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Конференция Центральная и Южная Азия в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности
Основная цель форума – укрепление исторически дружественных связей, доверия и добрососедства между государствами Центральной и Южной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210716/lavrov-provodit-v-tashkente-vstrechu-s-mirziyoevym-19708398.html
Шавкат Мирзиёев принял главу МИД России Сергея Лаврова
Шавкат Мирзиёев принял главу МИД России Сергея Лаврова
После этого глава внешнеполитического ведомства РФ выступит на пленарном заседании международной конференции. 16.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-16T13:11+0500
2021-07-16T17:07+0500
центральная и южная азия: региональная взаимосвязанность. вызовы и возможности
президент узбекистана
встреча
мид рф
сергей лавров
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Глава МИД РФ Сергей Лавров и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провели встречу на полях Международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности".После этого российский министр выступит на пленарном заседании конференции.Напомним: в Ташкенте 15-16 июля проходит конференция высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности".В мероприятии принимают участие несколько глав государств и правительств, более 20 министров иностранных дел, делегаций ЕС и США.Встреча посвящена обсуждению перспектив модернизации экономик Центральной и Южной Азии в рамках укрепления межрегиональных связей. Это включает в себя в том числе проекты по расширению действующих и строительству новых транспортных коридоров.
https://uz.sputniknews.ru/20210716/lavrov-vystupaet-na-konferentsii-po-tsa-i-yua--translyatsiya-19705327.html
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президент узбекистана, встреча, мид рф, сергей лавров, шавкат мирзиёев

Шавкат Мирзиёев принял главу МИД России Сергея Лаврова

13:11 16.07.2021 (обновлено: 17:07 16.07.2021)
843
© МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.07.2021
© МИД РФ
/
Перейти в фотобанк
После этого глава внешнеполитического ведомства РФ выступит на пленарном заседании международной конференции.
ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Глава МИД РФ Сергей Лавров и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провели встречу на полях Международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности".
После этого российский министр выступит на пленарном заседании конференции.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.07.2021
Видео
Выступление Сергея Лаврова на конференции по ЦА и ЮА в Ташкенте
12:18
848
Напомним: в Ташкенте 15-16 июля проходит конференция высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности".
В мероприятии принимают участие несколько глав государств и правительств, более 20 министров иностранных дел, делегаций ЕС и США.
Встреча посвящена обсуждению перспектив модернизации экономик Центральной и Южной Азии в рамках укрепления межрегиональных связей. Это включает в себя в том числе проекты по расширению действующих и строительству новых транспортных коридоров.
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