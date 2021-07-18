https://uz.sputniknews.ru/20210718/merkel-posle-navodneniy-vlasti-frg-budut-obraschat-bolshe-vnimaniya-na-klimat-19730296.html
Меркель: после наводнений власти ФРГ будут обращать больше внимания на климат
Меркель: после наводнений власти ФРГ будут обращать больше внимания на климат
Канцлер лично прибыла в Шульд вместе с премьер-министром Ману Драйер, чтобы увидеть воочию реальную пугающую картину произошедшей катастрофы. 18.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-18T18:53+0500
2021-07-18T18:53+0500
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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Правительство Германии в ближайшее время намерено разработать план восстановления инфраструктуры в пострадавших от наводнений регионах, передает РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что власти страны намерены впредь уделять больше внимания вопросам климата в своей политике.Отмечается, что жертвами разрушительных наводнений на западе Германии, возникших из-за обильных осадков, стали свыше 150 человек.Меркель лично прибыла в Шульд вместе с премьер-министром Ману Драйер, чтобы увидеть воочию реальную пугающую картину произошедшей ситуации.Политик заверила, что федеральные власти будут поддерживать региональные. Разработку программы восстановления инфраструктуры правительство ФРГ начнет уже в предстоящую среду.Напомним: стихийное бедствие произошло в Германии 15 июля. Наводнение нанесло серьезный урон инфраструктуре. По информации немецкой полиции, из-за катастрофы без вести пропали около 1,3 тысячи человек.
https://uz.sputniknews.ru/20210718/mirziyoev-vyrazil-soboleznovaniya-angele-merkel-v-svyazi-s-navodneniem-na-zapade-germanii-19729806.html
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наводнение, ангела меркель, германия
Меркель: после наводнений власти ФРГ будут обращать больше внимания на климат
18:53 18.07.2021 (обновлено: 18:55 18.07.2021)
Канцлер лично прибыла в Шульд вместе с премьер-министром Ману Драйер, чтобы увидеть воочию реальную пугающую картину произошедшей катастрофы.
ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik.
Правительство Германии в ближайшее время намерено разработать план восстановления инфраструктуры в пострадавших от наводнений регионах, передает
РИА Новости.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что власти страны намерены впредь уделять больше внимания вопросам климата в своей политике.
Отмечается, что жертвами разрушительных наводнений на западе Германии, возникших из-за обильных осадков, стали свыше 150 человек.
Меркель лично прибыла в Шульд вместе с премьер-министром Ману Драйер, чтобы увидеть воочию реальную пугающую картину произошедшей ситуации.
немецком языке нет слов, чтобы описать это опустошение, которое было нанесено.
Ангела Меркель
Канцлер Германии
Политик заверила, что федеральные власти будут поддерживать региональные. Разработку программы восстановления инфраструктуры правительство ФРГ начнет уже в предстоящую среду.
Напомним: стихийное бедствие произошло
в Германии 15 июля. Наводнение нанесло серьезный урон инфраструктуре. По информации немецкой полиции, из-за катастрофы без вести пропали около 1,3 тысячи человек.