбекистана Хамиджон Ишматбеков.
По его словам, одно из пяти предписаний направлено на спасение человеческой жизни.
"Согласно шариату, наша религия либо упрощает многие вещи, либо в некоторых случаях призывает отказаться от определенных вещей. Даже то, что считается харамом в исламе, разрешено использовать или употреблять, если нет другого способа сохранить здоровье", — пояснил Ишматбеков.
Он отметил, что вакцину необходимо воспринимать как божье благословение и не нужно беспокоиться о том, не сделан ли препарат из недозволительных веществ.
"Если специалист рекомендует получать вакцину, то мы делаем вывод, что он находится на правильном пути", — добавил Ишматбеков.
Отметим, что в Узбекистане уже несколько месяцев активно идет вакцинация населения от COVID-19. Гражданам предлагается сделать прививку одним из нескольких препаратов: узбекско-китайским Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica или российским "Спутником V".
Также в следующем месяце ожидается поставка новой партии вакцины AstraZeneca.
Власти рассчитывают до конца года привить 7 миллионов граждан — это около 20% жителей страны.
Между тем в Узбекистане задумались о введении обязательной вакцинации по примеру России. В частности, данную инициативу поддержал
замглавы СЭС Нурмат Отабеков.