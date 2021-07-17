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В НОК назвали имена узбекистанских знаменосцев на летних Олимпийских играх в Токио
В НОК назвали имена узбекистанских знаменосцев на летних Олимпийских играх в Токио
На токийской Олимпиаде флаг Узбекистана поднимет известная гимнастка Оксана Чусовитина. Спортсменку будет сопровождать боксер Бобо-Усмон Батуров. 17.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-17T19:00+0500
2021-07-17T19:54+0500
спорт
олимпийские игры в токио
оксана чусовитина
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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. На церемонии открытия Олимпийских игр знаменосцами делегации Узбекистана назначены гимнастка Оксана Чусовитина и боксер Бобо-Усмон Батуров. Об этом сообщили в пресс-службе НОК республики.В комитете отмечают, что легендарная Оксана Чусовитина станет первой женщиной в истории Узбекистана, которая пройдет с флагом республики на летней Олимпиаде."Оксана Чусовитина высоко поднимет флаг страны и проведет делегацию Узбекистана к главной арене XXXII летних Олимпийских игр", - информируется в релизе.Чемпионка поделилась радостным событием с корреспондентом Sputnik Узбекистан.По данным НОК, спортсменку будет сопровождать чемпион Азии по боксу, победитель Азиатских игр, призер чемпионата мира, обладатель медали "Келажак бунёдкори" Бобо-Усмон Батуров.Чусовитина является чемпионкой Олимпийских игр Барселона-1992, трехкратной чемпионка мира, победительницей Азиатских игр. Она вошла в книгу Рекордов Гиннеса как единственная гимнастка в мире, принявшая участие на летних Олимпийских играх семь раз подряд.Напомним: торжественная церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио стартует 23 июля на стадионе "Олимпия". Прямая трансляция с места событий начнется в 16.00 по ташкентскому времени.
https://uz.sputniknews.ru/20200415/Khorkina-vyrazila-uverennost-v-novom-rekorde-Oksany-Chusovitinoy-13929075.html
https://uz.sputniknews.ru/20210711/kto-budet-zaschischat-chest-uzbekistana-na-igrax-v-tokio--itogovyy-sostav-19632384.html
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олимпийские игры в токио, оксана чусовитина

В НОК назвали имена узбекистанских знаменосцев на летних Олимпийских играх в Токио

19:00 17.07.2021 (обновлено: 19:54 17.07.2021)
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© НОК УзбекистанаОлимпийские кольца
Олимпийские кольца - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.07.2021
© НОК Узбекистана
На токийской Олимпиаде флаг Узбекистана поднимет известная гимнастка Оксана Чусовитина. Спортсменку будет сопровождать боксер Бобо-Усмон Батуров.
ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. На церемонии открытия Олимпийских игр знаменосцами делегации Узбекистана назначены гимнастка Оксана Чусовитина и боксер Бобо-Усмон Батуров. Об этом сообщили в пресс-службе НОК республики.
В комитете отмечают, что легендарная Оксана Чусовитина станет первой женщиной в истории Узбекистана, которая пройдет с флагом республики на летней Олимпиаде.
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"Оксана Чусовитина высоко поднимет флаг страны и проведет делегацию Узбекистана к главной арене XXXII летних Олимпийских игр", - информируется в релизе.
Чемпионка поделилась радостным событием с корреспондентом Sputnik Узбекистан.

Для меня это большая честь. Я очень рада, что выбрали меня. Это моя заключительная Олимпиада. Думаю, данное событие подтолкнет меня на более лучшее выступление и даст хорошую мотивацию. Я первый раз будут присутствовать на церемонии открытия Олимпийских игр и впервые понесу наше знамя.

Оксана Чусовитина - Sputnik Узбекистан
Оксана Чусовитина
Чемпионка Олимпийских игр по спортивной гимнастике
По данным НОК, спортсменку будет сопровождать чемпион Азии по боксу, победитель Азиатских игр, призер чемпионата мира, обладатель медали "Келажак бунёдкори" Бобо-Усмон Батуров.
Чусовитина является чемпионкой Олимпийских игр Барселона-1992, трехкратной чемпионка мира, победительницей Азиатских игр. Она вошла в книгу Рекордов Гиннеса как единственная гимнастка в мире, принявшая участие на летних Олимпийских играх семь раз подряд.
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Напомним: торжественная церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио стартует 23 июля на стадионе "Олимпия". Прямая трансляция с места событий начнется в 16.00 по ташкентскому времени.
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