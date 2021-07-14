https://uz.sputniknews.ru/20210714/mirziyoev-poruchil-uskorit-tsifrovizatsiyu-strany-19676004.html

Мирзиёев поручил ускорить цифровизацию страны

Мирзиёев поручил ускорить цифровизацию страны

Президент указал на необходимость разработки дорожной карты по внедрению новых программных продуктов в каждом министерстве, государственном органе и регионе. 14.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-14T14:15+0500

2021-07-14T14:15+0500

2021-07-14T14:21+0500

экономика

цифровизация

шавкат мирзиёев

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Президент Узбекистана дал поручения по ускорению проектов и расширению оказания электронных услуг в стране, сообщает пресс-служба узбекского лидера.Отмечается, в республике утверждена Стратегия "Цифровой Узбекистан-2030", в соответствии с которой реализуются программы цифровой трансформации регионов и отраслей на 2020-2022 годы.По итогам первой половины текущего года объем оказанных услуг в сфере цифровой экономики составил семь триллионов 200 миллиардов сумов, экспорт услуг компьютерного программирования — 17 миллионов 500 тысяч долларов.Так, внедрение информационной системы управления договорами в АО "Узтрансгаз" сократило расходы на 30 миллиардов сумов. А внедрение системы оплаты 360 видов госпошлин через Единую биллинг-систему сэкономило 24 миллиарда сумов.Есть куда расти Тем временем в 65 организациях, 116 районах и городах процесс цифровизации буксует, отмечается в сообщении. Глава государства обратил на это внимание на презентации мер по внедрению цифровых технологий, прошедшей 13 июля.Он указал на наличие возможностей для доведения объемов услуг цифровой экономики до 16 триллионов сумов, а экспорта компьютерного программного обеспечения — до 40 миллионов долларов.Также президент подчеркнул необходимость увеличения видов госуслуг, предоставляемых через мобильное приложение, до 100. В том числе за счет внедрения услуг по получению сведений касательно коммунальной, кадастровой, налоговой, таможенной сфер, пенсионного обеспечения и трудовых отношений.Ответственным лицам поручено создать порталы министров, хокимов областей, районов и городов, регулярно анализировать размещенную на них информацию.Перед акционерным коммерческим банком "Алокабанк" поставлена ​​задача оказать финансовую поддержку стартап-проектам в сфере информационных технологий.На мероприятии президент также дал указания по повышению цифровой грамотности сотрудников органов государственного и хозяйственного управления.

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https://uz.sputniknews.ru/20210603/rf-posposobstvuet-tsifrovizatsii-energeticheskoy-otrasli-uzbekistana-19079062.html

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цифровизация, шавкат мирзиёев, узбекистан