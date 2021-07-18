Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20210718/merkel-posle-navodneniy-vlasti-frg-budut-obraschat-bolshe-vnimaniya-na-klimat-19730296.html
Меркель: после наводнений власти ФРГ будут обращать больше внимания на климат
Меркель: после наводнений власти ФРГ будут обращать больше внимания на климат
Канцлер лично прибыла в Шульд вместе с премьер-министром Ману Драйер, чтобы увидеть воочию реальную пугающую картину произошедшей катастрофы. 18.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-18T18:53+0500
2021-07-18T18:55+0500
в мире
наводнение
ангела меркель
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/0c/18270568_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a64aa22dff6acbcb5a3043411d8627c4.jpg
ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Правительство Германии в ближайшее время намерено разработать план восстановления инфраструктуры в пострадавших от наводнений регионах, передает РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что власти страны намерены впредь уделять больше внимания вопросам климата в своей политике.Отмечается, что жертвами разрушительных наводнений на западе Германии, возникших из-за обильных осадков, стали свыше 150 человек.Меркель лично прибыла в Шульд вместе с премьер-министром Ману Драйер, чтобы увидеть воочию реальную пугающую картину произошедшей ситуации.Политик заверила, что федеральные власти будут поддерживать региональные. Разработку программы восстановления инфраструктуры правительство ФРГ начнет уже в предстоящую среду.Напомним: стихийное бедствие произошло в Германии 15 июля. Наводнение нанесло серьезный урон инфраструктуре. По информации немецкой полиции, из-за катастрофы без вести пропали около 1,3 тысячи человек.
https://uz.sputniknews.ru/20210718/mirziyoev-vyrazil-soboleznovaniya-angele-merkel-v-svyazi-s-navodneniem-na-zapade-germanii-19729806.html
германия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/0c/18270568_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_ba300e5762a500fd92c3953d124ef658.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
наводнение, ангела меркель, германия

Меркель: после наводнений власти ФРГ будут обращать больше внимания на климат

18:53 18.07.2021 (обновлено: 18:55 18.07.2021)
284
© AFP 2018 / TOBIAS SCHWARZКанцлер ФРГ Ангела Меркель
Канцлер ФРГ Ангела Меркель - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.07.2021
© AFP 2018 / TOBIAS SCHWARZ
Канцлер лично прибыла в Шульд вместе с премьер-министром Ману Драйер, чтобы увидеть воочию реальную пугающую картину произошедшей катастрофы.
ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Правительство Германии в ближайшее время намерено разработать план восстановления инфраструктуры в пострадавших от наводнений регионах, передает РИА Новости.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что власти страны намерены впредь уделять больше внимания вопросам климата в своей политике.
Дома на затопленной улице в Германии - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.07.2021
Общество
Мирзиёев выразил соболезнования Ангеле Меркель в связи с наводнением на западе Германии
17:43
465
4
Отмечается, что жертвами разрушительных наводнений на западе Германии, возникших из-за обильных осадков, стали свыше 150 человек.
Меркель лично прибыла в Шульд вместе с премьер-министром Ману Драйер, чтобы увидеть воочию реальную пугающую картину произошедшей ситуации.

немецком языке нет слов, чтобы описать это опустошение, которое было нанесено.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель - Sputnik Узбекистан
Ангела Меркель
Канцлер Германии
Политик заверила, что федеральные власти будут поддерживать региональные. Разработку программы восстановления инфраструктуры правительство ФРГ начнет уже в предстоящую среду.
Напомним: стихийное бедствие произошло в Германии 15 июля. Наводнение нанесло серьезный урон инфраструктуре. По информации немецкой полиции, из-за катастрофы без вести пропали около 1,3 тысячи человек.
000020
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:45В Малайзии тысячи ASIC-майнеров стоимостью $1,25 млн беспощадно сровняли с землей
19:09В Якутию дополнительно направлены два спецсамолёта для устранения природных пожаров
18:53Меркель: после наводнений власти ФРГ будут обращать больше внимания на климат
17:43Мирзиёев выразил соболезнования Ангеле Меркель в связи с наводнением на западе Германии
17:06Бельгия планирует сотрудничать с Узбекистаном в сфере экономических исследований и реформ
16:27В дни Курбан-хайита запустят дополнительный поезд между Ташкентом и Андижаном
15:51Узбекистанские школьники заняли призовые места на детском этнофестивале в Бишкеке
14:39Коровы в ташкентской квартире: фейк или правда — ответ хокимията
13:04Хуже Гражданской войны: Америка открыла новый фронт
12:19Исторические памятники Бухары включены в список культурного наследия исламского мира
11:01В Ташкенте скончался хоким Алмазарского района
10:45Ташкент и Берлин готовы к сотрудничеству из-за возможного наплыва афганских беженцев
00:01Кафе и рестораны смогут работать только на открытом воздухе — решение спецкомиссии
ВчераВ Узбекистане вводится обязательная вакцинация — кого и когда должны привить
ВчераМихаил Боярский пошел на поправку после заболевания коронавирусом
ВчераВ НОК назвали имена узбекистанских знаменосцев на летних Олимпийских играх в Токио
ВчераРоботы-псы "взорвали" Интернет зажигательным танцем — вирусное видео
ВчераВ Касансае нашли девятую жертву селевых потоков — погибшим оказался семилетний ребенок
ВчераCША ищут новый ключ к Центральной Азии
ВчераТалибы намерены создать в Афганистане исламское правление