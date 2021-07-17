https://uz.sputniknews.ru/20210717/v-kasansae-nashli-devyatuyu-jertvu-selevyx-potokov--pogibshim-okazalsya-semiletniy-rebenok-19722209.html
В Касансае нашли девятую жертву селевых потоков — погибшим оказался семилетний ребенок
В Касансае нашли девятую жертву селевых потоков — погибшим оказался семилетний ребенок
Сотрудники МЧС обнаружили тело ребенка во время спасательно-розыскных мероприятий, проводимых в части реки, протекающей через махаллю "Тагижар". 17.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-17T17:52+0500
2021-07-17T17:52+0500
2021-07-17T17:52+0500
общество
катастрофа
стихия
селевые потоки
наманганская область
мчс узбекистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/846/85/8468570_0:126:2048:1278_1920x0_80_0_0_b0aec0dc1bc6364134649a51ade24e3b.jpg
ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. В Касансайском районе Наманганской области нашли тело пропавшего при сходе селя семилетнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.По данным министерства, во время спасательно-розыскных мероприятий, проводимых 17 июля в части реки, протекающей через махаллю "Тагижар", сотрудники МЧС обнаружили девятую жертву природной стихии. Погибшим при сходе селя оказался ребенок 2014 года рождения.Напомним: селевые потоки сошли в Касансае 13 июля. Они образовались из-за сильных дождей на юго-западе Кыргызстана. В результате произошедшей катастрофы восемь человек погибли, шестеро пострадали.
https://uz.sputniknews.ru/20210714/uzbekistan-v-plenu-u-stixii-grajdan-predupredili-o-novoy-selevoy-opasnosti-19670610.html
наманганская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/846/85/8468570_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_ebad4628a1885c3f039312eaed10f1c7.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
катастрофа, стихия, селевые потоки, наманганская область, мчс узбекистана
В Касансае нашли девятую жертву селевых потоков — погибшим оказался семилетний ребенок
Сотрудники МЧС обнаружили тело ребенка во время спасательно-розыскных мероприятий, проводимых в части реки, протекающей через махаллю "Тагижар".
ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik.
В Касансайском районе Наманганской области нашли тело пропавшего при сходе селя семилетнего ребенка. Об этом сообщили
в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
По данным министерства, во время спасательно-розыскных мероприятий, проводимых 17 июля в части реки, протекающей через махаллю "Тагижар", сотрудники МЧС обнаружили девятую жертву природной стихии. Погибшим при сходе селя оказался ребенок 2014 года рождения.
Напомним: селевые потоки сошли
в Касансае 13 июля. Они образовались из-за сильных дождей на юго-западе Кыргызстана. В результате произошедшей катастрофы восемь человек погибли, шестеро пострадали.