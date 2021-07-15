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"Хочу сшить шторы": Мария Захарова оценила роскошные ткани из Узбекистана
"Хочу сшить шторы": Мария Захарова оценила роскошные ткани из Узбекистана
Российский дипломат раскрыла свои планы на отпуск и поделилась семейными воспоминаниями. 15.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-15T13:16+0500
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общество
ткань
текстиль
мария захарова
мид рф
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что планирует сшить шторы из узбекских тканей.Своей идеей она поделилась в Telegram-канале.Дипломат также рассказала немного о своей семье и традициях. Так, родители раньше привозили из различных стран сюзане и другие вышивки. Были в том числе шторы. Однако, конечно, нет ничего вечного. Захарова отметила, что "от солнца и времени" шторы посеклись.Официальный представитель МИД РФ поделилась, что в отпуск планирует претворить свою идею в жизнь.В 2018-м дипломат рассказала в интервью Sputnik Узбекистан, что восхищается узбекскими тканями.В тот раз дипломат также планировала сшить шторы.
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ткань, текстиль, мария захарова, мид рф, узбекистан

"Хочу сшить шторы": Мария Захарова оценила роскошные ткани из Узбекистана

13:16 15.07.2021 (обновлено: 13:34 15.07.2021)
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© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.07.2021
© Пресс-служба МИД РФ
/
Перейти в фотобанк
Российский дипломат раскрыла свои планы на отпуск и поделилась семейными воспоминаниями.
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что планирует сшить шторы из узбекских тканей.
Своей идеей она поделилась в Telegram-канале.

"Узбекистан и его знаменитые ткани. Хочу сшить шторы в "среднеазиатскую" комнату на родительской даче".

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - Sputnik Узбекистан
Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ
Дипломат также рассказала немного о своей семье и традициях. Так, родители раньше привозили из различных стран сюзане и другие вышивки. Были в том числе шторы.
Однако, конечно, нет ничего вечного. Захарова отметила, что "от солнца и времени" шторы посеклись.
Официальный представитель МИД РФ поделилась, что в отпуск планирует претворить свою идею в жизнь.
В 2018-м дипломат рассказала в интервью Sputnik Узбекистан, что восхищается узбекскими тканями.
"Еще не превращенные ни в одежду, ни в декоративный предмет — они сами по себе уже являются произведением искусства".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - Sputnik Узбекистан
Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ
В тот раз дипломат также планировала сшить шторы.
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