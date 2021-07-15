https://uz.sputniknews.ru/20210715/xochu-sshit-shtory-mariya-zaxarova-otsenila-roskoshnye-tkani-iz-uzbekistana-19692713.html
"Хочу сшить шторы": Мария Захарова оценила роскошные ткани из Узбекистана
"Хочу сшить шторы": Мария Захарова оценила роскошные ткани из Узбекистана
Российский дипломат раскрыла свои планы на отпуск и поделилась семейными воспоминаниями. 15.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-15T13:16+0500
2021-07-15T13:16+0500
2021-07-15T13:34+0500
общество
ткань
текстиль
мария захарова
мид рф
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/0f/19692686_0:129:3187:1921_1920x0_80_0_0_ac2d67306c555f6b92c4ae389dab035a.jpg
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что планирует сшить шторы из узбекских тканей.Своей идеей она поделилась в Telegram-канале.Дипломат также рассказала немного о своей семье и традициях. Так, родители раньше привозили из различных стран сюзане и другие вышивки. Были в том числе шторы. Однако, конечно, нет ничего вечного. Захарова отметила, что "от солнца и времени" шторы посеклись.Официальный представитель МИД РФ поделилась, что в отпуск планирует претворить свою идею в жизнь.В 2018-м дипломат рассказала в интервью Sputnik Узбекистан, что восхищается узбекскими тканями.В тот раз дипломат также планировала сшить шторы.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/0f/19692686_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_5c854812291e90b35a476dc970681745.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ткань, текстиль, мария захарова, мид рф, узбекистан
"Хочу сшить шторы": Мария Захарова оценила роскошные ткани из Узбекистана
13:16 15.07.2021 (обновлено: 13:34 15.07.2021)
Российский дипломат раскрыла свои планы на отпуск и поделилась семейными воспоминаниями.
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что планирует сшить шторы из узбекских тканей.
Своей идеей она поделилась в Telegram-канале.
"Узбекистан и его знаменитые ткани. Хочу сшить шторы в "среднеазиатскую" комнату на родительской даче".
Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ
Дипломат также рассказала немного о своей семье и традициях. Так, родители раньше привозили из различных стран сюзане и другие вышивки. Были в том числе шторы.
Однако, конечно, нет ничего вечного. Захарова отметила, что "от солнца и времени" шторы посеклись.
Официальный представитель МИД РФ поделилась, что в отпуск планирует претворить свою идею в жизнь.
В 2018-м дипломат рассказала в интервью Sputnik Узбекистан
, что восхищается узбекскими тканями.
"Еще не превращенные ни в одежду, ни в декоративный предмет — они сами по себе уже являются произведением искусства".
Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ
В тот раз дипломат также планировала сшить шторы.