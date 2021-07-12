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Расул Кушербаев привился китайско-узбекской вакциной
Расул Кушербаев привился китайско-узбекской вакциной
Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса получил препарат ZF-UZ-VAC2001 против коронавируса в многопрофильной центральной поликлинике в Янгиюле. 12.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-12T17:02+0500
2021-07-12T18:12+0500
политика
вакцинация от covid-19 в узбекистане
депутат
вакцина
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Расул Кушербаев привился китайско-узбекской вакциной ZF-UZ-VAC2001. Об этом он сообщил на странице своего Telegram-канала.Ранее китайско-узбекским препаратом были вакцинированы от COVID-19 пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов и министр народного образования Шерзод Шерматов. Российским "Спутником V" привилась министр дошкольного образования Агриппина Шин. Также против коронавирусной инфекции получили вакцину глава Министерства по поддержке махалли и семьи Узбекистана Рахмат Маматов и министр культуры, народный артист республики Озодбек Назарбеков. Информация о том, какой препарат им ввели, прежде не была анонсирована.
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вакцинация от covid-19 в узбекистане, депутат, вакцина, узбекистан

Расул Кушербаев привился китайско-узбекской вакциной

17:02 12.07.2021 (обновлено: 18:12 12.07.2021)
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© Telegram-канал депутата Законодательной палаты Олий Мажлиса РУз Расула КушербаеваДепутат Законодательной палаты Олий Мажлиса РУз Расул Кушербаев
Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса РУз Расул Кушербаев - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.07.2021
© Telegram-канал депутата Законодательной палаты Олий Мажлиса РУз Расула Кушербаева
Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса получил препарат ZF-UZ-VAC2001 против коронавируса в многопрофильной центральной поликлинике в Янгиюле.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Расул Кушербаев привился китайско-узбекской вакциной ZF-UZ-VAC2001. Об этом он сообщил на странице своего Telegram-канала.

"Сегодня утром я пошел в многопрофильную центральную поликлинику в Янгиюле и получил вакцину против коронавируса ZF-UZ-VAC2001, разработанную совместно узбекскими и китайскими учеными".

Расул Куширбаев
Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса
Ранее китайско-узбекским препаратом были вакцинированы от COVID-19 пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов и министр народного образования Шерзод Шерматов. Российским "Спутником V" привилась министр дошкольного образования Агриппина Шин. Также против коронавирусной инфекции получили вакцину глава Министерства по поддержке махалли и семьи Узбекистана Рахмат Маматов и министр культуры, народный артист республики Озодбек Назарбеков. Информация о том, какой препарат им ввели, прежде не была анонсирована.
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