https://uz.sputniknews.ru/20210717/mirziyoev-provel-vstrechu-s-sovetnikom-prezidenta-ssha-19719217.html

Мирзиёев провел встречу с советником президента США

Мирзиёев провел встречу с советником президента США

Во время переговоров глава государства отметил динамичное развитие узбекско-американских отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества... 17.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-17T10:33+0500

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политика

шавкат мирзиёев

узбекистан

сша

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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. В рамках мероприятий международной конференции, проходящей в столице, Шавкат Мирзиёев принял американскую делегацию во главе с советником президента США Элизабет Шервуд-Рэндалл. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Во время переговоров участники встречи рассмотрели актуальную двустороннюю повестку и вопросы международной политики.Глава государства отметил динамичное развитие узбекско-американских отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества в последние годы.Элизабет Шервуд-Рэндалл в свою очередь подчеркнула, что администрация США высоко оцениваются инициативы Мирзиёева по укреплению взаимосвязанности Центральной и Южной Азии.В ходе встречи делегаты обсудили вопросы продолжения конструктивного политического диалога, расширение двустороннего сотрудничества, борьбу с распространением пандемии и вакцинацию населения, продвижение совместных инвестпроектов при участии ведущих американских компаний и банков.В заключительной части мероприятия, стороны обменялись мнениями по складывающейся ситуации в Афганистане.

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