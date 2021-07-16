https://uz.sputniknews.ru/20210716/lavrov-provodit-v-tashkente-vstrechu-s-mirziyoevym-19708398.html

Шавкат Мирзиёев принял главу МИД России Сергея Лаврова

Шавкат Мирзиёев принял главу МИД России Сергея Лаврова

После этого глава внешнеполитического ведомства РФ выступит на пленарном заседании международной конференции. 16.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-16T13:11+0500

2021-07-16T13:11+0500

2021-07-16T17:07+0500

центральная и южная азия: региональная взаимосвязанность. вызовы и возможности

президент узбекистана

встреча

мид рф

сергей лавров

шавкат мирзиёев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/10/19708486_0:81:3071:1808_1920x0_80_0_0_cc1eabbdaa8904dd8c84003e83a8d5bf.jpg

ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Глава МИД РФ Сергей Лавров и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провели встречу на полях Международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности".После этого российский министр выступит на пленарном заседании конференции.Напомним: в Ташкенте 15-16 июля проходит конференция высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности".В мероприятии принимают участие несколько глав государств и правительств, более 20 министров иностранных дел, делегаций ЕС и США.Встреча посвящена обсуждению перспектив модернизации экономик Центральной и Южной Азии в рамках укрепления межрегиональных связей. Это включает в себя в том числе проекты по расширению действующих и строительству новых транспортных коридоров.

https://uz.sputniknews.ru/20210716/lavrov-vystupaet-na-konferentsii-po-tsa-i-yua--translyatsiya-19705327.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

президент узбекистана, встреча, мид рф, сергей лавров, шавкат мирзиёев