https://uz.sputniknews.ru/20210713/v-kakie-vuzy-uzbekistana-planiruyut-postupat-abiturienty--podrobnosti--19657370.html

В какие вузы Узбекистана планируют поступать абитуриенты — подробности

В какие вузы Узбекистана планируют поступать абитуриенты — подробности

Больше всего документов поступающие подали в Ташкентский государственный педагогический университет (9 790). 13.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-13T12:38+0500

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общество

абитуриенты

государственный центр тестирования узбекистана

вузы

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Государственный центр тестирования обнародовал данные о количестве зарегистрированных абитуриентов в 2021-2022 учебном году.По информации ГЦТ, общее число поступающих на 12 июля составило 277 528 человек.Отмечается, что на очную форму обучения подали документы 167 395 граждан, на заочную - 102 646, на вечернюю - 7 487.В узбекскоязычных группах планируют учиться 235 265 молодых людей, в русскоязычных - 34 529. На каракалпакском языке намерены проходить обучение 6 432 юношей и девушек, прочие иностранные языки выбрали 1 302 человека.Больше всего документов абитуриенты подали в Ташкентский государственный педагогический университет (9 790). На втором месте расположился Национальный университет Узбекистана (9 580). Третью позицию занял Наманганский государственный университет (8 926). За ним идут Джизакский государственный педагогический институт (8 625) и Ургенчский государственный университет (8 068).Напомним, онлайн-прием документов в вузы Узбекистана стартовал в республике 20 июня. Также в Министерстве высшего и среднего специального образования заявляли, что в этом году власти впервые выделили пятьсот государственных грантов на обучение по 22 направлениям в девяти негосударственных вузах.

https://uz.sputniknews.ru/20210706/rossiya-pomojet-uzbekistanskim-universitetam-voyti-v-mirovoy-reyting-luchshix-vuzov-19564694.html

https://uz.sputniknews.ru/20210708/kak-studentu-uzbekistana-postupit-na-programmu-dvoynogo-diploma-19590370.html

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абитуриенты, государственный центр тестирования узбекистана, вузы, узбекистан