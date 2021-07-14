https://uz.sputniknews.ru/20210714/mirziyoev-poruchil-uskorit-tsifrovizatsiyu-strany-19676004.html
Мирзиёев поручил ускорить цифровизацию страны
Мирзиёев поручил ускорить цифровизацию страны
Президент указал на необходимость разработки дорожной карты по внедрению новых программных продуктов в каждом министерстве, государственном органе и регионе. 14.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-14T14:15+0500
2021-07-14T14:15+0500
2021-07-14T14:21+0500
экономика
цифровизация
шавкат мирзиёев
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Президент Узбекистана дал поручения по ускорению проектов и расширению оказания электронных услуг в стране, сообщает пресс-служба узбекского лидера.Отмечается, в республике утверждена Стратегия "Цифровой Узбекистан-2030", в соответствии с которой реализуются программы цифровой трансформации регионов и отраслей на 2020-2022 годы.По итогам первой половины текущего года объем оказанных услуг в сфере цифровой экономики составил семь триллионов 200 миллиардов сумов, экспорт услуг компьютерного программирования — 17 миллионов 500 тысяч долларов.Так, внедрение информационной системы управления договорами в АО "Узтрансгаз" сократило расходы на 30 миллиардов сумов. А внедрение системы оплаты 360 видов госпошлин через Единую биллинг-систему сэкономило 24 миллиарда сумов.Есть куда расти Тем временем в 65 организациях, 116 районах и городах процесс цифровизации буксует, отмечается в сообщении. Глава государства обратил на это внимание на презентации мер по внедрению цифровых технологий, прошедшей 13 июля.Он указал на наличие возможностей для доведения объемов услуг цифровой экономики до 16 триллионов сумов, а экспорта компьютерного программного обеспечения — до 40 миллионов долларов.Также президент подчеркнул необходимость увеличения видов госуслуг, предоставляемых через мобильное приложение, до 100. В том числе за счет внедрения услуг по получению сведений касательно коммунальной, кадастровой, налоговой, таможенной сфер, пенсионного обеспечения и трудовых отношений.Ответственным лицам поручено создать порталы министров, хокимов областей, районов и городов, регулярно анализировать размещенную на них информацию.Перед акционерным коммерческим банком "Алокабанк" поставлена задача оказать финансовую поддержку стартап-проектам в сфере информационных технологий.На мероприятии президент также дал указания по повышению цифровой грамотности сотрудников органов государственного и хозяйственного управления.
https://uz.sputniknews.ru/20210623/v-uzbekistane-razrabotayut-programmu-po-uskoreniyu-tsifrovizatsii-gidrometeorologii-19376006.html
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https://uz.sputniknews.ru/20210611/v-uzbekistane-zapustili-proekt-tsifrovizatsii-istoricheskix-obektov-19212980.html
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цифровизация, шавкат мирзиёев, узбекистан
Мирзиёев поручил ускорить цифровизацию страны
14:15 14.07.2021 (обновлено: 14:21 14.07.2021)
Президент указал на необходимость разработки дорожной карты по внедрению новых программных продуктов в каждом министерстве, государственном органе и регионе.
ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik.
Президент Узбекистана дал поручения по ускорению проектов и расширению оказания электронных услуг в стране, сообщает
пресс-служба узбекского лидера.
Отмечается, в республике утверждена Стратегия "Цифровой Узбекистан-2030", в соответствии с которой реализуются программы цифровой трансформации регионов и отраслей на 2020-2022 годы.
"Сегодня через Единый портал интерактивных госуслуг оказываются 253 вида услуг. В нынешнем году намечено внедрить еще 60 и упростить оказание свыше 50", — говорится в сообщении.
По итогам первой половины текущего года объем оказанных услуг в сфере цифровой экономики составил семь триллионов 200 миллиардов сумов, экспорт услуг компьютерного программирования — 17 миллионов 500 тысяч долларов.
Так, внедрение информационной системы управления договорами в АО "Узтрансгаз" сократило расходы на 30 миллиардов сумов. А внедрение системы оплаты 360 видов госпошлин через Единую биллинг-систему сэкономило 24 миллиарда сумов.
Есть куда расти
Тем временем в 65 организациях, 116 районах и городах процесс цифровизации буксует, отмечается в сообщении. Глава государства обратил на это внимание на презентации мер по внедрению цифровых технологий, прошедшей 13 июля.
"Работа, проделанная за последние годы, действительно дала результаты, услуги стали удобнее и ближе к людям. Но цифровые технологии меняются с каждым днем, открываются новые возможности. Поэтому необходимо разработать дорожную карту по внедрению новых программных продуктов в каждом министерстве, государственном органе и регионе", — сказал Мирзиёев.
Он указал на наличие возможностей для доведения объемов услуг цифровой экономики до 16 триллионов сумов, а экспорта компьютерного программного обеспечения — до 40 миллионов долларов.
Также президент подчеркнул необходимость увеличения видов госуслуг, предоставляемых через мобильное приложение, до 100. В том числе за счет внедрения услуг по получению сведений касательно коммунальной, кадастровой, налоговой, таможенной сфер, пенсионного обеспечения и трудовых отношений.
Ответственным лицам поручено создать порталы министров, хокимов областей, районов и городов, регулярно анализировать размещенную на них информацию.
Перед акционерным коммерческим банком "Алокабанк" поставлена задача оказать финансовую поддержку стартап-проектам в сфере информационных технологий.
На мероприятии президент также дал указания по повышению цифровой грамотности сотрудников органов государственного и хозяйственного управления.