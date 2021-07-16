https://uz.sputniknews.ru/20210716/eksporterov-uzbekistana-podderjat-na-sotni-mln-dollarov-19713180.html
Экспортеров Узбекистана поддержат на сотни млн долларов
Экспортеров Узбекистана поддержат на сотни млн долларов
В Фонд поддержки экспорта будут привлечены средства коммерческих банков Узбекистана, а также зарубежных и международных финансовых институтов в объеме не менее... 16.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-16T15:42+0500
2021-07-16T15:42+0500
2021-07-16T15:48+0500
экономика
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экспорт
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Экспортеров поручено поддержать финансово. Такое распоряжение поставил Шавкат Мирзиёев в постановлении, направленном на усиление финподдержки экспортной деятельности. В рамках этого документа Фонд реконструкции и развития (ФРРУ) выделит Фонду поддержки предпринимателей и экспорта $100 млн в качестве кредита на пять лет по ставке 1% годовых.Эти деньги будут направлены на финансирования торговых операций, связанных с экспортом, и предэкспортных операций, сообщает информационно-правовой портал Norma.Комиссия по вопросам внешней торговли, инвестиций, развития местной промышленности и технического регулирования должна будет обеспечить своевременный и полный возврат выделяемых средств. А до конца этого года структура привлечет в Фонд поддержки экспорта средства коммерческих банков Узбекистана, а также зарубежных и международных финансовых институтов. Общий объем этих средств должен быть не менее $200 млн, они пойдут на предэкспортное финансирование.Неделю назад в правительстве Узбекистана решили упростить таможенное администрирование и приняли профильное постановление, согласно которому в республике разрешено покупать продукцию из-за рубежа и продавать ее напрямую третьей стране без оформления процедуры импорта.
https://uz.sputniknews.ru/20210509/uzbekistan-ojidaet-uvelichenie-eksporta-tekstilnoy-produktsii-do-142-mln-18655043.html
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кредит, экспорт, узбекистан
Экспортеров Узбекистана поддержат на сотни млн долларов
15:42 16.07.2021 (обновлено: 15:48 16.07.2021)
В Фонд поддержки экспорта будут привлечены средства коммерческих банков Узбекистана, а также зарубежных и международных финансовых институтов в объеме не менее $200 млн.
ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik.
Экспортеров поручено поддержать финансово. Такое распоряжение поставил Шавкат Мирзиёев в постановлении
, направленном на усиление финподдержки экспортной деятельности.
В рамках этого документа Фонд реконструкции и развития (ФРРУ) выделит Фонду поддержки предпринимателей и экспорта $100 млн в качестве кредита на пять лет по ставке 1% годовых.
Эти деньги будут направлены на финансирования торговых операций, связанных с экспортом, и предэкспортных операций, сообщает информационно-правовой портал Norma
.
Комиссия по вопросам внешней торговли, инвестиций, развития местной промышленности и технического регулирования должна будет обеспечить своевременный и полный возврат выделяемых средств.
А до конца этого года структура привлечет в Фонд поддержки экспорта средства коммерческих банков Узбекистана, а также зарубежных и международных финансовых институтов. Общий объем этих средств должен быть не менее $200 млн, они пойдут на предэкспортное финансирование.
Неделю назад в правительстве Узбекистана решили упростить
таможенное администрирование и приняли профильное постановление, согласно которому в республике разрешено покупать продукцию из-за рубежа и продавать ее напрямую третьей стране без оформления процедуры импорта.