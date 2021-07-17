https://uz.sputniknews.ru/20210717/v-kasansae-nashli-devyatuyu-jertvu-selevyx-potokov--pogibshim-okazalsya-semiletniy-rebenok-19722209.html

В Касансае нашли девятую жертву селевых потоков — погибшим оказался семилетний ребенок

В Касансае нашли девятую жертву селевых потоков — погибшим оказался семилетний ребенок

Сотрудники МЧС обнаружили тело ребенка во время спасательно-розыскных мероприятий, проводимых в части реки, протекающей через махаллю "Тагижар". 17.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-17T17:52+0500

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общество

катастрофа

стихия

селевые потоки

наманганская область

мчс узбекистана

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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. В Касансайском районе Наманганской области нашли тело пропавшего при сходе селя семилетнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.По данным министерства, во время спасательно-розыскных мероприятий, проводимых 17 июля в части реки, протекающей через махаллю "Тагижар", сотрудники МЧС обнаружили девятую жертву природной стихии. Погибшим при сходе селя оказался ребенок 2014 года рождения.Напомним: селевые потоки сошли в Касансае 13 июля. Они образовались из-за сильных дождей на юго-западе Кыргызстана. В результате произошедшей катастрофы восемь человек погибли, шестеро пострадали.

https://uz.sputniknews.ru/20210714/uzbekistan-v-plenu-u-stixii-grajdan-predupredili-o-novoy-selevoy-opasnosti-19670610.html

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катастрофа, стихия, селевые потоки, наманганская область, мчс узбекистана