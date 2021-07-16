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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210716/uzbekistan-poluchal-prosbu-ssha-razmestit-u-sebya-ix-afganskix-pomoschnikov--istochnik-19718346.html
Узбекистан получал просьбу США разместить у себя их афганских помощников — источник
Узбекистан получал просьбу США разместить у себя их афганских помощников — источник
Собеседник РИА "Новости" в кулуарах международной конференции в Ташкенте подтвердил получение Узбекистаном просьбы Вашингтона разместить на своей территории... 16.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-16T21:54+0500
2021-07-16T21:54+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
афганистан
узбекистан
сша
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ТАШКЕНТ, 16 июл - РИА Новости. Власти Узбекистана получали обращение Вашингтона с просьбой о размещении в республике афганцев, помогавших США, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.Ранее агентство Bloomberg сообщало, что администрация президента Джо Байдена на фоне вывода сил из Афганистана попросила Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно разместить около девяти тысяч афганцев, помогавших США.Он пояснил, что с точки зрения гуманитарных соображений нужно решать вопросы обеспечения безопасности людей. "С другой стороны, мы являемся свидетелями заявления движения "Талибан"*, что они прощают всех афганцев, которые работали на США и страны НАТО", — отметил собеседник агентства.В пятницу инициативу американцев разместить сотрудничавших с ними афганцами на территории центральноазиатских стран прокомментировал глава российского МИД Сергей Лавров. По словам российского министра, руководители всех центральноазиатских государств прекрасно понимают все риски, которые таятся в этих замыслах и примут верное решение, исходя из собственных интересов.В последние недели, после начала вывода американского военного контингента из Афганистана, происходит активное противостояние правительственных сил с движением "Талибан"*.Экстремисты развернули наступление на крупные города и захватили значительные территории Афганистана. Радикалы заявили о контроле над 85 процентами афганской земли.15-16 июля в Ташкенте проходила международная конференция “Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности”, инициированная президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Одной из центральных тем форума стала безопасность в регионе на фоне обострения конфликта в Афганистане. * — запрещенная в РФ и ряде других стран террористическая организация.
https://uz.sputniknews.ru/20210716/afganistan-gotov-k-kompromissam-radi-dostijeniya-mira--mirziyoev-19708666.html
https://uz.sputniknews.ru/20210716/covid-19-i-afganistan-tsa-i-rf-sverili-pozitsii-po-vajnym-voprosam-19716640.html
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афганистан, узбекистан, сша

Узбекистан получал просьбу США разместить у себя их афганских помощников — источник

21:54 16.07.2021
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© Sputnik / Sayed Zakeria / Перейти в фотобанкЛюди во временном лагере для пострадавших в результате боевых действий, на одной из улиц Кабула
Люди во временном лагере для пострадавших в результате боевых действий, на одной из улиц Кабула - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.07.2021
© Sputnik / Sayed Zakeria
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Собеседник РИА "Новости" в кулуарах международной конференции в Ташкенте подтвердил получение Узбекистаном просьбы Вашингтона разместить на своей территории афганцев, помогавшим военным США во время завершающейся афганской кампании.
ТАШКЕНТ, 16 июл - РИА Новости. Власти Узбекистана получали обращение Вашингтона с просьбой о размещении в республике афганцев, помогавших США, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что администрация президента Джо Байдена на фоне вывода сил из Афганистана попросила Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно разместить около девяти тысяч афганцев, помогавших США.
"Да, мы получали такое обращение. Но это очень сложный вопрос", - сказал собеседник агентства в кулуарах международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", проходящей 15-16 июля в Ташкенте.
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Он пояснил, что с точки зрения гуманитарных соображений нужно решать вопросы обеспечения безопасности людей. "С другой стороны, мы являемся свидетелями заявления движения "Талибан"*, что они прощают всех афганцев, которые работали на США и страны НАТО", — отметил собеседник агентства.

"Они (талибы - ред.) призывают их не покидать родную страну, а быть готовыми служить ей. Поэтому решение этого вопроса является для нас чувствительным, есть место для размышления", — добавил источник.

В пятницу инициативу американцев разместить сотрудничавших с ними афганцами на территории центральноазиатских стран прокомментировал глава российского МИД Сергей Лавров.
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По словам российского министра, руководители всех центральноазиатских государств прекрасно понимают все риски, которые таятся в этих замыслах и примут верное решение, исходя из собственных интересов.
В последние недели, после начала вывода американского военного контингента из Афганистана, происходит активное противостояние правительственных сил с движением "Талибан"*.
Экстремисты развернули наступление на крупные города и захватили значительные территории Афганистана. Радикалы заявили о контроле над 85 процентами афганской земли.
15-16 июля в Ташкенте проходила международная конференция “Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности”, инициированная президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Одной из центральных тем форума стала безопасность в регионе на фоне обострения конфликта в Афганистане.
* — запрещенная в РФ и ряде других стран террористическая организация.
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