https://uz.sputniknews.ru/20210716/covid-19-i-afganistan-tsa-i-rf-sverili-pozitsii-po-vajnym-voprosam-19716640.html

COVID-19 и Афганистан: ЦА и РФ сверили позиции по важным вопросам

COVID-19 и Афганистан: ЦА и РФ сверили позиции по важным вопросам

Подтверждены общие подходы в отношении внешних угроз и отмечена важность поддержания на самом высоком уровне совместной скоординированной работы в целях их... 16.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-16T18:53+0500

2021-07-16T18:53+0500

2021-07-16T18:53+0500

центральная и южная азия: региональная взаимосвязанность. вызовы и возможности

коронавирус covid-19

безопасность

центральная азия

афганистан

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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. В Ташкенте завершилась четвертая встреча глав внешнеполитических ведомств в формате “Центральная Азия – Россия”, сообщает российский МИД.Мероприятие прошло на полях международной конференции “Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности”, проходящей в столице Узбекистана 15-16 июля. В ней приняли участие руководители МИД РФ, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.Центральной темой переговоров стала безопасность в регионе на фоне обострения конфликта в Афганистане. Министры обменялись оценками складывающейся обстановки, подходами к стимулированию межафганского урегулирования в новых геополитических реалиях, связанных с выводом войск США и НАТО из этой страны.По итогам дискуссии принято совместное заявление по ситуации в Афганистане.Помимо этого стороны обсудили ситуацию с коронавирусной пандемией, а также меры, принимаемые для повышения устойчивости в условиях волнообразного развития эпидемической обстановки.Участники также говорили о мерах обеспечения глобальной стратегической стабильности, состоянии интеграционных процессов с участием стран региона.Также речь шла об экологическом сотрудничестве. В данной плоскости внимание уделено взаимодействию в целях эффективного использования водных ресурсов в Центральной Азии.Участники встречи подтвердили заинтересованность на регулярной основе продолжать полезную сверку позиций в шестистороннем формате.

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https://uz.sputniknews.ru/20210716/gani-afganistan-gotov-litsom-k-litsu-stolknutsya-s-talibanom-19705969.html

центральная азия

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коронавирус covid-19, безопасность, центральная азия, афганистан