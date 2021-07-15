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Сфера лицензирования в Узбекистане станет прозрачнее
Сфера лицензирования в Узбекистане станет прозрачнее
В Узбекистане принят новый закон, который сокращает число действующих лицензий и документов разрешительного характера на 30 процентов. 15.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-15T20:41+0500
2021-07-15T20:41+0500
экономика
новый закон
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. В Узбекистане принят в новой редакции закон “О лицензировании, разрешительных и уведомительных процедурах”.Sputnik Узбекистан собрал основные нововведения и преимущества, предусмотренные законом.В первую очередь, в новой редакции закона унифицированы действующие разрозненные акты в сфере лицензирования, а также установлены нормы прямого действия. В частности, с его принятием утратят силу более 104 документов.В едином законе приводятся перечни 49 лицензий, 120 документов разрешительного характера и 33 уведомлений, что сокращает число действующих лицензий и документов разрешительного характера на 30 процентов.Упрощение процедурЗаконом устанавливается:Кроме того, законом разграничены случаи, при которых действие лицензий прекращается судом и уполномоченным органом.Проверки на основе "риск-анализа"Дистанционный контроль, выездные проверки деятельности физических и юридических лиц, а также анализ статинформации будет проводиться с использованием специальной электронной системы.Проверки будут осуществляться на основе "риск-анализа" и при обращении общественного контроля. В случае осуществления деятельности без получения лицензии, разрешения или уведомления уполномоченного органа, применяется новый институт штрафов:Ожидается, что принятый закон поможет устранить бюрократические барьеры, коррупциогенные факторы и правонарушения сфере лицензирования, обеспечить прозрачность процессов за счет их полной оцифровки, повысить ответственность субъектов предпринимательства.
https://uz.sputniknews.ru/20200825/Uzbekistantsev-voznagradyat-za-soobscheniya-o-narusheniyakh-v-sfere-litsenzirovaniya-14835875.html
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новый закон, узбекистан

Сфера лицензирования в Узбекистане станет прозрачнее

20:41 15.07.2021
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© CC0 / Unsplash / Beatriz Pérez MoyaПодшитые документы
Подшитые документы - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.07.2021
© CC0 / Unsplash / Beatriz Pérez Moya
В Узбекистане принят новый закон, который сокращает число действующих лицензий и документов разрешительного характера на 30 процентов.
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. В Узбекистане принят в новой редакции закон “О лицензировании, разрешительных и уведомительных процедурах”.
Sputnik Узбекистан собрал основные нововведения и преимущества, предусмотренные законом.
В первую очередь, в новой редакции закона унифицированы действующие разрозненные акты в сфере лицензирования, а также установлены нормы прямого действия. В частности, с его принятием утратят силу более 104 документов.
В едином законе приводятся перечни 49 лицензий, 120 документов разрешительного характера и 33 уведомлений, что сокращает число действующих лицензий и документов разрешительного характера на 30 процентов.
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Упрощение процедур

Законом устанавливается:
единый порядок лицензионных и разрешительных процедур;
вводится новый уведомительный механизм разрешений;
все процедуры будут осуществляться только в электронном виде через информационную систему "Лицензия";
отменяется требование о получении филиалами юрлиц лицензии или разрешения.
Кроме того, законом разграничены случаи, при которых действие лицензий прекращается судом и уполномоченным органом.
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Проверки на основе "риск-анализа"

Дистанционный контроль, выездные проверки деятельности физических и юридических лиц, а также анализ статинформации будет проводиться с использованием специальной электронной системы.
Проверки будут осуществляться на основе "риск-анализа" и при обращении общественного контроля. В случае осуществления деятельности без получения лицензии, разрешения или уведомления уполномоченного органа, применяется новый институт штрафов:
при добровольной уплате штрафа в течение месяца, штраф будет уплачиваться в размере 70%;
субъекты общественного контроля поощрят денежным вознаграждением в размере 10% от суммы штрафа.
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Ожидается, что принятый закон поможет устранить бюрократические барьеры, коррупциогенные факторы и правонарушения сфере лицензирования, обеспечить прозрачность процессов за счет их полной оцифровки, повысить ответственность субъектов предпринимательства.
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