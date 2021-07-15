https://uz.sputniknews.ru/20210715/sfera-litsenzirovaniya-v-uzbekistane-stanet-prozrachnee-19701397.html

Сфера лицензирования в Узбекистане станет прозрачнее

Сфера лицензирования в Узбекистане станет прозрачнее

В Узбекистане принят новый закон, который сокращает число действующих лицензий и документов разрешительного характера на 30 процентов. 15.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-15T20:41+0500

2021-07-15T20:41+0500

2021-07-15T20:41+0500

экономика

новый закон

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. В Узбекистане принят в новой редакции закон “О лицензировании, разрешительных и уведомительных процедурах”.Sputnik Узбекистан собрал основные нововведения и преимущества, предусмотренные законом.В первую очередь, в новой редакции закона унифицированы действующие разрозненные акты в сфере лицензирования, а также установлены нормы прямого действия. В частности, с его принятием утратят силу более 104 документов.В едином законе приводятся перечни 49 лицензий, 120 документов разрешительного характера и 33 уведомлений, что сокращает число действующих лицензий и документов разрешительного характера на 30 процентов.Упрощение процедурЗаконом устанавливается:Кроме того, законом разграничены случаи, при которых действие лицензий прекращается судом и уполномоченным органом.Проверки на основе "риск-анализа"Дистанционный контроль, выездные проверки деятельности физических и юридических лиц, а также анализ статинформации будет проводиться с использованием специальной электронной системы.Проверки будут осуществляться на основе "риск-анализа" и при обращении общественного контроля. В случае осуществления деятельности без получения лицензии, разрешения или уведомления уполномоченного органа, применяется новый институт штрафов:Ожидается, что принятый закон поможет устранить бюрократические барьеры, коррупциогенные факторы и правонарушения сфере лицензирования, обеспечить прозрачность процессов за счет их полной оцифровки, повысить ответственность субъектов предпринимательства.

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новый закон, узбекистан