https://uz.sputniknews.ru/20210719/19745284.html
В Токио иностранцам запретили ездить на общественном транспорте во время проведения ОИ
В Токио иностранцам запретили ездить на общественном транспорте во время проведения ОИ
Также иностранным гражданам нельзя контактировать с местным населением, в частности под запретом находится общение с водителями. 19.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-19T20:24+0500
2021-07-19T20:24+0500
2021-07-19T20:24+0500
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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Иностранцам, приехавшим на Олимпиаду в Токио, запрещено ездить в метро и на обычных автобусах. Передвигаться по городу они могут только на официальном транспорте, передает РИА Новости. При каждом выходе из отеля подданные другого государства обязаны отмечаться в специальном журнале у дежурного в лобби. Также иностранным гражданам нельзя контактировать с местным населением, в частности под запретом находится общение с водителями. Кроме того, иностранцы не должны находиться в магазинах более 15 минут.Летние Олимпийские игры в Токио начнутся 23 июля и продлятся до 8 августа. По ожиданиям, токийская Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категорий (339). В соревнованиях примут участие около 19 тысяч спортсменов.
https://uz.sputniknews.ru/20210709/v-tokio-startovala-tseremoniya-pribytiya-olimpiyskogo-ognya-19607410.html
https://uz.sputniknews.ru/20210717/v-nok-nazvali-imena-uzbekistanskix-znamenostsev-na-letnix-olimpiyskix-igrax-v-tokio-19722822.html
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олимпийские игры в токио, олимпиада-2020, спортсмен, токио
В Токио иностранцам запретили ездить на общественном транспорте во время проведения ОИ
Также иностранным гражданам нельзя контактировать с местным населением, в частности под запретом находится общение с водителями.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik.
Иностранцам, приехавшим на Олимпиаду в Токио, запрещено ездить в метро и на обычных автобусах. Передвигаться по городу они могут только на официальном транспорте, передает
РИА Новости.
При каждом выходе из отеля подданные другого государства обязаны отмечаться в специальном журнале у дежурного в лобби.
Также иностранным гражданам нельзя контактировать с местным населением, в частности под запретом находится общение с водителями.
Кроме того, иностранцы не должны находиться в магазинах более 15 минут.
Летние Олимпийские игры в Токио начнутся 23 июля и продлятся до 8 августа. По ожиданиям, токийская Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категорий (339). В соревнованиях примут участие около 19 тысяч спортсменов.