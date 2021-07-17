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https://uz.sputniknews.ru/20210717/tsentr-islamskoy-tsivilizatsii-zaymetsya-nauchnymi-issledovaniyami-19720170.html
Центр исламской цивилизации займется научными исследованиями
Центр исламской цивилизации займется научными исследованиями
Об этом стало известно из постановления президента. Также при ЦИЦ откроется мастерская-лаборатория для возрождения древних традиций самаркандской бумаги... 17.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-17T12:42+0500
2021-07-17T14:15+0500
центр исламской цивилизации
наука
узбекистан
общество
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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Центр исламской цивилизации (ЦИЦ) станет Научно-просветительским учреждением. Об этом говорится в постановлении президента "О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Центра исламской цивилизации в Узбекистане при Кабинете Министров Республики Узбекистан".В соответствии с документом, определены новые обязанности ЦИЦ:Кроме того, в настоящее время уже ведется подготовка гидов-переводчиков для паломнического туризма. К тому же планируется сформировать сеть библиотек исламских наук.Отмечается, что при Центре создается фонд, источниками которого будут служить средства из госбюджета, гранты и благотворительные пожертвования.Расходные деньги также планируется выделять на расширение книжного фонда, приобретение уникальных произведений и документов, научные исследования и организацию мероприятий, повышение квалификации кадров и закупку оборудования.Помимо этого, при ЦИЦ намечено создать Мастерскую-лабораторию для возрождения древних традиций самаркандской бумаги, переплетного дела и каллиграфии.Также планируется организовать экспертную комиссию для формирования музейных экспозиций и фонда библиотеки Центра. Она будет проводить анализ и отбор уникальных рукописей, литографических и печатных произведений, исторических документов и экспонатов, приобретаемых у населения.Напомним: в Узбекистане пятого июля подписан закон "О свободе совести и религиозных организациях" , согласно которому определены основные приоритеты обеспечения свободы совести: создание равных условий для реализации гражданами своих прав на свободу совести независимо от их отношения к религии; укрепление мира и согласия между конфессиями, обеспечение религиозной толерантности в обществе; противодействие насаждению религиозных идей и взглядов, угрожающих общественному порядку, здоровью и нравственности, правам и свободам граждан.
https://uz.sputniknews.ru/20200813/V-Tsentre-islamskoy-tsivilizatsii-italyantsy-sozdadut-khrustalnyy-pavilon--14765497.html
https://uz.sputniknews.ru/20190123/Usmanov-podaril-Tsentru-islamskoy-tsivilizatsii-kollektsiyu-redkikh-knig-10605209.html
https://uz.sputniknews.ru/20170712/islam-uzbekistan-samarkand-centr-5806750.html
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центр исламской цивилизации, наука, узбекистан

Центр исламской цивилизации займется научными исследованиями

12:42 17.07.2021 (обновлено: 14:15 17.07.2021)
856
© Sputnik / Дильшода РахматоваЦентр исламской цивилизации в Ташкенте
Центр исламской цивилизации в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.07.2021
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Об этом стало известно из постановления президента. Также при ЦИЦ откроется мастерская-лаборатория для возрождения древних традиций самаркандской бумаги, переплетного дела и каллиграфии.
ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Центр исламской цивилизации (ЦИЦ) станет Научно-просветительским учреждением. Об этом говорится в постановлении президента "О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Центра исламской цивилизации в Узбекистане при Кабинете Министров Республики Узбекистан".
В соответствии с документом, определены новые обязанности ЦИЦ:
проводить научное исследование наследия священной религии ислам, а также пропагандировать его роль в развитии цивилизации Центральной Азии посредством инновационных методов;
доводить до населения страны, особенно молодежи, суть ренессансов, происшедших в Узбекистане;
освещать вклад великих предков республики в мировую цивилизацию.
Кроме того, в настоящее время уже ведется подготовка гидов-переводчиков для паломнического туризма. К тому же планируется сформировать сеть библиотек исламских наук.
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Отмечается, что при Центре создается фонд, источниками которого будут служить средства из госбюджета, гранты и благотворительные пожертвования.
Расходные деньги также планируется выделять на расширение книжного фонда, приобретение уникальных произведений и документов, научные исследования и организацию мероприятий, повышение квалификации кадров и закупку оборудования.
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Помимо этого, при ЦИЦ намечено создать Мастерскую-лабораторию для возрождения древних традиций самаркандской бумаги, переплетного дела и каллиграфии.
Также планируется организовать экспертную комиссию для формирования музейных экспозиций и фонда библиотеки Центра. Она будет проводить анализ и отбор уникальных рукописей, литографических и печатных произведений, исторических документов и экспонатов, приобретаемых у населения.
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Напомним: в Узбекистане пятого июля подписан закон "О свободе совести и религиозных организациях" , согласно которому определены основные приоритеты обеспечения свободы совести: создание равных условий для реализации гражданами своих прав на свободу совести независимо от их отношения к религии; укрепление мира и согласия между конфессиями, обеспечение религиозной толерантности в обществе; противодействие насаждению религиозных идей и взглядов, угрожающих общественному порядку, здоровью и нравственности, правам и свободам граждан.
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