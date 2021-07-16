https://uz.sputniknews.ru/20210716/v-mecheti-tashkenta-zaderjan-bloger-za-propagandu-religioznogo-fundamentalizma-19711186.html
В мечети Ташкента задержан блогер за пропаганду религиозного фундаментализма
В мечети Ташкента задержан блогер за пропаганду религиозного фундаментализма
По данному факту правоохранители провели соответствующую проверку. Все собранные материалы были переданы в районный суд по уголовным делам. 16.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-16T14:28+0500
2021-07-16T14:28+0500
2021-07-16T14:28+0500
общество
религиозный экстремизм
пропаганда
блогер
уголовный кодекс
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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. В одной из столичных мечетей задержан блогер Фозилходжа Арифходжаев, пропагандировавший религиозный фундаментализм. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Ташкента. Согласно информации силового ведомства, мужчина учинил скандал в мечети "Тухтабой", расположенной в Алмазарском районе. По данному факту правоохранители провели соответствующую проверку. Все собранные материалы были переданы в районный суд по уголовным делам.Орган правосудия признал Арифходжаева виновным в совершении правонарушений, предусмотренных статьей 183 "Мелкое хулиганство". Блогеру назначено наказание в виде лишения свободы на 15 суток.Кроме того, во время проверки в мобильном телефоне правонарушителя были обнаружены материалы сомнительного религиозного характера. Установлено, что он показывал их другим людям. Впоследствии была назначена религиоведческая экспертиза материалов религиозного содержания.В соответствии с заключением экспертов Комитета по делам религий при Кабмине, некоторые посты, опубликованные мужчиной в своем профиле в социальной сети Facebook, были признаны пропагандирующими идеи религиозного фундаментализма. В отношении Арифходжаева также возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку". Следствие продолжается.
https://uz.sputniknews.ru/20210618/shest-chelovek-zaderjany-v-uzbekistane-po-podozreniyu-v-sozdanii-yacheyki-xizb-ut-taxrir-19294750.html
https://uz.sputniknews.ru/20210616/bolshuyu-gruppu-religioznyx-ekstremistov-zaderjali-v-syrdare-19271049.html
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религиозный экстремизм, пропаганда, блогер, уголовный кодекс
В мечети Ташкента задержан блогер за пропаганду религиозного фундаментализма
По данному факту правоохранители провели соответствующую проверку. Все собранные материалы были переданы в районный суд по уголовным делам.
ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik.
В одной из столичных мечетей задержан блогер Фозилходжа Арифходжаев, пропагандировавший религиозный фундаментализм. Об этом сообщили
в пресс-службе ГУВД Ташкента.
Согласно информации силового ведомства, мужчина учинил скандал в мечети "Тухтабой", расположенной в Алмазарском районе.
По данному факту правоохранители провели соответствующую проверку. Все собранные материалы были переданы в районный суд по уголовным делам.
Орган правосудия признал Арифходжаева виновным в совершении правонарушений, предусмотренных статьей 183 "Мелкое хулиганство". Блогеру назначено наказание в виде лишения свободы на 15 суток.
Кроме того, во время проверки в мобильном телефоне правонарушителя были обнаружены материалы сомнительного религиозного характера. Установлено, что он показывал их другим людям. Впоследствии была назначена религиоведческая экспертиза материалов религиозного содержания.
В соответствии с заключением экспертов Комитета по делам религий при Кабмине, некоторые посты, опубликованные мужчиной в своем профиле в социальной сети Facebook, были признаны пропагандирующими идеи религиозного фундаментализма.
В отношении Арифходжаева также возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку".