https://uz.sputniknews.ru/20210712/rasul-kusherbaev-privilsya-kitaysko-uzbekskoy-vaktsinoy-19647917.html

Расул Кушербаев привился китайско-узбекской вакциной

Расул Кушербаев привился китайско-узбекской вакциной

Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса получил препарат ZF-UZ-VAC2001 против коронавируса в многопрофильной центральной поликлинике в Янгиюле. 12.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-12T17:02+0500

2021-07-12T17:02+0500

2021-07-12T18:12+0500

политика

вакцинация от covid-19 в узбекистане

депутат

вакцина

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Расул Кушербаев привился китайско-узбекской вакциной ZF-UZ-VAC2001. Об этом он сообщил на странице своего Telegram-канала.Ранее китайско-узбекским препаратом были вакцинированы от COVID-19 пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов и министр народного образования Шерзод Шерматов. Российским "Спутником V" привилась министр дошкольного образования Агриппина Шин. Также против коронавирусной инфекции получили вакцину глава Министерства по поддержке махалли и семьи Узбекистана Рахмат Маматов и министр культуры, народный артист республики Озодбек Назарбеков. Информация о том, какой препарат им ввели, прежде не была анонсирована.

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вакцинация от covid-19 в узбекистане, депутат, вакцина, узбекистан