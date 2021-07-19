https://uz.sputniknews.ru/20210719/19745284.html

В Токио иностранцам запретили ездить на общественном транспорте во время проведения ОИ

В Токио иностранцам запретили ездить на общественном транспорте во время проведения ОИ

Также иностранным гражданам нельзя контактировать с местным населением, в частности под запретом находится общение с водителями. 19.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-19T20:24+0500

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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Иностранцам, приехавшим на Олимпиаду в Токио, запрещено ездить в метро и на обычных автобусах. Передвигаться по городу они могут только на официальном транспорте, передает РИА Новости. При каждом выходе из отеля подданные другого государства обязаны отмечаться в специальном журнале у дежурного в лобби. Также иностранным гражданам нельзя контактировать с местным населением, в частности под запретом находится общение с водителями. Кроме того, иностранцы не должны находиться в магазинах более 15 минут.Летние Олимпийские игры в Токио начнутся 23 июля и продлятся до 8 августа. По ожиданиям, токийская Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категорий (339). В соревнованиях примут участие около 19 тысяч спортсменов.

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олимпийские игры в токио, олимпиада-2020, спортсмен, токио