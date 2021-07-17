https://uz.sputniknews.ru/20210717/v-nok-nazvali-imena-uzbekistanskix-znamenostsev-na-letnix-olimpiyskix-igrax-v-tokio-19722822.html

В НОК назвали имена узбекистанских знаменосцев на летних Олимпийских играх в Токио

В НОК назвали имена узбекистанских знаменосцев на летних Олимпийских играх в Токио

На токийской Олимпиаде флаг Узбекистана поднимет известная гимнастка Оксана Чусовитина. Спортсменку будет сопровождать боксер Бобо-Усмон Батуров. 17.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-17T19:00+0500

2021-07-17T19:00+0500

2021-07-17T19:54+0500

спорт

олимпийские игры в токио

оксана чусовитина

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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. На церемонии открытия Олимпийских игр знаменосцами делегации Узбекистана назначены гимнастка Оксана Чусовитина и боксер Бобо-Усмон Батуров. Об этом сообщили в пресс-службе НОК республики.В комитете отмечают, что легендарная Оксана Чусовитина станет первой женщиной в истории Узбекистана, которая пройдет с флагом республики на летней Олимпиаде."Оксана Чусовитина высоко поднимет флаг страны и проведет делегацию Узбекистана к главной арене XXXII летних Олимпийских игр", - информируется в релизе.Чемпионка поделилась радостным событием с корреспондентом Sputnik Узбекистан.По данным НОК, спортсменку будет сопровождать чемпион Азии по боксу, победитель Азиатских игр, призер чемпионата мира, обладатель медали "Келажак бунёдкори" Бобо-Усмон Батуров.Чусовитина является чемпионкой Олимпийских игр Барселона-1992, трехкратной чемпионка мира, победительницей Азиатских игр. Она вошла в книгу Рекордов Гиннеса как единственная гимнастка в мире, принявшая участие на летних Олимпийских играх семь раз подряд.Напомним: торжественная церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио стартует 23 июля на стадионе "Олимпия". Прямая трансляция с места событий начнется в 16.00 по ташкентскому времени.

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олимпийские игры в токио, оксана чусовитина