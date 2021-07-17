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Мирзиёев провел встречу с советником президента США
Мирзиёев провел встречу с советником президента США
Во время переговоров глава государства отметил динамичное развитие узбекско-американских отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества... 17.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-17T10:33+0500
2021-07-17T10:35+0500
политика
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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. В рамках мероприятий международной конференции, проходящей в столице, Шавкат Мирзиёев принял американскую делегацию во главе с советником президента США Элизабет Шервуд-Рэндалл. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Во время переговоров участники встречи рассмотрели актуальную двустороннюю повестку и вопросы международной политики.Глава государства отметил динамичное развитие узбекско-американских отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества в последние годы.Элизабет Шервуд-Рэндалл в свою очередь подчеркнула, что администрация США высоко оцениваются инициативы Мирзиёева по укреплению взаимосвязанности Центральной и Южной Азии.В ходе встречи делегаты обсудили вопросы продолжения конструктивного политического диалога, расширение двустороннего сотрудничества, борьбу с распространением пандемии и вакцинацию населения, продвижение совместных инвестпроектов при участии ведущих американских компаний и банков.В заключительной части мероприятия, стороны обменялись мнениями по складывающейся ситуации в Афганистане.
https://uz.sputniknews.ru/20210523/v-kongress-ssha-vnesli-rezolyutsiyu-o-nezavisimosti-i-suverenitete-uzbekistana-18868379.html
https://uz.sputniknews.ru/20210716/uzbekistan-poluchal-prosbu-ssha-razmestit-u-sebya-ix-afganskix-pomoschnikov--istochnik-19718346.html
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шавкат мирзиёев, узбекистан, сша

Мирзиёев провел встречу с советником президента США

10:33 17.07.2021 (обновлено: 10:35 17.07.2021)
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© Пресс-служба президента УзбекистанаМирзиёев провел встречу с советником президента США
Мирзиёев провел встречу с советником президента США - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.07.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Во время переговоров глава государства отметил динамичное развитие узбекско-американских отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества в последние годы.
ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. В рамках мероприятий международной конференции, проходящей в столице, Шавкат Мирзиёев принял американскую делегацию во главе с советником президента США Элизабет Шервуд-Рэндалл. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаМирзиёев провел встречу с советником президента США
Мирзиёев провел встречу с советником президента США - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.07.2021
Мирзиёев провел встречу с советником президента США
© Пресс-служба президента Узбекистана
Во время переговоров участники встречи рассмотрели актуальную двустороннюю повестку и вопросы международной политики.
Глава государства отметил динамичное развитие узбекско-американских отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества в последние годы.
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Элизабет Шервуд-Рэндалл в свою очередь подчеркнула, что администрация США высоко оцениваются инициативы Мирзиёева по укреплению взаимосвязанности Центральной и Южной Азии.
В ходе встречи делегаты обсудили вопросы продолжения конструктивного политического диалога, расширение двустороннего сотрудничества, борьбу с распространением пандемии и вакцинацию населения, продвижение совместных инвестпроектов при участии ведущих американских компаний и банков.
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В заключительной части мероприятия, стороны обменялись мнениями по складывающейся ситуации в Афганистане.
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