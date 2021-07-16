https://uz.sputniknews.ru/20210716/uzbekistan-poluchal-prosbu-ssha-razmestit-u-sebya-ix-afganskix-pomoschnikov--istochnik-19718346.html

Узбекистан получал просьбу США разместить у себя их афганских помощников — источник

Узбекистан получал просьбу США разместить у себя их афганских помощников — источник

Собеседник РИА "Новости" в кулуарах международной конференции в Ташкенте подтвердил получение Узбекистаном просьбы Вашингтона разместить на своей территории... 16.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-16T21:54+0500

2021-07-16T21:54+0500

2021-07-16T21:54+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

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узбекистан

сша

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ТАШКЕНТ, 16 июл - РИА Новости. Власти Узбекистана получали обращение Вашингтона с просьбой о размещении в республике афганцев, помогавших США, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.Ранее агентство Bloomberg сообщало, что администрация президента Джо Байдена на фоне вывода сил из Афганистана попросила Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно разместить около девяти тысяч афганцев, помогавших США.Он пояснил, что с точки зрения гуманитарных соображений нужно решать вопросы обеспечения безопасности людей. "С другой стороны, мы являемся свидетелями заявления движения "Талибан"*, что они прощают всех афганцев, которые работали на США и страны НАТО", — отметил собеседник агентства.В пятницу инициативу американцев разместить сотрудничавших с ними афганцами на территории центральноазиатских стран прокомментировал глава российского МИД Сергей Лавров. По словам российского министра, руководители всех центральноазиатских государств прекрасно понимают все риски, которые таятся в этих замыслах и примут верное решение, исходя из собственных интересов.В последние недели, после начала вывода американского военного контингента из Афганистана, происходит активное противостояние правительственных сил с движением "Талибан"*.Экстремисты развернули наступление на крупные города и захватили значительные территории Афганистана. Радикалы заявили о контроле над 85 процентами афганской земли.15-16 июля в Ташкенте проходила международная конференция “Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности”, инициированная президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Одной из центральных тем форума стала безопасность в регионе на фоне обострения конфликта в Афганистане. * — запрещенная в РФ и ряде других стран террористическая организация.

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