https://uz.sputniknews.ru/20210719/nft-tokeny-kriptopanki-i-tsifrovoe-iskusstvo-chto-eto-i-kak-menyaet-mir-19335804.html

NFT-токены, "криптопанки" и цифровое искусство: что это и как меняет мир

NFT-токены, "криптопанки" и цифровое искусство: что это и как меняет мир

В последнее время то и дело слышны новости: на аукционе за NFT-токены продали очередную виртуальную картинку или мем. Кажется, в технологическом мире наступила... 19.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-19T18:00+0500

2021-07-19T18:00+0500

2021-07-19T18:00+0500

общество

цифровые технологии

технологии

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Предлагаем разобраться, что все это значит: зачем и нужно ли покупать уникальные токены, заменят ли они биткоины и какое будущее у цифрового искусства.Прежде всего, что такое NFT-токены? Изучим "на пальцах".NFT (non-fungible token) — это уникальный цифровой объект, который тесно связан с технологией блокчейн. Той самой, на которой держится вся криптовалюта и биткойн в том числе.Блокчейн — это система, в которой информация регистрируется так, чтобы факт наличия этой информации нельзя было удалить или изменить. По сути, токен — это любая запись в такой системе. NFT-токен выражается в виде записи в блокчейне. Однако особенность в том, что ее невозможно подделать и размножить. Потому эти токены и называются "non-fungible" (не взаимозаменяемые). Пример привел основатель и управляющий партнер компании MINDSMITH, эксперт в области цифровой трансформации, технологических трендов и информационной безопасности Руслан Юсуфов.Это по сути цифровой аналог авторских прав?Да, NFT — это некий цифровой сертификат, в котором содержится вся информация о неком уникальный объекте — аналог авторских прав. Тем самым покупая, продавая, обменивая наш товар, мы можем подтвердить свои права на него. Фактически, проводя манипуляции через NFT-токен, мы совершаем операцию с самим объектом, товаром.Зачем покупать токены? Что с ними делать?На этот вопрос ответил инвестор, CEO Pressman capital Дмитрий Мачихин.По его словам, NFT-рынок сейчас активно развивается по всему миру. Для этого нужен только выход в Интернет и развитые финансовые технологии. Конечно, уже на самом начальном этапе есть игроки, которые заметно обходят других соперников по рынку — это США, потому что там есть платежеспособные покупатели. Далее идут Корея, Великобритания, Германия, Канада, Иран, Индия, Индонезия, Турция, Австралия.В ряде стран, которые находятся под санкциями, например, Куба, Иран, Венесуэла, можно предположить, что NFT несет социальный аспект, являясь одним из способов для начинающих художников общаться с глобальными коллекционерами.Там же можно купить свой первый токен, привязанный к работе другого автора. То есть, любой человек, который имеет доступ к Интернету, криптовалютный кошелек и небольшое количество криптовалюты для оплаты комиссий, может выпустить свой NFT-токен и купить.Между тем закрепить свои права можно не только на виртуальную картину, но и на какую-нибудь вещь в компьютерной игре или даже на недвижимость.NFT — это криптовалюта?Нет, это самое большое заблуждение. NFT — это не криптовалюта, это уникальный цифровой объект, который существует в единственном экземпляре. Храниться он может только у одного пользователя. При этом схожесть NFT c криптовалютой и правда есть: технология одна. NFT и цифровое искусствоВ середине марта 2021 года мир облетела новость: на аукционе Christie’s продали цифровую картину художника Майка Винкельмана, известного как Beeple.Лот продали за рекордные 69,35 миллиона долларов. Работа под названием "Everydays: The First 5000 Days" была представлена на торгах в виде NFT. Это коллаж из 5 тысяч цифровых работ, которые художник ежедневно выкладывал в Интернет в течение 13,5 лет. "Фишка" работы Винкельмана в том, что в ней объединены в единое целое повторяющиеся темы и цветовые схемы. После продажи своего цифрового творения, Beeple стал одним из трех самых дорогих из ныне живущих художников.Вот еще один пример цифрового творчества: в конце 2020 года Винкельман продал "The Complete MF Collection" (которая соединила в себе 20 работ) за 3,5 миллиона долларов. Покупатель нашелся в первый же уикенд.То есть, нет такого, что NFT неразрывно связано с цифровым искусством. Однако эти две технологии идеально друг другу подошли. Стоит ли инвестировать в NFT?Здесь мнения аналитиков расходятся. Одни считают, что за "цифрой" — будущее. Другие считают, что это, как и биткоины, — временный пузырь, который обязательно лопнет, поскольку он ничем не подкреплен.Дело в том, что при продаже NFT или его создании, никаких особых прав не возникает, а, значит, защиты искать в суде будет невозможно.Получается, NFT — временный хайп?Не совсем. Да, хайп, но не временный. Считается, что у NFT все же огромный потенциал. По мнению экспертов, нужно пройти естественный hype cycle (цикл хайпа), как это происходило с Интернет компаниями в 1990-х или биткоином в 2017-м.Чем опасно NFT-безумие?По мнению Михаила Савченко, то, что все начали вовлекаться в сферу NFT, может подорвать доверие и затормозить повсеместное принятие данной технологии по аналогии с хайпом в индустрии криптовалют в 2018 году.Иными словам, хайповость, конечно, придаст NFT популярности, но не в мире серьезных инвестиций. Пока это лишь прогноз аналитиков. Сколько стоят NFT-токены?Цены на NFT варьируются от нескольких центов до миллионов долларов. Общая рыночная капитализация рынка NFT на сегодняшний день составляет 18 миллиардов долларов. Относительно объемов торгов, в мае торговый оборот составил 8,3 миллиона долларов в день (около 250 миллионов долларов за весь май) против 186 миллионов за апрель и 222 миллионов долларов за март. Откуда у NFT "ноги растут" и что такое "криптопанки"NFT — технология молодая, которая сейчас проходит определенные стадии. Когда она зародилась, ею интересовались только так называемые гики. Позже технология NFT массово "прорвалась" в газеты, породив вокруг себя шум. Сегодня NFT подбирается к вершине хайпа.Самый наглядный пример — это криптопанки. Это такие картинки с изображением лица, нарисованные в специфическом формате Digital Art. Они появились несколько лет назад. Первое время их раздавали бесплатно, но в какой-то момент люди увидели, что у криптопанков есть разные характеристики, повторяющиеся чаще или реже. В качестве аналогии может привести в пример вкладыши из жвачек Turbo, которые школьники в начале 1990-х собирали и меняли. Здесь идея та же.В данном случае мы видим проявление некоего механизма коллекционирования — феномен, реализованный в виде NFT токенов, конкретных "криптопанков". Сегодня те самые, особо редкие, картинки с панками продаются за миллионы долларов. Цифровые коллекционеры-миллениалыПочему карточки бейсболистов в США, особо редкие, напечатанные на бумаге, пользуются такой популярностью и продаются на вторичном рынке за баснословные суммы? Почему карточки Покемонов купают за огромные деньги? Потому что целая индустрия, в которую вовлечены многие люди. А NFT-токены — еще один способ для человека удовлетворить свою мотивацию к коллекционированию, владению чем-то уникальным, считает Юсуфов. То есть, это что-то вроде пиратского кино?Нет, здесь будет не верно сравнивать технологические возможности и правовые. Например, кто-то будет владеть правом на фильм, и мы можем выпустить цифровой токен, в котором будет записана информация о владельце конкретного фильма. Но, как и в случае с картинкой с собакой, из-за того, что она в электронном виде, можно сделать неограниченное количество копий с этой картинки. Однако речь идет о том, что есть какая-то одна оригинальная картинка, на которую распространяются те самые закрепленные в NFT-токене права. Возвращаясь к аналогии с фильмами, тут может быть много сценариев развития событий. Я купил JPG-картинку в формате NFT. Теперь я обладаю на нее всеми правами?Не то, чтобы. NFT не регулируется и не признается как способ обозначения права собственности, отметил Юсуфов. По сути, покупка криптоарта — это то же самое, что купить участок на Луне или назвать звезду своим именем. По Facebook гуляет реклама со слоганом "Become a Lord" — предлагается купить квадратный фут земли в Шотландии за $49.95 и, согласно шотландским законам, официально получить титул Лорда.Я купил JPG-картинку, а что будет с ее копиями, которых миллион в Интернете?Пользователи задаются следующим вопросом: в чем смысл обладать этой уникальной и в то же время не уникальной картиной?Это спорный вопрос. Оказалось, что просто взять и отсканировать такую картину и представить ее в JPEG-формате — это не совсем правильно, поскольку считается, что изображение должно быть оригинально именно Digital и создано в цифровой среде. В связи с этим сейчас многие художники просто перерисовывают свои картины, чтобы они были оригинальными в цифре и затем их уже продают. Есть другие примеры, когда картина существует в двух средах: цифровой и физической. И для того, чтобы не было двойственности, оригинальная физическая картина сжигается. Такой случай недавно произошел с картиной Бэнкси Morons — ее купила блокчейн-компания Injective Protocol купила у Нью-Йоркской галереи, чтобы затем сжечь и превратить в цифровой актив. Стоит ли озвучивать расценки "шоу" — полотно приобрели за 95 тысяч долларов, его цифровую версию предварительно уже оценивают в 200 миллионов долларов. Однако многие эксперты все же считают, что на "цифру" искусство полностью не перейдет. А что насчет твитов? Они считаются искусством и культурным наследием?В марте 2021 года вышла неожиданная новость: глава Twitter Джек Дорси продал первый в истории твит за 2,9 миллиона долларов.В первом твите в 2006 году Дорси написал: "Просто настраиваю свой Twttr".В правилах онлайн-аукциона Valuables уточнялось, что победитель получит "уникальный цифровой сертификат на твит, подписанный его автором". Например, автографы космонавтов, звезд перепродаются за реальные деньги. В чем ценность этих автографов? Скорее всего в том, что через 50 лет за них можно будет выручить еще больше. Ничего нового в этих механизмах нет. В данном случае, интерес дополнительно вызывается тем, что:Что насчет России: задержится ли здесь этот NFT-тренд?Россия стала родиной для создателей одной из самых популярных NFT-площадок, например, маркетплейс Rarible — он основан в 2019 году выходцами из России Александром Сальниковым и Алексеем Фалиным.В физическом мире искусства между покупателем и продавцом есть своя инфраструктура: консультанты, посредники, эксперты, аукционные дома, галеристы. То же — и здесь. Есть в том числе специалисты, которые помогают "повесить" цифровые картины в доме или каком-то пространстве путем вывода на плазменный телевизор или другую цифровую панель. Никуда не деться от NFTСегодня это дополнительный способ коммуникации с аудиторией. Например, "Газпромнефть" дала первый пресс-релиз в виде NFT. Футбольный клуб "Манчестер Сити" выпускает ряд NFT, которые посвящены победе клуба в английской премьер-лиге. Форматы и сценарии NFT позволяют вовлечь в эту область футбольных фанатов, у которых есть возможность приобретать такие объекты, например, автографы или ещё что-то, в цифре. То же самое касается фанатов певицы, фанатов художника. Можно сказать, что это не про искусство, а про геймификацию взаимоотношений. Будущее NFTСегодня все активности вокруг NFT в основном носят спекулятивный характер, убеждены аналитики — человек покупает NFT-объект за деньги с желанием завтра его перепродать подороже.Однако эта технология вполне может стать новой экосистемой, которая выйдет на следующий уровень — создание фондов. Они, в свою очередь, будут инвестировать в разного рода активы, в том числе NFT. Но есть и обратная сторона: преступность. За что ругают, например, биткоин — за то, что его удобно использовать в нелегальных схемах для отмывания денег. Что подрывает доверие серьезных инвесторов, как уже было сказано ранее. Как же защититься? Технологию нужно легализовать. Например, когда Илон Маск пишет твит про криптовалюту и обваливает стоимость биткоина, очевидно, что это требует какой-то оценки. И регуляторы сейчас и пытаются это сделать. Для сравнения: если бы Маска тоже самое сделал в мире зарегулированном, к нему бы сразу пришла комиссия по ценным бумагам и сказала, что он делает "нехорошие вещи".Один и тот же твит в отношении криптовалюты и в отношении, например, акций компании, которая торгуется на бирже, будет интерпретирован по-разному со стороны самых разных органов или регуляторов в области ценных бумаг, правоохранительных органов. Аналитики обращаются с таким посылом — не демонизировать NFT, а зарегулировать их использование, ведь это не только престижная, но и очень прибыльная технология.

https://uz.sputniknews.ru/20210608/kak-vybrat-i-kupit-videokartu-dlya-pk-kogda-vse-vokrug-maynyat-19122067.html

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Анна Глушенкова

цифровые технологии, технологии