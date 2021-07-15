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Ташкент и Пекин будут взаимодействовать в процессе урегулирования ситуации в Афганистане
Ташкент и Пекин будут взаимодействовать в процессе урегулирования ситуации в Афганистане
Узбекистан и Китай намерены продвигать совместные программы и проекты в торгово-экономической, инвестиционной, финансово-технической, культурно-гуманитарной и... 15.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-15T13:44+0500
2021-07-15T13:49+0500
политика
встреча
ван и
кнр
шавкат мирзиёев
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев и министр иностранных дел КНР Ван И провели встречу в Ташкенте, в ходе которой обсудили международную повестку, в том числе обстановку в Афганистане, и договорились продолжать взаимодействовать в борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.Глава МИД КНР прибыл в Ташкент с официальным визитом, о котором было известно еще неделю назад. Накануне дипломат участвовал в заседании Совета министров иностранных дел ШОС в Душанбе, а сегодня и завтра в Ташкенте примет участие в Международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности".Отдельное внимание уделили и вопросам реализации договоренностей на высшем уровне. В частности, Узбекистан и Китай намерены продвигать совместные программы и проекты в торгово-экономической, инвестиционной, финансово-технической, культурно-гуманитарной и других сферах.Во время своего турне по Туркменистану, Таджикистану и Узбекистану глава внешнеполитического ведомства Китая проведет переговоры с министрами иностранных дел этих государств.
https://uz.sputniknews.ru/20210702/tashkent-nameren-uskorit-peregovory-s-kitaem-po-proizvodstvu-vaktsiny-19508580.html
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встреча, ван и, кнр, шавкат мирзиёев, узбекистан

Ташкент и Пекин будут взаимодействовать в процессе урегулирования ситуации в Афганистане

13:44 15.07.2021 (обновлено: 13:49 15.07.2021)
1853
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял члена Государственного совета, министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял члена Государственного совета, министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.07.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Узбекистан и Китай намерены продвигать совместные программы и проекты в торгово-экономической, инвестиционной, финансово-технической, культурно-гуманитарной и других сферах.
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев и министр иностранных дел КНР Ван И провели встречу в Ташкенте, в ходе которой обсудили международную повестку, в том числе обстановку в Афганистане, и договорились продолжать взаимодействовать в борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял члена Государственного совета, министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял члена Государственного совета, министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.07.2021
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял члена Государственного совета, министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава МИД КНР прибыл в Ташкент с официальным визитом, о котором было известно еще неделю назад. Накануне дипломат участвовал в заседании Совета министров иностранных дел ШОС в Душанбе, а сегодня и завтра в Ташкенте примет участие в Международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности".
Отдельное внимание уделили и вопросам реализации договоренностей на высшем уровне. В частности, Узбекистан и Китай намерены продвигать совместные программы и проекты в торгово-экономической, инвестиционной, финансово-технической, культурно-гуманитарной и других сферах.
Вакцина - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.07.2021
Общество
Ташкент намерен ускорить переговоры с Китаем по производству вакцины
2 июля, 10:18
797
Во время своего турне по Туркменистану, Таджикистану и Узбекистану глава внешнеполитического ведомства Китая проведет переговоры с министрами иностранных дел этих государств.
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