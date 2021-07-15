Экономика
Узбекистан и Пакистан договорились о кооперации между бизнесменами двух стран
12:09 15.07.2021 (обновлено: 12:11 15.07.2021)
442
© Пресс-служба МИВТ УзбекистанаСостоялось первое заседание узбекистано-пакистанского Делового совета
© Пресс-служба МИВТ Узбекистана
На встрече говорили о том, что два государства имеют внушительный потенциал двустороннего сотрудничества, который до сих пор не задействован.
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. В Ташкенте состоялось первое заседание деловых кругов Узбекистана и Пакистана, сообщили в пресс-службе МИВТ республики.
© Пресс-служба МИВТ УзбекистанаСостоялось первое заседание узбекистано-пакистанского Делового совета
Состоялось первое заседание узбекистано-пакистанского Делового совета
© Пресс-служба МИВТ Узбекистана
Среди участников делового совета — заместитель премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков, советник премьер-министра Исламской Республики Пакистан Абдул Раззак Давуд, руководители торгово-промышленных палат, профильных ведомств и отраслевых объединений двух стран, а также представители крупных компаний и предприятий.
© Пресс-служба МИВТ УзбекистанаСостоялось первое заседание узбекистано-пакистанского Делового совета
Состоялось первое заседание узбекистано-пакистанского Делового совета
© Пресс-служба МИВТ Узбекистана
На встрече говорили о том, что два государства имеют внушительный потенциал двустороннего сотрудничества, который до сих пор не задействован. Речь, в частности, о возможностях взаимодействия в таких отраслях, как сельскохозяйственное машиностроение, текстильная, кожевенно-обувная, фармацевтическая отрасли, а также производство строительных материалов.
Руководители соответствующих ведомств и бизнес-объединений презентовали свои отрасли и озвучили конкретные проектные предложения сотрудничества в этих сферах.
© Пресс-служба МИВТ УзбекистанаСостоялось первое заседание узбекистано-пакистанского Делового совета
Состоялось первое заседание узбекистано-пакистанского Делового совета
© Пресс-служба МИВТ Узбекистана
Предприниматели двух стран договорились взаимодействовать в реализации конкретных договоренностей и совместных проектов.
Как мы писали ранее, в совместном бизнес-форуме приняли участие свыше ста руководителей крупных компаний Пакистана. Ожидается, что он послужит расширению партнерских контактов между бизнесменами двух стран.