https://uz.sputniknews.ru/20210715/taliby-ozvuchili-usloviya-peremiriya-19691224.html

Талибы* озвучили условия ограничения военных операций

Талибы* озвучили условия ограничения военных операций

Боевики требуют освободить 7 тысяч своих заключенных и не хотят больше состоять в "черном списке" ООН. 15.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-15T12:30+0500

2021-07-15T12:30+0500

2021-07-15T13:53+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

радикальное движение "талибан"

перемирие

афганистан

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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Движение "Талибан"* заявило, что временное "перемирие" с правительственными войсками Афганистана возможно, сообщает РИА Новости. Однако для этого есть условия. Первое — должны быть освобождены 7 тысяч заключенных, второе — группировка должна быть исключена из "черного списка" ООН.При этом талибы предлагают не полное прекращение огня в Афганистане, а лишь ограничение военных операций на три месяца. Напомним, последние недели в Афганистане происходит активное противостояние правительственных сил с движением "Талибан"*.Экстремисты развернули наступление на крупные города и захватили значительные территории Афганистана. Радикалисты заявили о контроле над 85% афганской территории.Ранее Узбекистан заявил о невмешательстве республики в происходящие военные столкновения на афганской территории, поскольку это внутреннее дело соседней страны.* — запрещенная в РФ и ряде других стран террористическая организация

https://uz.sputniknews.ru/20210714/abdulaziz-kamilov-ozvuchil-pozitsiyu-uzbekistana-v-otnoshenii-afganistana-19679127.html

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радикальное движение "талибан", перемирие, афганистан