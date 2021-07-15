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Узбекистан и Пакистан договорились о кооперации между бизнесменами двух стран
Узбекистан и Пакистан договорились о кооперации между бизнесменами двух стран
На встрече говорили о том, что два государства имеют внушительный потенциал двустороннего сотрудничества, который до сих пор не задействован. 15.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-15T12:09+0500
2021-07-15T12:11+0500
экономика
министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана
бизнес-форум
сотрудничество
пакистан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. В Ташкенте состоялось первое заседание деловых кругов Узбекистана и Пакистана, сообщили в пресс-службе МИВТ республики.Среди участников делового совета — заместитель премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков, советник премьер-министра Исламской Республики Пакистан Абдул Раззак Давуд, руководители торгово-промышленных палат, профильных ведомств и отраслевых объединений двух стран, а также представители крупных компаний и предприятий.На встрече говорили о том, что два государства имеют внушительный потенциал двустороннего сотрудничества, который до сих пор не задействован. Речь, в частности, о возможностях взаимодействия в таких отраслях, как сельскохозяйственное машиностроение, текстильная, кожевенно-обувная, фармацевтическая отрасли, а также производство строительных материалов. Руководители соответствующих ведомств и бизнес-объединений презентовали свои отрасли и озвучили конкретные проектные предложения сотрудничества в этих сферах.Предприниматели двух стран договорились взаимодействовать в реализации конкретных договоренностей и совместных проектов.Как мы писали ранее, в совместном бизнес-форуме приняли участие свыше ста руководителей крупных компаний Пакистана. Ожидается, что он послужит расширению партнерских контактов между бизнесменами двух стран.
https://uz.sputniknews.ru/20210701/uzbekistan-vpervye-posetit-premer-ministr-pakistana-imran-xan-19491604.html
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министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана, бизнес-форум, сотрудничество, пакистан, узбекистан

Узбекистан и Пакистан договорились о кооперации между бизнесменами двух стран

12:09 15.07.2021 (обновлено: 12:11 15.07.2021)
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© Пресс-служба МИВТ УзбекистанаСостоялось первое заседание узбекистано-пакистанского Делового совета
Состоялось первое заседание узбекистано-пакистанского Делового совета - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.07.2021
© Пресс-служба МИВТ Узбекистана
На встрече говорили о том, что два государства имеют внушительный потенциал двустороннего сотрудничества, который до сих пор не задействован.
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. В Ташкенте состоялось первое заседание деловых кругов Узбекистана и Пакистана, сообщили в пресс-службе МИВТ республики.
© Пресс-служба МИВТ УзбекистанаСостоялось первое заседание узбекистано-пакистанского Делового совета
Состоялось первое заседание узбекистано-пакистанского Делового совета - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.07.2021
Состоялось первое заседание узбекистано-пакистанского Делового совета
© Пресс-служба МИВТ Узбекистана
Среди участников делового совета — заместитель премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков, советник премьер-министра Исламской Республики Пакистан Абдул Раззак Давуд, руководители торгово-промышленных палат, профильных ведомств и отраслевых объединений двух стран, а также представители крупных компаний и предприятий.
© Пресс-служба МИВТ УзбекистанаСостоялось первое заседание узбекистано-пакистанского Делового совета
Состоялось первое заседание узбекистано-пакистанского Делового совета - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.07.2021
Состоялось первое заседание узбекистано-пакистанского Делового совета
© Пресс-служба МИВТ Узбекистана
На встрече говорили о том, что два государства имеют внушительный потенциал двустороннего сотрудничества, который до сих пор не задействован. Речь, в частности, о возможностях взаимодействия в таких отраслях, как сельскохозяйственное машиностроение, текстильная, кожевенно-обувная, фармацевтическая отрасли, а также производство строительных материалов.
Руководители соответствующих ведомств и бизнес-объединений презентовали свои отрасли и озвучили конкретные проектные предложения сотрудничества в этих сферах.
© Пресс-служба МИВТ УзбекистанаСостоялось первое заседание узбекистано-пакистанского Делового совета
Состоялось первое заседание узбекистано-пакистанского Делового совета - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.07.2021
Состоялось первое заседание узбекистано-пакистанского Делового совета
© Пресс-служба МИВТ Узбекистана
Предприниматели двух стран договорились взаимодействовать в реализации конкретных договоренностей и совместных проектов.
Премьер министра Пакистана Имран Хан - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.07.2021
Политика
Узбекистан впервые посетит премьер-министр Пакистана Имран Хан
1 июля, 12:12
561
Как мы писали ранее, в совместном бизнес-форуме приняли участие свыше ста руководителей крупных компаний Пакистана. Ожидается, что он послужит расширению партнерских контактов между бизнесменами двух стран.
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