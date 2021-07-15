https://uz.sputniknews.ru/20210715/taliby-ozvuchili-usloviya-peremiriya-19691224.html
Талибы* озвучили условия ограничения военных операций
Талибы* озвучили условия ограничения военных операций
Боевики требуют освободить 7 тысяч своих заключенных и не хотят больше состоять в "черном списке" ООН. 15.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-15T12:30+0500
2021-07-15T12:30+0500
2021-07-15T13:53+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
радикальное движение "талибан"
перемирие
афганистан
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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Движение "Талибан"* заявило, что временное "перемирие" с правительственными войсками Афганистана возможно, сообщает РИА Новости. Однако для этого есть условия. Первое — должны быть освобождены 7 тысяч заключенных, второе — группировка должна быть исключена из "черного списка" ООН.При этом талибы предлагают не полное прекращение огня в Афганистане, а лишь ограничение военных операций на три месяца. Напомним, последние недели в Афганистане происходит активное противостояние правительственных сил с движением "Талибан"*.Экстремисты развернули наступление на крупные города и захватили значительные территории Афганистана. Радикалисты заявили о контроле над 85% афганской территории.Ранее Узбекистан заявил о невмешательстве республики в происходящие военные столкновения на афганской территории, поскольку это внутреннее дело соседней страны.* — запрещенная в РФ и ряде других стран террористическая организация
https://uz.sputniknews.ru/20210714/abdulaziz-kamilov-ozvuchil-pozitsiyu-uzbekistana-v-otnoshenii-afganistana-19679127.html
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радикальное движение "талибан", перемирие, афганистан
Талибы* озвучили условия ограничения военных операций
12:30 15.07.2021 (обновлено: 13:53 15.07.2021)
Боевики требуют освободить 7 тысяч своих заключенных и не хотят больше состоять в "черном списке" ООН.
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik.
Движение "Талибан"* заявило, что временное "перемирие" с правительственными войсками Афганистана возможно, сообщает РИА Новости
. Однако для этого есть условия.
Первое — должны быть освобождены 7 тысяч заключенных, второе — группировка должна быть исключена из "черного списка" ООН.
При этом талибы предлагают не полное прекращение огня в Афганистане, а лишь ограничение военных операций на три месяца.
Напомним, последние недели в Афганистане происходит активное противостояние правительственных сил с движением "Талибан"*.
Экстремисты развернули наступление на крупные города и захватили значительные территории Афганистана. Радикалисты заявили о контроле над 85% афганской территории.
Ранее Узбекистан заявил
о невмешательстве республики в происходящие военные столкновения на афганской территории, поскольку это внутреннее дело соседней страны.
* — запрещенная в РФ и ряде других стран террористическая организация