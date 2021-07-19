https://uz.sputniknews.ru/20210719/naselenie-uzbekistana-vyroslo-bolee-chem-na-300-tysyach-19743569.html

Население Узбекистана выросло более, чем на 300 тысяч

Население Узбекистана выросло более, чем на 300 тысяч

С начала года узбекистанцев стало на 302 тысячи больше. В этой группе - дети, родившиеся за это время, а также те, кто получил гражданство в этот период. 19.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-19T18:21+0500

2021-07-19T18:21+0500

2021-07-19T18:21+0500

общество

население

госкомстат

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. В Государственном комитете по статистике подсчитали, на сколько тысяч человек увеличилось население Узбекистана за последние шесть месяцев. Результаты исследования обнародованы пресс-службой ведомства.Оказалось, что с начала года до 1 июля узбекистанцев стало на 302 тысячи больше. В этой группе - дети, родившиеся за это время, а также те, кто получил гражданство в этот период. Теперь, согласно данным Госкомстата, в Узбекистане постоянно проживает 34 860 170 человек. Из них горожане - 17,7 млн, жители сельской местности - 17,2 млн.Сейчас в Узбекистане прорабатываются вопросы подготовки к пробной переписи населения в 2021 году и к первой национальной переписи населения 2023 года.Специалисты планируют использовать современные средства информационно-коммуникационных технологий и цифровые методы сбора информации, включая применение электронных карт, электронных переписных листов, Интернета.

https://uz.sputniknews.ru/20190531/Skolko-nas-Uzbekistan-provedet-perepis-naseleniya-vpervye-za-30-let-11654212.html

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население, госкомстат, узбекистан