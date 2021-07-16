https://uz.sputniknews.ru/20210716/lavrov-provodit-v-tashkente-vstrechu-s-mirziyoevym-19708398.html
Шавкат Мирзиёев принял главу МИД России Сергея Лаврова
Шавкат Мирзиёев принял главу МИД России Сергея Лаврова
После этого глава внешнеполитического ведомства РФ выступит на пленарном заседании международной конференции. 16.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-16T13:11+0500
2021-07-16T13:11+0500
2021-07-16T17:07+0500
центральная и южная азия: региональная взаимосвязанность. вызовы и возможности
президент узбекистана
встреча
мид рф
сергей лавров
шавкат мирзиёев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/10/19708486_0:81:3071:1808_1920x0_80_0_0_cc1eabbdaa8904dd8c84003e83a8d5bf.jpg
ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Глава МИД РФ Сергей Лавров и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провели встречу на полях Международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности".После этого российский министр выступит на пленарном заседании конференции.Напомним: в Ташкенте 15-16 июля проходит конференция высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности".В мероприятии принимают участие несколько глав государств и правительств, более 20 министров иностранных дел, делегаций ЕС и США.Встреча посвящена обсуждению перспектив модернизации экономик Центральной и Южной Азии в рамках укрепления межрегиональных связей. Это включает в себя в том числе проекты по расширению действующих и строительству новых транспортных коридоров.
https://uz.sputniknews.ru/20210716/lavrov-vystupaet-na-konferentsii-po-tsa-i-yua--translyatsiya-19705327.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/10/19708486_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_55717e4109e8a09f0a02069875a27ef3.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
президент узбекистана, встреча, мид рф, сергей лавров, шавкат мирзиёев
Шавкат Мирзиёев принял главу МИД России Сергея Лаврова
13:11 16.07.2021 (обновлено: 17:07 16.07.2021)
После этого глава внешнеполитического ведомства РФ выступит на пленарном заседании международной конференции.
ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Глава МИД РФ Сергей Лавров и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провели встречу на полях Международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности".
После этого российский министр выступит на пленарном заседании конференции.
Напомним: в Ташкенте 15-16 июля проходит конференция высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности".
В мероприятии принимают участие несколько глав государств и правительств, более 20 министров иностранных дел, делегаций ЕС и США.
Встреча посвящена обсуждению перспектив модернизации экономик Центральной и Южной Азии в рамках укрепления межрегиональных связей. Это включает в себя в том числе проекты по расширению действующих и строительству новых транспортных коридоров.