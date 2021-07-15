https://uz.sputniknews.ru/20210715/tashkent-i-pekin-budut-vzaimodeystvovat-v-protsesse-uregulirovaniya-situatsii-v-afganistane-19693952.html

Ташкент и Пекин будут взаимодействовать в процессе урегулирования ситуации в Афганистане

Ташкент и Пекин будут взаимодействовать в процессе урегулирования ситуации в Афганистане

Узбекистан и Китай намерены продвигать совместные программы и проекты в торгово-экономической, инвестиционной, финансово-технической, культурно-гуманитарной и... 15.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-15T13:44+0500

2021-07-15T13:44+0500

2021-07-15T13:49+0500

политика

встреча

ван и

кнр

шавкат мирзиёев

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев и министр иностранных дел КНР Ван И провели встречу в Ташкенте, в ходе которой обсудили международную повестку, в том числе обстановку в Афганистане, и договорились продолжать взаимодействовать в борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.Глава МИД КНР прибыл в Ташкент с официальным визитом, о котором было известно еще неделю назад. Накануне дипломат участвовал в заседании Совета министров иностранных дел ШОС в Душанбе, а сегодня и завтра в Ташкенте примет участие в Международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности".Отдельное внимание уделили и вопросам реализации договоренностей на высшем уровне. В частности, Узбекистан и Китай намерены продвигать совместные программы и проекты в торгово-экономической, инвестиционной, финансово-технической, культурно-гуманитарной и других сферах.Во время своего турне по Туркменистану, Таджикистану и Узбекистану глава внешнеполитического ведомства Китая проведет переговоры с министрами иностранных дел этих государств.

https://uz.sputniknews.ru/20210702/tashkent-nameren-uskorit-peregovory-s-kitaem-po-proizvodstvu-vaktsiny-19508580.html

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встреча, ван и, кнр, шавкат мирзиёев, узбекистан