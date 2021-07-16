https://uz.sputniknews.ru/20210716/lavrov-situatsiya-v-afganistane-stremitelno-degradiruet-19710639.html

Лавров: ситуация в Афганистане стремительно деградирует

Лавров: ситуация в Афганистане стремительно деградирует

На международной конференции в Ташкенте Сергей Лавров говорил об ухудшении ситуации в Афганистане, возросших рисках для сопредельных стран и расширении... 16.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-16T14:06+0500

2021-07-16T14:06+0500

2021-07-16T14:26+0500

центральная и южная азия: региональная взаимосвязанность. вызовы и возможности

афганистан

сергей лавров

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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Ситуация в Афганистане стремительно деградирует, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пленарном заседании конференции "Центральная и Южная Азия. Региональная взаимосвязанность: вызовы и возможности", проходящей в Ташкенте.По его словам, в свете спешного вывода контингентов США и НАТО резко возросла неопределенность развития военно-политической обстановки в этой стране и вокруг нее. Афганский кризис также обостряет террористическую угрозу и проблему нелегального оборота наркотиков, который, как отметил российский министр, достиг беспрецедентного уровня.Вместе с тем существуют риски перетока нестабильности из Афганистана в соседние государства, заявил глава российского МИД.Тем временем Москва с партнерами обсуждает возможность расширения переговорных форматов по Афганистану для создания условий к достижению устойчивого мира, сказал дипломат.К работе "тройки" могут присоединиться и другие влиятельные внешние игроки. По словам министра, сейчас обсуждается такая возможность.Ситуация в Афганистане резко обострилась на фоне начала процедуры вывода американских войск. Талибы* завладели уже более 80 процентами территории страны и развернули наступление на крупные города. Эта тема широко обсуждается в Ташкенте, где в четверг открылась двухдневная Международная конференция "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности". В ее работе принимают участие президенты Узбекистана и Афганистана Шавкат Мирзиёев и Ашраф Гани, премьер Пакистана Имран Хан, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель, глава МИД РФ Сергей Лавров и представители других государств.* — члены террористической организации "Талибан", запрещенной в РФ и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210716/gani-afganistan-gotov-litsom-k-litsu-stolknutsya-s-talibanom-19705969.html

https://uz.sputniknews.ru/20210716/afganistan-gotov-k-kompromissam-radi-dostijeniya-mira--mirziyoev-19708666.html

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афганистан, сергей лавров