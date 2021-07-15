https://uz.sputniknews.ru/20210715/uzbekistan-i-pakistan-dogovorilis-o-kooperatsii-mejdu-biznesmenami-dvux-stran-19690340.html

Узбекистан и Пакистан договорились о кооперации между бизнесменами двух стран

Узбекистан и Пакистан договорились о кооперации между бизнесменами двух стран

На встрече говорили о том, что два государства имеют внушительный потенциал двустороннего сотрудничества, который до сих пор не задействован. 15.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-15T12:09+0500

2021-07-15T12:09+0500

2021-07-15T12:11+0500

экономика

министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана

бизнес-форум

сотрудничество

пакистан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. В Ташкенте состоялось первое заседание деловых кругов Узбекистана и Пакистана, сообщили в пресс-службе МИВТ республики.Среди участников делового совета — заместитель премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков, советник премьер-министра Исламской Республики Пакистан Абдул Раззак Давуд, руководители торгово-промышленных палат, профильных ведомств и отраслевых объединений двух стран, а также представители крупных компаний и предприятий.На встрече говорили о том, что два государства имеют внушительный потенциал двустороннего сотрудничества, который до сих пор не задействован. Речь, в частности, о возможностях взаимодействия в таких отраслях, как сельскохозяйственное машиностроение, текстильная, кожевенно-обувная, фармацевтическая отрасли, а также производство строительных материалов. Руководители соответствующих ведомств и бизнес-объединений презентовали свои отрасли и озвучили конкретные проектные предложения сотрудничества в этих сферах.Предприниматели двух стран договорились взаимодействовать в реализации конкретных договоренностей и совместных проектов.Как мы писали ранее, в совместном бизнес-форуме приняли участие свыше ста руководителей крупных компаний Пакистана. Ожидается, что он послужит расширению партнерских контактов между бизнесменами двух стран.

https://uz.sputniknews.ru/20210701/uzbekistan-vpervye-posetit-premer-ministr-pakistana-imran-xan-19491604.html

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министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана, бизнес-форум, сотрудничество, пакистан, узбекистан