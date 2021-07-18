https://uz.sputniknews.ru/20210718/merkel-posle-navodneniy-vlasti-frg-budut-obraschat-bolshe-vnimaniya-na-klimat-19730296.html

Меркель: после наводнений власти ФРГ будут обращать больше внимания на климат

Меркель: после наводнений власти ФРГ будут обращать больше внимания на климат

Канцлер лично прибыла в Шульд вместе с премьер-министром Ману Драйер, чтобы увидеть воочию реальную пугающую картину произошедшей катастрофы. 18.07.2021, Sputnik Узбекистан

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в мире

наводнение

ангела меркель

германия

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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Правительство Германии в ближайшее время намерено разработать план восстановления инфраструктуры в пострадавших от наводнений регионах, передает РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что власти страны намерены впредь уделять больше внимания вопросам климата в своей политике.Отмечается, что жертвами разрушительных наводнений на западе Германии, возникших из-за обильных осадков, стали свыше 150 человек.Меркель лично прибыла в Шульд вместе с премьер-министром Ману Драйер, чтобы увидеть воочию реальную пугающую картину произошедшей ситуации.Политик заверила, что федеральные власти будут поддерживать региональные. Разработку программы восстановления инфраструктуры правительство ФРГ начнет уже в предстоящую среду.Напомним: стихийное бедствие произошло в Германии 15 июля. Наводнение нанесло серьезный урон инфраструктуре. По информации немецкой полиции, из-за катастрофы без вести пропали около 1,3 тысячи человек.

https://uz.sputniknews.ru/20210718/mirziyoev-vyrazil-soboleznovaniya-angele-merkel-v-svyazi-s-navodneniem-na-zapade-germanii-19729806.html

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наводнение, ангела меркель, германия