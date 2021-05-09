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Узбекистан ожидает увеличение экспорта текстильной продукции до $142 млн
Узбекистан ожидает увеличение экспорта текстильной продукции до $142 млн
Ассоциацией "Узтекстильпром" совместно с международными организациями (GIZ, Gherzi) и предприятиями отрасли разрабатывается Стратегия продвижения текстильной... 09.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-09T15:01+0500
2021-05-09T15:29+0500
экономика
ес
узтекстильпром
текстиль
текстильная продукция
еаэс
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ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. В Ташкенте завершился текстильный форум, в рамках которого специалисты сферы обсудили вопросы развития отечественной текстильной индустрии и дальнейшее продвижение этой продукции на рынке ЕС при системе GSP+. О деталях международной конференции рассказали в пресс-службе ассоциации "Узтекстильпром"Напомним, с 10 апреля для Узбекистана вступила в силу специальная система преференций GSP+ Евросоюза, куда республика была принята в качестве страны-бенефициара в рамках Всеобщей схемы преференций GSP.Применение системы GSP+ предполагает дополнительные возможности для увеличения экспорта текстильной продукции в страны ЕС. По итогам 2020 года экспортировано продукции на сумму 74 миллиона долларов. При применении системы общих льгот (GSP +) по отношению к узбекской текстильной продукции ожидается увеличение экспорта до 142,1 миллионов долларов в 2021 году, и 242,2 миллионов долларов к 2022 году. Для достижения намеченных результатов Ассоциацией "Узтекстильпром" совместно с международными организациями (GIZ, Gherzi) и предприятиями отрасли разрабатывается Стратегия продвижения текстильной продукции на рынок ЕС.Форум объединил на одной площадке предприятия текстильной отрасли, предпринимателей, трейдеров из Узбекистана, России, Германии, Италии, Франции, Бельгии, Испании, Польши, Латвии, Нидерландов.Благодаря GSP+ Узбекистан имеет возможность нарастить объемы экспорта в ЕС в несколько раз, ожидается рост потока инвестиций, торгового обмена между странами.Кроме того, в ходе форума был представлен фильм, посвященный развитию текстильной индустрии Узбекистана, который рассказывает об этапах развития отрасли: республика из хлопковой державы переросла в текстильный центр.Напомним, в конце прошлого года в рамках саммита лидеров стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Узбекистану был предоставлен статус наблюдателя при структуре. В настоящее время на финальной стадии разработки находятся Меморандум о взаимодействии между ЕЭК и правительством республики, а также План совместных мероприятий на 2021–2023 годы.С получением статуса наблюдателя узбекские товаропроизводители получают равный доступ к странам-участницам ЕАЭС — прежде всего, это Россия и Казахстан как крупнейшие торговые партнеры. При этом возможное вступление республики в ЕАЭС позволит значительно увеличить показатели торговли.
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ес, узтекстильпром, текстиль, текстильная продукция, еаэс

Узбекистан ожидает увеличение экспорта текстильной продукции до $142 млн

15:01 09.05.2021 (обновлено: 15:29 09.05.2021)
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© Пресс-служба Ассоциации "Узтекстильпром"Текстильный форум "Новый Узбекистан - новый текстиль: бенефициар GSP+ в ЕС"
Текстильный форум Новый Узбекистан - новый текстиль: бенефициар GSP+ в ЕС - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.05.2021
© Пресс-служба Ассоциации "Узтекстильпром"
Ассоциацией "Узтекстильпром" совместно с международными организациями (GIZ, Gherzi) и предприятиями отрасли разрабатывается Стратегия продвижения текстильной продукции на рынок ЕС.
ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. В Ташкенте завершился текстильный форум, в рамках которого специалисты сферы обсудили вопросы развития отечественной текстильной индустрии и дальнейшее продвижение этой продукции на рынке ЕС при системе GSP+. О деталях международной конференции рассказали в пресс-службе ассоциации "Узтекстильпром"
Напомним, с 10 апреля для Узбекистана вступила в силу специальная система преференций GSP+ Евросоюза, куда республика была принята в качестве страны-бенефициара в рамках Всеобщей схемы преференций GSP.
Применение системы GSP+ предполагает дополнительные возможности для увеличения экспорта текстильной продукции в страны ЕС. По итогам 2020 года экспортировано продукции на сумму 74 миллиона долларов. При применении системы общих льгот (GSP +) по отношению к узбекской текстильной продукции ожидается увеличение экспорта до 142,1 миллионов долларов в 2021 году, и 242,2 миллионов долларов к 2022 году.
© Пресс-служба Ассоциации "Узтекстильпром"Текстильный форум "Новый Узбекистан - новый текстиль: бенефициар GSP+ в ЕС"
Текстильный форум Новый Узбекистан - новый текстиль: бенефициар GSP+ в ЕС - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.05.2021
Текстильный форум "Новый Узбекистан - новый текстиль: бенефициар GSP+ в ЕС"
© Пресс-служба Ассоциации "Узтекстильпром"
Для достижения намеченных результатов Ассоциацией "Узтекстильпром" совместно с международными организациями (GIZ, Gherzi) и предприятиями отрасли разрабатывается Стратегия продвижения текстильной продукции на рынок ЕС.
Форум объединил на одной площадке предприятия текстильной отрасли, предпринимателей, трейдеров из Узбекистана, России, Германии, Италии, Франции, Бельгии, Испании, Польши, Латвии, Нидерландов.
Благодаря GSP+ Узбекистан имеет возможность нарастить объемы экспорта в ЕС в несколько раз, ожидается рост потока инвестиций, торгового обмена между странами.
© Пресс-служба Ассоциации "Узтекстильпром"Текстильный форум "Новый Узбекистан - новый текстиль: бенефициар GSP+ в ЕС"
Текстильный форум Новый Узбекистан - новый текстиль: бенефициар GSP+ в ЕС - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.05.2021
Текстильный форум "Новый Узбекистан - новый текстиль: бенефициар GSP+ в ЕС"
© Пресс-служба Ассоциации "Узтекстильпром"
Кроме того, в ходе форума был представлен фильм, посвященный развитию текстильной индустрии Узбекистана, который рассказывает об этапах развития отрасли: республика из хлопковой державы переросла в текстильный центр.
Напомним, в конце прошлого года в рамках саммита лидеров стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Узбекистану был предоставлен статус наблюдателя при структуре. В настоящее время на финальной стадии разработки находятся Меморандум о взаимодействии между ЕЭК и правительством республики, а также План совместных мероприятий на 2021–2023 годы.
С получением статуса наблюдателя узбекские товаропроизводители получают равный доступ к странам-участницам ЕАЭС — прежде всего, это Россия и Казахстан как крупнейшие торговые партнеры. При этом возможное вступление республики в ЕАЭС позволит значительно увеличить показатели торговли.
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