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"Хочу сшить шторы": Мария Захарова оценила роскошные ткани из Узбекистана

"Хочу сшить шторы": Мария Захарова оценила роскошные ткани из Узбекистана

Российский дипломат раскрыла свои планы на отпуск и поделилась семейными воспоминаниями. 15.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-15T13:16+0500

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общество

ткань

текстиль

мария захарова

мид рф

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что планирует сшить шторы из узбекских тканей.Своей идеей она поделилась в Telegram-канале.Дипломат также рассказала немного о своей семье и традициях. Так, родители раньше привозили из различных стран сюзане и другие вышивки. Были в том числе шторы. Однако, конечно, нет ничего вечного. Захарова отметила, что "от солнца и времени" шторы посеклись.Официальный представитель МИД РФ поделилась, что в отпуск планирует претворить свою идею в жизнь.В 2018-м дипломат рассказала в интервью Sputnik Узбекистан, что восхищается узбекскими тканями.В тот раз дипломат также планировала сшить шторы.

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ткань, текстиль, мария захарова, мид рф, узбекистан