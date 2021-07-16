https://uz.sputniknews.ru/20210716/irgashev-afganistan-mojet-stat-mostom-mejdu-dvumya-aziyami--eksklyuzivnoe-intervyu-19710875.html

Иргашев: Афганистан может стать мостом между двумя Азиями — эксклюзивное интервью

Иргашев: Афганистан может стать мостом между двумя Азиями — эксклюзивное интервью

В беседе со Sputnik спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев поделился своим видением обстановки в регионе. 16.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-16T15:20+0500

2021-07-16T15:20+0500

2021-07-16T16:19+0500

политика

исматулла иргашев

радикальное движение "талибан"

афганистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/10/19707630_129:325:1996:1375_1920x0_80_0_0_94cd2c4d17c803ded1ba06c0c5121754.jpg

ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Ситуация в Афганистане остается напряженной: радикалы "Талибана"* продолжают наступать и захватывать территории на фоне вывода из страны американских войск.Между тем перед странами Азиатского региона стоит важнейшая задача постконфликтного восстановления Афганистана.По мнению Иргашева, в этот непростой период очень важна консолидированность всех стран-соседей. Платформой для обсуждения дальнейших путей урегулирования выступила Международная конференция "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности".Что же предлагается? Стратегия заключается в том, чтобы превратить Афганистан в "некий наземный мост, который будет соединять два важных региона — Центральную и Южную Азию", считает эксперт.Эта инициатива предполагает, что Афганистан станет неотделимой частью Центральноазиатского региона. Именно так себя афганцы сейчас ощущают, подчеркнул Иргашев .— Идет ли речь о новой послевоенной стратегии?— Я бы сказал так: поднимаемые и обсуждаемые на этой международной конференции вопросы связаны именно с возрождением национальной экономики Афганистана. Это путь, который обеспечит решение очень важных социально-экономических вопросов в постконфликтный период. То есть речь будет идти, как вы понимаете, о реинтеграции бывших боевиков в мирную жизнь, о возвращении миллионов афганцев, находящихся на чужбине... И сегодня премьер-министр Пакистана Имран Хан говорил, что более 3 миллионов афганцев находятся на территории Пакистана.Как же их обустроить? Как же им дать возможность ежедневно питаться, жить и существовать на родине?Поэтому вопрос постконфликтного обустройства Афганистана является еще одним важным направлением сегодняшнего форума. Я думаю, что предлагаемые Узбекистаном большие инфраструктурные проекты, такие как ЛЭП "Сурхан — Пули-Хумри" или строительство железной дороги "Кабульский коридор", которую Имран Хан назвал очень своевременным и важным проектом, способным изменить весь регион... и Центральную и Южную Азию.Создание тысяч рабочих мест, предприятий, заводов и фабрик на территории Афганистана, я уверен, будет в ближайшей перспективе. Сегодняшняя конференция создает условия для того, чтобы движение товаров, услуг, людей и инвестиций стало свободнымБез этого постконфликтное обустройство Афганистана практически невозможно.— Какую роль должна сыграть новая железная дорога "Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар" и какие еще инфраструктурные объекты и проекты позволяют двигаться в этом направлении?— Значимость этой железной дороги не только для Афганистана, но и всего региона, прозвучала в выступлениях президента ИРА Ашрафа Гани и премьер-министра Пакистана Имран Хана.Во-первых, товары из Центральной Азии в порты Южной Азии дойдут практически за два дня, то есть грузопоток через эту транспортную артерию возрастет в десятки раз. Сегодня Афганистан имеет очень большой экономический потенциал, но он не реализован. Эта железная дорога позволит этот потенциал раскрыть. Причем не только Афганистана, а всего региона Центральной Азии.Самое главное: благодаря этой железной дороге Афганистан все больше будет превращаться в неотделимую часть ЦА.— Какие уже сейчас позитивные моменты Вы видите по итогам первых выступлений?— Позитивный момент в том, что лидеры стран обозначили нацеленность на развитие региональной взаимосвязанности и практически объявили готовность, а также подчеркнули важность интеграции стран региона в эту концепцию взаимосвязанности.Говорилось о необходимости восстановления исторических торговых путей, которые издревле связывали страны Южной и Центральной Азии. Более двух миллиардов населения. Около 15 стран, которые входят в эти два региона. Каждое из государств имеет огромный экономический потенциал. Думаю, что эта конференция и лидеры трех стран обозначили свою готовность к реализации основной темы данного форума.— Будет ли Узбекистан разрешать движение товаров и людей через те участки границы, которые находятся под контролем "Талибана"*? Если вдруг талибы возьмут порт Хайратон, будет ли этот порт открыт для движения грузов из Узбекистана?— Сейчас порт Хайратон действует, и он находится под контролем правительства. Никаких проблем нет, но здесь мы должны учитывать, что узбекско-афганская граница никогда не закрывалась. Даже в период пандемии. Исходя из этого, мы понимаем важность для афганского народа этой транспортной артерии. Я думаю, что и движение "Талибан"* понимает и не будет предпринимать действия для того, чтобы развить эскалацию на узбекско-афганской границе.— Если граница будет под контролем "Талибана"*, то, следовательно, все документы должны заключаться совместно с талибами. Готовы ли Вы к этому?— Дело в том, что эти все услуги и прохождения товаров осуществляются через государственные органы. Поэтому говорить о том, будет ли это сохранено при талибах, очень сложно.— Талибы — это все-таки неоднородная сила. На какое крыло Вы ориентируетесь и с кем есть резон вести переговоры?— Руководство движения "Талибан"*, в частности, ее политический офис в Дохе, заявляет о своей однородности и что принимаемые решения обязательны для всех членов движения.Мы имеем одинаково ровные контакты со всеми внутриполитическими афганскими силами и не отдаем предпочтения кому-либо. Поэтому наше нейтральное отношение и искреннее желание содействовать прочному миру в Афганистане вызывает уважение со стороны всех афганцев. И этим мы дорожим. Все наши действия направлены на поддержание ровных отношений без вмешательства во внутренние дела Афганистана. Нужно обеспечить инклюзивность мирного процесса. Если мы будем ориентироваться на те или иные силы, на то или иное крыло, мы этого уже не сможет обеспечить и не сможем быть честными, нейтральными в деле установления мира в Афганистане. — Вот, вчера страны договорились о создании новой площадки. Ташкент может быть этой площадкой?— Площадка Ташкенте возникла по предложению самих афганцев. Когда только запускался мирный процесс и первые контакты между противоборствующими сторонами, сами афганцы предложили Узбекистан и Ташкент в качестве идеальной площадки для осуществления мирного политического процесса.Почему? Потому что Узбекистан является давним историческим соседом Афганистана, страной данного региона. Узбекистан очень близок в обычаях, традициях, культуре и по образу жизни к афганцам, поэтому они всегда отдавали предпочтение ташкентской площадке. Но еще раз говорю: Узбекистан всегда воздерживался от вмешательства в дела других стран и особенно своего соседа Афганистана.Какой будет площадка — это второй вопрос. Для нас самое главное — успешное осуществление мирного процесса и достижение мира. — Ведутся ли какие-либо переговоры со стороны США в сфере военного сотрудничества с Узбекистаном, использования его инфраструктуры (военных аэропортов)?— Использование военной инфраструктуры Узбекистана в отношении Афганистана — это невозможно, потому что, согласно нашей военной доктрине и законодательству, Узбекистан не имеет права размещать на своей территории военные базы иностранных государств.Но не было военной базы. Здесь есть еще моральная сторона: мы являемся древним соседом Афганистана. Нас многое связывает, и мы не можем допустить того, чтобы через территорию Узбекистана подвергалась боевым ударам территория Афганистана.— Господин Боррель на конференции указывал на то, что если талибы придут к власти, то это будет катастрофа для всего региона. Как Узбекистан готовится к этому сценарию?— Я хотел бы Вас немного подправить: господин Боррель сказал, что возрождение Исламского Эмирата талибами в Афганистане приведет к катастрофе. С этим, да. С другой стороны, мы тоже имеем контакты с талибами. Мы говорили с ними о том, что возрождение Исламского Эмирата будет неправильно. Необходимо сохранить все государственные институты, которые были созданы за последние 20 лет. Важно обеспечить права людей, особенно женщин, в будущем правительстве. И они прекрасно понимают, что эти критерии следует учитывать.Они говорят о том, что не хотят повторять тех ошибок, которые были раньше. Когда ими был создан в 1996 году Исламский Эмират, его признали три или четыре государства. И талибы были практически изгоями, никто из мирового сообщества с ними не контактировал. А Афганистан — это страна, которая живет более 40 лет в войне. Огромное количество беженцев, бедствующих людей. Национальная экономика практически уничтожена. Если даже талибы как часть государства придут к власти, нужно признать, что они тоже часть афганского общества. Они должны участвовать в мирном обустройстве Афганистана, но это должно быть инклюзивным правительством, которое выберут все внутриполитические афганские силы.Только в этом случае установится прочный и долгосрочный мир в Афганистане. Иначе это будет продолжение гражданской войны. Инклюзивность — ключ к решению афганской проблемы. * — запрещенная в РФ и ряде других стран террористическая организация

https://uz.sputniknews.ru/20210716/afganistan-gotov-k-kompromissam-radi-dostijeniya-mira--mirziyoev-19708666.html

https://uz.sputniknews.ru/20190416/Kratchayshiy-put-dlya-ryvka-komu-i-zachem-nuzhen-Kabulskiy-koridor-11249398.html

https://uz.sputniknews.ru/20210715/taliby-ozvuchili-usloviya-peremiriya-19691224.html

https://uz.sputniknews.ru/20210716/gani-afganistan-gotov-litsom-k-litsu-stolknutsya-s-talibanom-19705969.html

афганистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

исматулла иргашев, радикальное движение "талибан", афганистан