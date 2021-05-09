https://uz.sputniknews.ru/20210509/uzbekistan-ojidaet-uvelichenie-eksporta-tekstilnoy-produktsii-do-142-mln-18655043.html

Узбекистан ожидает увеличение экспорта текстильной продукции до $142 млн

Узбекистан ожидает увеличение экспорта текстильной продукции до $142 млн

Ассоциацией "Узтекстильпром" совместно с международными организациями (GIZ, Gherzi) и предприятиями отрасли разрабатывается Стратегия продвижения текстильной... 09.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-09T15:01+0500

2021-05-09T15:01+0500

2021-05-09T15:29+0500

экономика

ес

узтекстильпром

текстиль

текстильная продукция

еаэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/09/18654358_61:0:2676:1471_1920x0_80_0_0_f52452cc93695194df6112988c6991eb.jpg

ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. В Ташкенте завершился текстильный форум, в рамках которого специалисты сферы обсудили вопросы развития отечественной текстильной индустрии и дальнейшее продвижение этой продукции на рынке ЕС при системе GSP+. О деталях международной конференции рассказали в пресс-службе ассоциации "Узтекстильпром"Напомним, с 10 апреля для Узбекистана вступила в силу специальная система преференций GSP+ Евросоюза, куда республика была принята в качестве страны-бенефициара в рамках Всеобщей схемы преференций GSP.Применение системы GSP+ предполагает дополнительные возможности для увеличения экспорта текстильной продукции в страны ЕС. По итогам 2020 года экспортировано продукции на сумму 74 миллиона долларов. При применении системы общих льгот (GSP +) по отношению к узбекской текстильной продукции ожидается увеличение экспорта до 142,1 миллионов долларов в 2021 году, и 242,2 миллионов долларов к 2022 году. Для достижения намеченных результатов Ассоциацией "Узтекстильпром" совместно с международными организациями (GIZ, Gherzi) и предприятиями отрасли разрабатывается Стратегия продвижения текстильной продукции на рынок ЕС.Форум объединил на одной площадке предприятия текстильной отрасли, предпринимателей, трейдеров из Узбекистана, России, Германии, Италии, Франции, Бельгии, Испании, Польши, Латвии, Нидерландов.Благодаря GSP+ Узбекистан имеет возможность нарастить объемы экспорта в ЕС в несколько раз, ожидается рост потока инвестиций, торгового обмена между странами.Кроме того, в ходе форума был представлен фильм, посвященный развитию текстильной индустрии Узбекистана, который рассказывает об этапах развития отрасли: республика из хлопковой державы переросла в текстильный центр.Напомним, в конце прошлого года в рамках саммита лидеров стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Узбекистану был предоставлен статус наблюдателя при структуре. В настоящее время на финальной стадии разработки находятся Меморандум о взаимодействии между ЕЭК и правительством республики, а также План совместных мероприятий на 2021–2023 годы.С получением статуса наблюдателя узбекские товаропроизводители получают равный доступ к странам-участницам ЕАЭС — прежде всего, это Россия и Казахстан как крупнейшие торговые партнеры. При этом возможное вступление республики в ЕАЭС позволит значительно увеличить показатели торговли.

ес

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ес, узтекстильпром, текстиль, текстильная продукция, еаэс