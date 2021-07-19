https://uz.sputniknews.ru/20210719/abiturienty-vtorogodniki-doljny-oplatit-za-uchastie-v-testovyx-ekzamenax-v-vuzy---gtst-19744307.html
"Абитуриенты-второгодники" должны оплатить за участие в тестовых экзаменах в вузы — ГЦТ
"Абитуриенты-второгодники" должны оплатить за участие в тестовых экзаменах в вузы — ГЦТ
В центре также напомнили, что в связи с предстоящими праздничными дня в период с 20 по 22 июля банковские кассы могут не работать, поэтому плату лучше... 19.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-19T19:08+0500
2021-07-19T19:08+0500
2021-07-19T19:16+0500
общество
абитуриенты
государственный центр тестирования узбекистана
вузы
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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik.Абитуриенты, поступающие в вуз во второй и последующие разы, обязаны оплатить участие в тестовых экзаменах до 22 июля, предупредили в Государственном центре тестирования. Произвести оплату можно с помощью электронных платежных систем – Click, Payme, UPAY, Paynet или через банковские кассы, уточнили в ГЦТ."Абитуриенты, не осуществившие оплату за тестовые испытания в установленный срок, считаются не прошедшими регистрацию и не допускаются к участию в тестовых испытаниях", – пояснили в ведомстве. В центре также напомнили, что в связи с предстоящими праздничными дня в период с 20 по 22 июля банковские кассы могут не работать, поэтому оплату лучше произвести заблаговременно. Напомним, практика взимания платы за тестовые испытания в размере 0,5 БРВ (122 500 сумов) с абитуриентов, поступающих в вузы во второй или последующие годы после окончания школы, колледжа или лицея, была введена в Узбекистане в 2019 году. Для молодых людей, подавших документы в вуз сразу после окончания средних специальных учебных заведений, никакой оплаты не предусмотрено.
https://uz.sputniknews.ru/20210713/v-kakie-vuzy-uzbekistana-planiruyut-postupat-abiturienty--podrobnosti--19657370.html
https://uz.sputniknews.ru/20210311/v-uzbekistane-izmenilis-usloviya-postupleniya-v-vuzy-17686968.html
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абитуриенты, государственный центр тестирования узбекистана, вузы
"Абитуриенты-второгодники" должны оплатить за участие в тестовых экзаменах в вузы — ГЦТ
19:08 19.07.2021 (обновлено: 19:16 19.07.2021)
В центре также напомнили, что в связи с предстоящими праздничными дня в период с 20 по 22 июля банковские кассы могут не работать, поэтому плату лучше произвести заблаговременно.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik.
Абитуриенты, поступающие в вуз во второй и последующие разы, обязаны оплатить участие в тестовых экзаменах до 22 июля, предупредили
в Государственном центре тестирования.
Произвести оплату можно с помощью электронных платежных систем – Click, Payme, UPAY, Paynet или через банковские кассы, уточнили в ГЦТ.
"Абитуриенты, не осуществившие оплату за тестовые испытания в установленный срок, считаются не прошедшими регистрацию и не допускаются к участию в тестовых испытаниях", – пояснили в ведомстве.
В центре также напомнили, что в связи с предстоящими праздничными дня в период с 20 по 22 июля банковские кассы могут не работать, поэтому оплату лучше произвести заблаговременно.
Напомним, практика взимания платы за тестовые испытания в размере 0,5 БРВ (122 500 сумов) с абитуриентов, поступающих в вузы во второй или последующие годы после окончания школы, колледжа или лицея, была введена в Узбекистане в 2019 году. Для молодых людей, подавших документы в вуз сразу после окончания средних специальных учебных заведений, никакой оплаты не предусмотрено.