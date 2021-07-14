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https://uz.sputniknews.ru/20210714/xokimiyat-tashkenta-vozmestit-moralnyy-i-materialnyy-uscherb-prichinennyy-gosorganami-19683927.html
Хокимият Ташкента возместит моральный и материальный ущерб, причиненный госорганами
Хокимият Ташкента возместит моральный и материальный ущерб, причиненный госорганами
Из местного бюджета Ташкента по итогам второго квартала 2021 года выделят деньги на поддержку физических и юридических лиц. 14.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-14T19:32+0500
2021-07-14T19:32+0500
общество
хокимият ташкента
госорганы
хоким
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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Хокимият Ташкента выделит почти 6 млрд сумов на возмещение материального и морального ущерба, который госорганы причинили гражданам и юридическим лицам. Глава городской администрации подписал постановление, в котором распорядился распределить 5 млрд 724 млн сумов между теми, кто пострадал от противозаконных действий или бездействий государственных органов или должностных лиц.Средства выделены за счет перевыполнения плана доходов местного бюджета города по итогам второго квартала 2021 года.Решения о выплатах будут приниматься на основе судебных постановлений Финансового управления Ташкента.Ранее в Минюсте предложили разработать законопроект о признании договоров, заключенных при наличии конфликта интересов и коррупции, недействительными, а также об ограничении занятия госслужащих бизнесом.
https://uz.sputniknews.ru/20210323/gosorgany-uzbekistana-perestanut-trebovat-u-naseleniya-18-dokumentov-17919974.html
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хокимият ташкента, госорганы, хоким

Хокимият Ташкента возместит моральный и материальный ущерб, причиненный госорганами

19:32 14.07.2021
348
© CC0 / Unsplash / Beatriz Pérez MoyaПодшитые документы
Подшитые документы - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.07.2021
© CC0 / Unsplash / Beatriz Pérez Moya
Из местного бюджета Ташкента по итогам второго квартала 2021 года выделят деньги на поддержку физических и юридических лиц.
ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Хокимият Ташкента выделит почти 6 млрд сумов на возмещение материального и морального ущерба, который госорганы причинили гражданам и юридическим лицам.
Глава городской администрации подписал постановление, в котором распорядился распределить 5 млрд 724 млн сумов между теми, кто пострадал от противозаконных действий или бездействий государственных органов или должностных лиц.
Средства выделены за счет перевыполнения плана доходов местного бюджета города по итогам второго квартала 2021 года.
Решения о выплатах будут приниматься на основе судебных постановлений Финансового управления Ташкента.
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Ранее в Минюсте предложили разработать законопроект о признании договоров, заключенных при наличии конфликта интересов и коррупции, недействительными, а также об ограничении занятия госслужащих бизнесом.
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